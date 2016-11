Welche Newsletter Versicherungsmakler am informativsten finden

15.11.2016 – Beim Gewinn beziehungsweise Überschuss treten Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler auf der Stelle, wie das aktuelle AfW-Vermittlerbarometer 2016 zeigt. Etwa zwei Drittel liegen unter der Schwelle von 50.000 Euro. Weitere Ergebnisse: Fast jeder zweite unabhängige Vermittler will in den nächsten 15 Jahren seinen Job an den Nagel hängen – und der VersicherungsJournal-Newsletter gilt als der informativste E-Mail-Newsletter.

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung hat jetzt erste Ergebnisse seines mittlerweile neunten Vermittlerbarometers veröffentlicht. An der Befragung haben 1.015 Versicherungsvermittler teilgenommen.

85 Prozent davon sind als Versicherungsmakler oder Mehrfachvertreter (§ 34d Absatz 1 GewO) registriert, 57 Prozent der Befragten besitzen eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO). Knapp die Hälfte ist AfW-Mitglied.

VersicherungsJournal.de am informativsten

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: AfW)

Gefragt wurde die Vermittler unter anderem danach, welche Fachmedien sie als am informativsten ansehen. An erster Stelle bei den E-Mail-Newslettern liegt der VersicherungsJournal-Newsletter, womit sich die Ergebnisse früherer Auflagen des Vermittlerbarometers bestätigen (VersicherungsJournal 11.7.2014, 18.11.2013).

Aktuell ist der VersicherungsJournal-Newsletter aus Sicht von fast einem Viertel der unabhängigen Vermittler (mit 34d-Erlaubnis) der informativste E-Mail-Newsletter in der Branche.

Mit großem Abstand dahinter folgt der AfW-Newsletter mit etwa einem Zwölftel Anteil an Nennungen. Die übrigen E-Mail-Newsletter kommen auf maximal sieben Prozent. Nur sechs weitere Angebote schafften es über die Fünf-Prozent-Hürde.

Unter den Finanzanlagen-Vermittlern wird der VersicherungsJournal-Newsletter ebenfalls von einer relativen Mehrheit als am informativsten angesehen, wie in etwa jeder sechste Befragte angab. Dahinter folgen der Newsletter von Fondsprossionell sowie der AfW-Newsletter, die jeweils in etwa jeder zehnte Befragte für am informativsten hält.

Knapp die Hälfte will in den nächsten 15 Jahren aufhören

Erhoben wurde im Rahmen des Vermittlerbarometers auch, wie lange die Befragten noch in ihrem Job als Vermittler arbeiten wollen. Ergebnis: Knapp die Hälfte der Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter wie auch der Finanzanlagenvermittler will seine Tätigkeit innerhalb der nächsten 15 Jahre einstellen.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: AfW)

Bei gut jedem vierten 34d-Inhaber beträgt die geplante Verbleibdauer noch maximal zehn Jahre. Knapp jeder 25. will innerhalb der nächsten drei Jahre seinen Job an den Nagel hängen. Ähnlich sieht es bei den 34f-Inhabern aus, die Werte liegen jeweils nur unwesentlich höher.

Dies ist ein Beleg dafür, dass das vielzitierte Vermittlersterben zwar derzeit noch kein akutes Phänomen auf dem Markt der unabhängigen Vermittler ist, sondern erst in einigen Jahren voll durchschlagen wird.

In den letzten Monaten hat sich im vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) geführten Versicherungsvermittler-Register vor allem die Zahl der Vertreter mit Erlaubnis sowie der gebundenen erlaubnisfreien Versicherungsvertreter (§ 34d Absatz 4 GewO) deutlich reduziert. Bei den Maklern ging es hingegen leicht bergauf (VersicherungsJournal 11.10.2016).

Oft keine Käufer oder Nachfolger zu finden

Wie das Vermittlerbarometer weiter zeigt, hat sich im Gegenzug zu den vorgenannten Ergebnissen der Anteil der unabhängigen Versicherungsvermittler, die erst in mehr als 15 Jahren aus ihrem Beruf ausscheiden wollen, im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht (von 38 auf gut 47 Prozent).

Eine plausible Begründung hierfür hatte der Vertriebsexperte Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund (Fachbereich BWL, insbesondere Versicherungswirtschaft) auch einer Fachveranstaltung im Sommer kundgetan.

Nach seinen Beobachtungen führen viele Versicherungsmakler im gesetzten Alter ihren Betrieb häufig nur noch in einer Art „stillem Run-off“, da sie keinen Nachfolger oder Käufer fänden (VersicherungsJournal 15.6.2016).

Beim Gewinn treten Vermittler auf der Stelle

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: AfW)

Weiteres Ergebnis: An der nicht gerade rosigen Einkommenssituation der Vermittler hat sich nichts Wesentliches geändert. Unverändert liegen der Großteil der Befragten nach Selbstauskunft in der Einkommensklasse bis zu 50.000 Euro Gewinn beziehungsweise Überschuss.

Bei einem guten Drittel sind es sogar nur bis zu 25.000 Euro. Ein weiteres knappes Fünftel erzielt zwischen 50.000 und bis zu 100.000 Gewinn beziehungsweise Überschuss. Nur unverändert etwa jeder zehnte Vermittler gab mehr als 100.000 Euro Gewinn beziehungsweise Überschuss an.

Dennoch schätzen die Vermittler die geschäftlichen Aussichten in den kommenden ein bis drei Jahren größtenteils nicht „negativ“ ein. Dies gab nicht einmal jeder neunte Befragte an.

Ein knappes Viertel zeigte sich unentschieden, während in etwa die Hälfte eine „positive“ und rund jeder Achte eine „sehr positive“ Zukunftsperspektive für sich sieht.