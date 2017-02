Vollversicherung: Makler sehen für die Zukunft schwarz

7.2.2017 – Das Neugeschäft mit Vollversicherungen ist bei unabhängigen Vermittlern in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen, wie der Vertriebswegesurvey PKV von Willis Towers Watson zeigt. Nach der Marktstudie zum „Asscompact Award private Kranken- und Pflegeversicherung 2017“ erwarten immer mehr Makler und Mehrfachvertreter sinkende Courtageeinnahmen – und eine weitere Bedeutungsabnahme des Vollversicherungs-Geschäfts.

Im vergangenen Jahr ist der Bestand an Krankenvollversicherten zum fünften Mal in Folge zurückgegangen, wie der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) Ende Januar auf der Jahresauftakt-Pressekonferenz der deutschen Versicherungswirtschaft bekannt gab. Das Minus fiel 17.300 erneut geringer aus als im Jahr zuvor – 2013 waren es noch 66.200.

Der PKV-Verband stellte heraus, dass der Abwärtstrend zuletzt gestoppt worden sei. So sei es im zweiten Halbjahr 2016 erstmals seit 2012 gelungen, wieder einen positiven Saldo im Nettoneuzugang zu erzielen. Auch die Wanderungsbewegungen zwischen PKV und GKV seien erstmals seit vier Jahren im Saldo wieder zu Gunsten der PKV ausgefallen (VersicherungsJournal 26.1.2017).

Vor allem unabhängige Vermittler betroffen

Insbesondere die unabhängigen Vermittler sind von dem zurückgehenden Neugeschäft betroffen, wie der aktuelle Vertriebswegesurvey PKV des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson zeigt (VersicherungsJournal 4.11.2016).

So ging der Neugeschäftsanteil der unabhängigen Vermittler zwischen 2012 und 2015 um fast neun Prozent zurück. Profiteur war die Ausschließlichkeit, die ihren Anteil im Betrachtungszeitraum in etwa in der gleichen Größenordnung steigerte.

Insgesamt hat sich der Monatssollbeitrag zwischen 2011 und 2015 nach Schätzungen von Willis Towers Watson beinahe halbiert. Zuletzt konnte der Negativtrend allerdings so gut wie gestoppt werden.

Courtageeinbußen erwartet

Auch im laufenden Jahr ist die Entwicklung im unabhängigen Vermittlermarkt nicht anders, wie Marktstudie zum „Asscompact Award private Kranken- und Pflegeversicherung 2017“ der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH belegt (VersicherungsJournal 7.2.2017).

Nach der Untersuchung, die auf einer zwischen Anfang Dezember 2016 und Mitte Januar 2017 durchgeführten Online-Umfrage unter 244 Maklern und Mehrfachvertretern beruht, erwartet nur noch rund jeder sechste Befragte „viel bessere“ oder zumindest „eher bessere“ Courtageeinnahmen in der Vollversicherung. Ein Jahr zuvor lag der Anteil noch bei deutlich über einem Fünftel.

Im Gegenzug hat sich der Anteil derjenigen unabhängigen Vermittler, die von „viel schlechteren“ Courtageeinnahmen für 2017 ausgehen, von unter einem Zwanzigstel auf über ein Zehntel mehr als verdoppelt.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Marktstudie zum „Asscompact Award private Kranken- und Pflegeversicherung 2017“)

Deutliche Bedeutungsabnahme

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Relevanz des Vollversicherungs-Geschäfts rapide abgenommen hat. Spielte dieses im vergangenen Jahr noch für über 16 Prozent eine „(sehr) große“ Rolle, so sind es aktuell nicht einmal mehr zwölf Prozent. Die erwartete Bedeutung (in fünf Jahren) hat noch stärker abgenommen – und zwar von fast 19 auf nur noch zwölf Prozent.

Die 361-seitige Marktstudie zum „Asscompact Award private Kranken- und Pflegeversicherung 2017“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-14-Anbieter. Untersucht wurden zudem die Zusatzversicherung und die Pflegeversicherung.

Der Berichtsband kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.