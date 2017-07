Wie Gewerbekunden Versicherungsagenten und -makler bewerten

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

14.6.2017 – In einer aktuellen Studie wurde die Zufriedenheit von Kunden von Auto-Direktversicherern und solchen mit Vermittlernetz untersucht. Wie Service und Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilt werden, welche Ärgernisse aufgetreten sind – und welche Anbieter am besten abschneiden. (Bild: Wichert) In einer aktuellen Studie wurde die Zufriedenheit von Kunden von Auto-Direktversicherern und solchen mit Vermittlernetz untersucht. Wie Service und Preis-Leistungs-Verhältnis beurteilt werden, welche Ärgernisse aufgetreten sind – und welche Anbieter am besten abschneiden. (Bild: Wichert) mehr ...

18.10.2016 – In einer aktuellen Studie wurde unter anderem untersucht, wie die Regulierung von Schäden in der Kfz-Versicherung aus Kundensicht beurteilt wird. Welche Anbieter (klassisch und direkt) am besten abschneiden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Kundenorientierung gehört. (Bild: Wichert) In einer aktuellen Studie wurde unter anderem untersucht, wie die Regulierung von Schäden in der Kfz-Versicherung aus Kundensicht beurteilt wird. Welche Anbieter (klassisch und direkt) am besten abschneiden und wer insgesamt zu den Gesellschaften mit der größten Kundenorientierung gehört. (Bild: Wichert) mehr ...

31.3.2016 – Wie fair sich Kfz-Versicherungskunden von ihrem Anbieter behandelt fühlen, wie zufrieden sie mit diesem sind und in welchen Bereichen die Kunden zum Teil noch deutlich mehr erwarten, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Welche Gesellschaften am besten abgeschnitten haben. (Bild: Servicevalue) Wie fair sich Kfz-Versicherungskunden von ihrem Anbieter behandelt fühlen, wie zufrieden sie mit diesem sind und in welchen Bereichen die Kunden zum Teil noch deutlich mehr erwarten, zeigt eine aktuelle Untersuchung. Welche Gesellschaften am besten abgeschnitten haben. (Bild: Servicevalue) mehr ...

27.11.2015 – Wie die Gewerbekunden ihre Versicherer insgesamt und in Sachen Schadenregulierung beurteilen und welche Vertriebswege am häufigsten genutzt werden, zeigt eine aktuelle Untersuchung. (Bild: Wichert) Wie die Gewerbekunden ihre Versicherer insgesamt und in Sachen Schadenregulierung beurteilen und welche Vertriebswege am häufigsten genutzt werden, zeigt eine aktuelle Untersuchung. (Bild: Wichert) mehr ...

22.9.2015 – In einer aktuellen Studie wurde die Zufriedenheit von Kfz-Versicherungskunden mit ihrem Anbieter ermittelt. Welche klassischen und Direktversicherer am besten abgeschnitten haben – und in welchen Bereichen es zum Teil erhebliches Verbesserungspotenzial gibt. (Bild: Servicevalue, Studie Service-Atlas Kfz-Versicherung 2015) In einer aktuellen Studie wurde die Zufriedenheit von Kfz-Versicherungskunden mit ihrem Anbieter ermittelt. Welche klassischen und Direktversicherer am besten abgeschnitten haben – und in welchen Bereichen es zum Teil erhebliches Verbesserungspotenzial gibt. (Bild: Servicevalue, Studie Service-Atlas Kfz-Versicherung 2015) mehr ...

1.6.2015 – In einer aktuellen Studie wurde die Kundenzufriedenheit in der Kfz-Versicherung untersucht. Wie Service, Preis-/Leistungsverhältnis sowie Vertragsleistungen beurteilt werden, welche Ärgernisse aufgetreten sind – und welche Anbieter am besten abschneiden (Bild: Disq) In einer aktuellen Studie wurde die Kundenzufriedenheit in der Kfz-Versicherung untersucht. Wie Service, Preis-/Leistungsverhältnis sowie Vertragsleistungen beurteilt werden, welche Ärgernisse aufgetreten sind – und welche Anbieter am besten abschneiden (Bild: Disq) mehr ...