Zahnzusatztarife werden immer besser

5.9.2017 – Die Ruhe der Krankenversicherer dürfte bald vorbei sein. Nach der Wahl erwarten viele eine baldige Gesundheitsreform. Zusatztarife boomen schon im Vorfeld. Die Angebote werden laut Experten besser, aber auch unübersichtlicher. Verschiedene Rating-Ansätze erleichtern nicht gerade den Durchblick.

Der Trend ist erstaunlich stabil: „Während es im Bereich der stationären Zusatzversicherungen in den letzten Jahren eher die Entwicklung gab, abgespeckte Produkte mit Ausschnittdeckungen zum Beispiel für Unfälle oder schwere Erkrankungen einzuführen, gehen die Versicherer in der Zahnzusatz-Versicherungen den entgegengesetzten Weg“, konstatiert Michael Franke von der Ratingagentur Franke und Bornberg GmbH im aktuellen VersicherungsJournal Extrablatt 3|2017.

Unübersichtlich, aber besser

Franke und Bornberg analysiert die ambulanten Krankenzusatztarife in sechs Teilratings mit jeweils eigenen Leistungskriterien. Selbst der Zahnbereich ist unterteilt – und zwar in Zahnbehandlung und Zahnersatz, was dem unterschiedlichen Kundenbedarf geschuldet ist.

„Hier gibt es neben weiteren Anbietern, die in letzter Zeit in den Markt für Zusatzversicherungen eingestiegen sind, auch neue Tarife mit Leistungserweiterungen, darunter auch die Möglichkeit, Erstattungszusagen beim Zahnersatz von bis zu 100 Prozent abzusichern“, erläutert Franke. Auch im wichtigen Bereich der kieferorthopädischen Behandlung für Kinder wachse das Angebot.

Auch die Tester von Finanztest erkennen die Verbesserung der Qualität an. So haben sie in der Ausgabe 11/2016 von 209 Zahnzusatztarifen 66 mit „sehr gut“ und 59 mit „gut“ bewertet. Das sind mehr gute Angebote als zwei Jahre zuvor. Die Tendenz ist also erfreulich. Weniger erfreulich ist, dass die Breite des Angebots Vergleiche erschwert. Qualifizierte Ratings können Vermittler jedoch bei der Auswahl behilflich sein.

Die Besten der Besten

Das aktuelle VersicherungsJournal Extrablatt nennt die Tarife, die bei mehreren Ratingagenturen übereinstimmend die Bestnote erhalten – sozusagen die Besten der Besten (von insgesamt zehn Versicherungs-Gesellschaften).

