Welche Werbung Verbraucher wütend macht

28.7.2017 – Verbraucher verbinden mit Werbung eher negative Gefühle wie Desinteresse, als dass sie ihr eine positive Wirkung zugestehen. Das geht aus der Untersuchung des Marktforschungs-Unternehmens Heute und Morgen hervor. Die rund 1.050 Studienteilnehmer sind besonders von sogenannten Pop-ups genervt. Am sympathischsten ist ihnen die klassische Printanzeige. An modernen Werbestrategien wie dem Influencer-Marketing haben Verbraucher wenig Interesse. Diese Art zu werben nutzten bereits die Techniker Krankenkasse und die Allianz. Sie entschieden sich für bei Jugendlichen beliebte Blogger als Werbegesichter.

WERBUNG

Das Marktforschungs-Unternehmen Heute und Morgen GmbH untersucht in einer Studie, wie Endverbraucher verschiedene Arten von Werbemaßnahmen empfinden und beurteilen. Dafür führten die Studienleiter zunächst qualitative, 60-minütige Interviews mit 15 Probanden, die regelmäßige Nutzer sozialer Medien sind.

Anschließend wurde zusätzlich eine Online-Befragung von 1.035 Personen, die der Repräsentativverteilung Deutschlands entsprechen, durchgeführt. Die befragten Personen waren zwischen 18 und 65 Jahre alt.

Fünf Werbeformen wurden untersucht

Die Autoren hatten das Studienziel, die Leistungsfähigkeit von fünf ausgewählten Werbeformen zu analysieren. Die untersuchten Werbearten waren die klassische Printanzeige, Pop-ups, Werbeschaltungen vor Youtube-Videos, Content- beziehungsweise Native-Marketing und Influencer-Marketing. Die Befragten sollten zunächst Angaben darüber machen, mit welchen Emotionen sie die unterschiedlichen Werbeformen verbinden.

Die absolute Minderheit der Befragten gab – unabhängig von der ihnen vorliegenden Werberat – an, dass das beworbene Produkt bei ihnen „Begehren“, „Begeisterung“ oder „Glücksgefühle“ auslöse. Printanzeigen und Content-Marketing wecken zumindest bei zwei von drei Befragten Interesse.

Pop-ups sorgen für Wut

Influencer-Marketing – das Werben mit bekannten Personen und Meinungsmachern (Influencern) – stößt bei 23 Prozent der Umfrageteilnehmer auf Interesse. Werbeeinblendungen vor Youtube-Videos und Pop-ups finden die Befragten am wenigsten interessant.

Pop-ups stoßen nicht nur auf Desinteresse, sie machen die Befragten am häufigsten von allen Werbeformen sogar zornig. Bei 48 Prozent der Teilnehmer sorgen die zumeist bunt blinkenden, sich selbst öffnenden Browserfenster mit werblichem Inhalt für Wut.

Negative Gefühle im Zusammenhang mit Werbung überwiegen bei den Teilnehmern (Bild: heute und Morgen)

Auch Werbeschaltungen vor Youtube-Videos machen 16 Prozent der Befragten wütend. Dass gerade die beiden Werbearten Pop-Ups und Videowerbung bei den Verbrauchern auf Unzufriedenheit stoßen, mag vielleicht daran liegen, dass sie zumeist keinen Einfluss darauf haben, ob sie sich mit dieser Werbung befassen müssen oder nicht. Die Anzeige in einer Zeitschrift hingegen kann überblättert werden.

Printanzeige gefällt Verbrauchern am besten

Die Marktforscher fragten die Studienteilnehmer ebenfalls danach, wie ihnen die fünf genannten Werbearten gefallen.

Die klassische Printanzeige kommt bei den Befragten am besten weg. Auf einer fünfstufigen Skala mit den Antwortmöglichkeiten „sehr gut“, „gut“, „teils, teils“, „weniger gut“ und „überhaupt nicht gut“ erreichte der Klassiker in puncto Gefallen einen Notendurchschnitt von 2,8. Content-Marketing schneidet mit 3,1 am zweitbesten ab. Dahinter kommen Influencer-Marketing (3,5), Werbespots vor Youtube-Videos (3,9) und Pop-ups (4,5).

Die Printanzeige wird von den Studienteilnehmern zudem als am seriösesten und sympathischsten eingestuft. Content-Marketing unterhält die Befragten am meisten und wird am wenigsten häufig direkt als Werbung wahrgenommen. Allerdings möchten die Studienteilnehmer, dass derartige Werbungen auch als solche gekennzeichnet werden, um die Verbraucher nicht hinters Licht zu führen.

Versicherer werben mit Bloggern

Das größte Desinteresse haben die Studienteilnehmer der Untersuchung zufolge am Influencer-Marketing (40 Prozent). In der Versicherungsbranche gibt es bereits einige Gesellschaften, die mit vornehmlich unter Jugendlichen bekannten Youtubern oder Bloggern versuchen, werbliche Inhalte an die junge Social-Media-affine Zielgruppe zu richten.

Die Techniker Krankenkasse (TK) warb vor zwei Jahren mit Videobloggern, die in einer Werbekampagne von ihren Lebensläufen erzählten. Sie berichten, welche unterschiedlichen Berufswünsche sie einst hatten. Die Botschaft der Krankenkasse zwischen den Zeilen lautet: Egal, wie es im Leben auch kommt und welchen Beruf man letztendlich wählt, bei der TK ist man immer gut versichert.

Youtuber Nilz Bokelberg war Teil der Influencer-Kampagne der TK (Quelle: TK/ Youtube.com) Zum Abspielen klicken.

Unlängst versuchte sich auch der Allianz-Konzern in dieser Werbesparte und ließ eine Münchener Modebloggerin ein Gespräch mit einem Allianz-Vertreter führen. Sie berichtet zwischen den neusten Trends der Sommermode und Frisuren-Tipps in ihrem Blog von der Wichtigkeit, eine Berufsunfähigkeits-Versicherung abzuschließen.