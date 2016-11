Zielgruppen-Fokus: Drei Versicherungsvermittler packen aus

2.11.2016 – Laut dem Vertriebstrainer, Redner und Buchautor Steffen Ritter ist die Fokussierung auf eine Kundenzielgruppe ein wichtiger Erfolgsfaktor für Versicherungsvermittler. Auf der DKM stellte er deshalb drei Makler näher vor, die sich klar auf einen Kundentyp spezialisiert haben: Tobias Tobisch berät Grenzgänger zwischen Deutschland und der Schweiz, Ralf Seidenstücker und sein Unternehmen Nucleus setzen auf Service für Zahnärzte und Gottfried Baer vermittelt mit seiner Mehrwert GmbH ausschließlich umweltfreundliche Verträge.

Wer sich als Versicherungsvermittler auf eine bestimmte Kundenzielgruppe zu konzentrieren, kann die Eingrenzung dabei entweder weit fassen, beispielsweise nach dem Geschlecht oder dem Alter der Kunden.

Die Eingrenzung kann aber auch sehr konkret erfolgen, etwa auf einzelne Berufe oder Berufsgruppen bezogen, wie beispielsweise das VersicherungsJournal-Fachbuch Zielgruppenanalyse „Apotheker“ beschrieben wird.

Steffen Ritter, Geschäftsführer der Institut Ritter GmbH, befürwortet die letztere Variante. Wie Vermittler die für sie passende Zielgruppe auswählen und am besten auf diese zugehen, hatte er bereits bei einem Interview im VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2014 mit dem Titel „Zielgruppen – Mehr Ertrag durch Spezialisierung“ erläutert.

Steffen Ritter (Bild: Burghardt)

Drei beispielhafte Vermittlermodelle für eine erfolgreiche Zielgruppen-Fokussierung stellte Ritter bei seinem Vortrag „Wie Sie eine ausgewählte Zielgruppe garantiert erschließen“ im Rahmen der diesjährigen Fachmesse DKM genauer vor.

Beratung für Grenzgänger

Mit seiner heutigen Zielgruppe kam Tobias Tobisch, Geschäftsführer von Tobias Tobisch Versicherungsmakler aus Freiburg, schon vor 20 Jahren in Berührung. Während seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann in Konstanz direkt an der Schweizer Grenze musste er sich oft mit deutschen Kunden auseinandersetzen, die Fragen zur Schweizer Sozialversicherung hatten.

„Ich habe das Thema dann ausgebaut und mich auf die Beratung von Grenzgängern zwischen Deutschland und der Schweiz spezialisiert“, erklärte Tobisch auf der DKM.

Tobias Tobisch (Bild: Burghardt)

Vom Bewerber zum Kunden

Wie er weiter berichtete, landen jährlich etwa 300 Neukunden in seiner Datei. Diese werden unter anderem durch eine von Tobisch erstellte und verlegte Broschüre auf ihn aufmerksam, die vielseitige Informationen für Grenzgänger enthält, etwa zu den Themen Steuern und Sozialversicherungen.

6.000 bis 8.000 dieser Broschüren verteilen Schweizer Unternehmen jährlich an ihre Bewerber aus Deutschland. Tobisch wird darin als Ansprechpartner für Versicherungen empfohlen.

Zusätzlich hat der Versicherungsmakler, der für sein Geschäftsmodell vor drei Jahren mit einem zweiten Platz beim Jungmakler-Award ausgezeichnet wurde (VersicherungsJournal 25.10.2013), die Grenzgänger-Informations-GmbH gegründet.

Bei diesem Geschäftsmodell steht die Grenzgänger-Beratung zu sämtlichen Themen rund um die berufliche Tätigkeit in der Schweiz im Mittelpunkt. Laut Tobisch würden sich dadurch aber auch Kundenkontakte für die Versicherungs-Vermittlung ergeben.

Kostenloser Haftpflichtschutz für werdende Zahnärzte

Spezialisiert auf Zahnärzte ist Ralf Seidenstücker, Vorstandsmitglied der Nucleus Finanz- und Versicherungsmakler AG. Um genauestens über seine Kundenzielgruppe informiert zu sein und diese entsprechend beraten zu können, setzt er auf eine gute Vernetzung mit den Berufsverbänden.

Zu seinen Kooperationspartnern gehören beispielsweise die Bundeszahnärztekammer Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Zahnärztekammern e.V. und der Deutsche Zahnärzte Verband e.V. (DZV). So bietet Nucleus für Studenten der Zahnmedizin, die Mitglied im DZV sind, eine kostenlose Haftpflichtversicherung für die viermonatige Famulatur an.

Ralf Seidenstücker (Bild: Burghardt)

Fokussierung auch für kleine Vermittlerbetriebe sinnvoll

Zum engen Kontakt mit der Zielgruppe gehören laut Seidenstücker auch die Zusammenarbeit mit Dentallaboren oder das Halten von Seminaren zu aktuellen Themen wie Cyber-Risiken. „Man muss auf der Klaviatur der Zielgruppe spielen können“, sagte Seidenstücker vor zahlreichen Zuhörern auf der DKM.

Die Fokussierung auf eine klare Zielgruppe sei auch für kleine Vermittlerbetriebe mit zwei Personen sinnvoll, fügte der Nucleus-Vorstand hinzu, dessen Firma aktuell 35 Mitarbeiter, davon 25 in der Kundenberatung, beschäftigt. „Dann sollte man sich aber nicht die Mühe machen, eigene Deckungskonzepte zu entwickeln, sondern einfach funktionierende kopieren“, so Seidenstücker.

Nachhaltige Zielgruppe

Von der Spezialisierung auf eine bestimmte Zielgruppe überzeugt zeigte sich auf der DKM auch Gottfried Baer. „Ohne Fokussierung würde ich heute nicht mehr in den Markt gehen“, so der Geschäftsführer der Mehrwert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung.

Gottfried Baer (Bild: Burghardt)

Dabei konzentrieren er und sein Team sich nicht auf eine konkrete Berufsgruppe, sondern auf Kunden, die in Versicherungs- und Finanzprodukte investieren wollen, die ihr Geld verantwortungsbewusst anlegen und nachhaltig handeln.

Baer ist davon überzeugt, dass immer mehr Menschen mit ihren Geldanlagen nicht allein Profite erwirtschaften wollen und auch nachhaltige Prozesse für Versicherungs-Unternehmen, beispielsweise in der Verwaltung oder bei der Schadenregulierung, aus Kundensicht immer wichtiger werden.

„Grüner“ Versicherungsschutz

Deshalb bietet er neben Geldanlagen mit „grünem“ Image auch die nachhaltig geprägten Hausrat- und Haftpflicht-Versicherungstarife der Barmenia Versicherungen an (VersicherungsJournal 10.8.2015).

Im Schadenfall erstattet zum Beispiel der Hausrattarif für einen neuen Kühlschrank auch Mehrkosten bis zu 350 Euro, wenn dafür ein Gerät mit der höchsten Energieeffizienzklasse angeschafft werden kann. Unter anderem wird die Verwaltung der Policen papierlos abgewickelt – und pro Vertrag fließen zwei Euro in einen Fonds, mit dem ökologische Einrichtungen und Projekte gefördert werden.

Sowohl die Nucleus AG als auch die Mehrwert GmbH gehörten in den letzten Jahren zu den Preisträgern des Vermittlerwettbewerbs „Unternehmer-Ass“ (VersicherungsJournal 6.6.2016, 4.5.2015, 8.5.2014).