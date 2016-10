Wenn der Chef eines Maklerunternehmens plötzlich ausfällt

1.11.2016 – Wenn ein Makler unerwartet handlungsunfähig wird oder stirbt, kann es bei seiner Nachfolgeregelung zu vielen Problemen kommen. Familienmitglieder, Betreuer oder Steuerberater sind mit der Fortführung des Tagesgeschäfts und des Bestandsverkaufs oft überfordert, sagt Andreas W. Grimm vom Resultate Institut. Die Folgen sind, dass der Wert des Unternehmens sinkt oder gar das ganze Erbe verfällt. Die Lösung liegt laut Grimm in einer professionellen Absicherung dieses Risikos.

Es gehört zum Alltagsgeschäft eines Versicherungsmaklers, seine Kunden gegen Lebensrisiken wie Berufsunfähigkeit, Pflegebedürftigkeit und Tod abzusichern. Doch was mit dem eigenen Maklerbetrieb passieren soll, wenn der freie Vermittler selbst durch ein Unglück handlungsunfähig wird oder gar verstirbt, darauf sind nur die Wenigsten vorbereitet.

Andreas W. Grimm (Bild: Burghardt)

Hierauf machte Andreas W. Grimm, Geschäftsführer des Resultate Instituts für Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren GmbH, in einem Vortrag auf der Fachmesse DKM aufmerksam. So hat er nach eigenen Angaben von Maklern häufig den Satz gehört: „Was soll mir schon passieren?“, obwohl das eigene Geschäft ja daraus besteht, die Wahrscheinlichkeit von Risiken abzusichern.

Er zeigte zunächst auf, welche Probleme ganz allgemein ohne eine frühzeitige Vorbereitung auf das „Worst-case-Szenario“ auftauchen. Denn die unternehmerische Verantwortung wandere in der Praxis meist in die Hände von unerfahrenen Personen, wie etwa in die eines Berufsbetreuers.

Das Problem mit den Berufsbetreuern

Laut Grimm ist es in Deutschland 2014 zu rund 200.000 neuen Betreuungsverfahren gekommen. Nur in etwa einem Drittel dieser Fälle sei ein Berufsbetreuer bestellt worden, der die rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten des Betreuten regelt.

Die Betreuer sind laut Grimm fast ausschließlich die Abwicklung von privaten Angelegenheiten und nicht die eines Unternehmens gewohnt. „Die meisten Betreuer haben selbst noch kein Unternehmen geleitet. Die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, der weiß, wie man ein Maklerunternehmen führt, ist sehr gering“, so Grimm.

Überforderte Familienmitglieder

Vielfach liegt der Fehler laut Grimm aber auch in einer „halbherzigen“ internen Regelung – nämlich dann, wenn unerfahrene Familienmitglieder „mit zu ziel Verantwortung überfordert werden.“ In einer solchen Situation helfen nach seinen Beobachtungen Unternehmertestamente, Vorsorge- und sonstige Vollmachten für Familienmitglieder nur bedingt weiter.

Die Gründe dafür sind, dass sich mit ihnen nun Menschen um das Unternehmen kümmern müssten, die entweder fachlich oder zeitlich und in vielen Fällen auch emotional und persönlich mit der Situation überfordert sind.

Probleme beim Bestandsverkauf

Weiteres Problem: Durch die mangelnde Kompetenz und die Priorität der Organisation eines Pflegeheims oder der Beerdigung des Maklers würden das Weiterführen des Tagesgeschäfts oder der Bestandsverkauf erst einmal vernachlässigt, was laut Grimm dessen Wert schmälere.

„Dann werden der ahnungslosen Witwe 30.000 Euro für den Verkauf des Maklerunternehmens angeboten, obwohl dieses das Zehnfache wert ist“, berichtet Grimm von einem konkreten Fall. Eine Vorsorgevollmacht für den Steuerberater ist aus seiner Sicht auch keine Lösung, da dieser zwar die Finanzen des Maklers genau kenne, vom Tagesgeschäft aber ebenfalls überfordert sei.

Probleme würden häufig auch durch vermeintliche Regelungen mit Mitgesellschaftern auftreten. Hat der handlungsunfähige oder verstorbene Makler diesen ein Vorkaufsrecht eingeräumt, kann es laut Grimm ebenfalls schwierig werden, den eigenen Anteil schnell und zu einem fairen Preis zu verkaufen.

Zudem würden die umfangreichen und für Privatpersonen undurchsichtigen Haftungsrisiken eines Maklerunternehmens dazu führen, dass eventuell das gesamte Erbe nicht angetreten wird, so Grimm weiter.

Vor allem das Tagesgeschäft muss weiterlaufen

Für eine funktionierende Absicherung im Falle eines plötzlichen Ausfalls des Maklers empfiehlt der Nachfolgeberater, folgende Punkte vorab zu klären:

einen operativen Notfallplan für das Tagesgeschäft;

eine flexible Verfügung für die Mitgesellschafter in der Notlage;

keine Festlegung auf einen konkreten Käufer oder Kaufpreismodelle (zum Beispiel „zu Marktpreisen“);

getrennte Verantwortlichkeiten zwischen Privatvermögen und Unternehmen;

Nachfolgeregelungen mit Personen vermeiden, die den Kaufpreis festlegen können.

Die ideale Form der Absicherung besteht laut Grimm in einer Treuhand-Lösung. Diese wäre auf das Maklerunternehmen beschränkt und würde das Tagesgeschäft nicht beeinflussen. In der Situation des plötzlichen Ausfalls könne der Treuhänder aber den operativen Notfallplan umsetzen und damit den Wert des Unternehmens erhalten.

Falls der Ausfall des Maklers nicht nur vorrübergehend ist, könne dann auch die Bewertung des Unternehmens eingeleitet und mit der Käufersuche und Kaufabwicklung begonnen werden.

Infos zur Absicherung

Zum Ende seines Vortrags wies Grimm auf das Modell „Makler-Treuhand“ des Resultate Instituts hin, das die genannten Leistungen zur Absicherung des plötzlichen Maklerausfalls anbietet.

Für die Absicherung und Regelung des unerwarteten Ausfalls muss der Makler rund ein Prozent des Wertes seines Unternehmens zuzüglich Mehrwertsteuer bezahlen. Laut Grimm kommen dazu noch laufende Kosten für Verwaltung und Software. „Ein Maklerbetrieb mit einem Unternehmenswert in Höhe von 150.000 Euro muss insgesamt mit rund 2.500 Euro rechnen“, so Grimm.