Wie Vermittler ihren inneren Schweinehund motivieren

3.11.2016 – In einem Vortrag auf der DKM erklärte der Motivationstrainer und Erfinder des Günter-Prinzips, Dr. Stefan Frädrich, wie man seinen inneren Schweinehund motivieren kann. Wichtig sei dabei vor allem, Herausforderungen anzunehmen und nicht in routinierten Prozessen zu verharren. Dies gelte in der Partnerwahl genauso wie bei der Vermittlung von Versicherungen. Als Belohnung für die Anstrengungen gibt es laut Frädrich „ein langes Leben, das richtig rockt.“

„Jeder von uns hat einen inneren Schweinehund. Meiner heißt Günter.“ Mit diesen Worten eröffnete der Motivationstrainer und Buchautor Dr. Stefan Frädrich seinen Vortrag mit dem Titel „Das Günter-Prinzip“ vergangene Woche auf der Fachmesse DKM.

Mit bildlichen, humorvollen Beispielen verdeutlichte der promovierte Mediziner seinen Zuhörern aus der Versicherungsbranche, wie auch sie ihren inneren Schweinehund zu neuen Taten motivieren können. Dabei ging der Motivationstrainer auch wiederholt auf die tägliche Arbeit von Vermittlern ein.

Je routinierter das Leben, desto schneller geht es vorbei

So seien die Günters in unseren Köpfen grundsätzlich faul und würden sich am liebsten Routinen und Komfortzonen schaffen, erklärte der Motivationstrainer. Dies würde dazu führen, dass sich Gewöhnungseffekte einstellen und – sowohl im Berufs- als auch im Privatleben – die anfängliche Leidenschaft für eine Sache verloren geht.

Stefan Frädrich bei seinem Vortrag auf der DKM (Bild: Burghardt)

Nach Frädrichs Modell führen zu viele dieser Routinen dazu, dass die Menschen das Leben in immer größere Zeitabschnitte einteilen und viel weniger Tage und Momente bewusst wahrnehmen. „Nicht umsonst fragen sich viele Menschen am Ende ihres Berufslebens, wo die letzten 30 oder 40 Jahre geblieben sind“, so der Motivationstrainer.

Auch im Vermittleralltag entstehen Routinen

Als Versinnbildlichung von Günters Routinen beschrieb dessen Schöpfer den eingeschneiten Weg zu einer Imbissbude. „Beim ersten Mal ist der Weg beschwerlich. Doch wir bahnen uns unseren Weg und führen unseren Günter zur Imbissbude. Wenn wir es einmal bis zum Erfolg geschafft haben, wird es die nächsten Male immer einfacher und irgendwann zur Routine“, erklärte Frädrich.

Aus seiner Sicht lässt sich das Beispiel auch auf die Vermittlertätigkeit anwenden. Als verschneiten Weg zur Imbissbude müsse in diesem Fall die erstmalige Beratung zu einem Versicherungsprodukt betrachtet werden. „Von Mal zu Mal schleifen sich Produktkenntnis und Beratungsprozess weiter ein, bis sie irgendwann wie von alleine funktionieren“, so der Vergleich des Motivationstrainers.

Günter mag keine Veränderungen

Wie er weiter beschrieb, müsse aber wetterbedingt ab und an ein neuer Weg zur Imbissbude gefunden werden. Und auch die Beratung zu Versicherungsprodukten müsse beispielsweise durch regulatorische Vorgaben oder die Auswirkungen der Digitalisierung angepasst werden.

Wir sehen, dass sich etwas verändert und verstehen, dass wir uns anpassen müssen. Aber unser innerer Schweinehund ist träge und will nicht von seiner Routine abweichen. Dr. Stefan Frädrich

„Wir sehen, dass sich etwas verändert und verstehen, dass wir uns anpassen müssen. Aber unser innerer Schweinehund ist träge und will nicht von seiner Routine abweichen“, skizzierte Frädrich das Motivationsproblem.

Angst vor Traumfrauen und Gewerbeversicherungen

Nach seiner These schrecken in dieser Situation viele Menschen davor zurück, den ersten Schritt zu tun: „Es ist, wie wenn ein Mann auf einer Party seine Traumfrau erspäht. Eigentlich will er sie ansprechen, doch kurz davor kneift er aus Angst vor einem Misserfolg und vertagt es auf das nächste Mal.“

Das Problem dabei ist laut Frädrich, dass unser Gehirn nach mehrmaligem Kneifen abspeichert, dass wir trotz unserer Untätigkeit überleben und Kneifen daher nicht schlecht sein kann.

„Das führt wiederum dazu, dass unsere Ängste vor Herausforderungen immer größer werden. Die Folgen sind, dass wir die Traumfrau niemals ansprechen beziehungsweise wir niemals das komplexe Anlageprodukt oder die anspruchsvolle Gewerbeversicherung vermitteln“, schlussfolgerte der Motivationstrainer.

Neue Routinen schaffen

Um diesem Kreislauf zu entkommen, schlägt Frädrich vor, an Herausforderungen heranzugehen wie Kinder an ein Puzzle: „Voller Leidenschaft, mit Lust darauf etwas auszuprobieren und ohne Angst vor Misserfolgen. Also genau so, wie wir es das erste Mal mit der Imbissbude und dem Versicherungsprodukt gemacht haben.“

Immer neue Routinen sorgen für Abwechslung. Man darf eben nur nicht dauerhaft in einer verharren. Dr. Stefan Frädrich

Dass auf diesem Wege immer neue Routinen entstehen, gehört zum Günter-Prinzip des Motivationstrainers zwingend dazu: „Immer neue Routinen sorgen für Abwechslung. Man darf eben nur nicht dauerhaft in einer verharren.“

Herausforderungen verlängern das Leben

Die Abwechslung ist in Frädrichs Modell auch die größte Motivation dafür, sich Herausforderungen zu stellen. Zwar dürfen sich Vermittler aus seiner Sicht auch durch Produktionsziele und Boni motivieren lassen. Für viel lebenswerter hält der Motivationstrainer es aber, sich möglichst viele relevante Ereignisse pro Zeiteinheit zu schaffen.

Sein abschließender Ratschlag lautete: „Durch Routinen geht das Leben schneller vorbei. Deshalb: Stellen Sie sich Herausforderungen und kreieren Sie dadurch Ereignisse, die die großen Zeitabschnitte in Ihrem Leben füllen. Fürs Berufsleben heißt das: Beraten Sie neue Kunden zu neuen Produkten mit neuen Aspekten. Dann haben Sie ein langes Leben, das richtig rockt.“