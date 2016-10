Vertriebsunterstützung: Versicherungsbranche rüstet massiv auf

6.10.2016 – Die Condor Lebensversicherung, die Itzehoer, die Gothaer, die Charta Börse für Versicherungen, der HDI-Konzern und die ConceptIF AG berichten über neue Offerten, die Makler bei ihrem Alltagsgeschäft unterstützen sollen. Die Palette reicht von weiteren Apps über Business-TV-Angebote bis zu klassischen Fachserien.

Condor Rentenfaktor-Rechner

Eine neue App der Condor Lebensversicherungs-AG unterstützt einer Pressemitteilung zufolge Makler im Kundengespräch durch Erläuterungen zu Leistungen wie dem Garantiezins, den garantierten Rückkaufswerten und den garantierten lebenslangen Auszahlungen.

Rentefaktor-Rechner inklusive

Zudem beinhaltet sie einen Rentenfaktor-Rechner für die späteren Auszahlungen aus fondsgebundenen Versicherungen.

Ein integrierter Lebenserwartungsrechner berechnet nach Unternehmensangaben außerdem für Frauen und Männer individuell für jeden Jahrgang die Wahrscheinlichkeit, ein bestimmtes Alter zu erreichen.

Auf diese Weise ließen sich die Auswirkungen steigende Lebenserwartung auf den Altersvorsorgebedarf verdeutlichen.

Die kostenlose und sowohl online als auch offline nutzbare App ist unter diesem Link abrufbar. Sie ist für alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, iOS und Android verfügbar teilte das Unternehmen weiter mit.

Itzehoer startet Web TV-Angebot

Die Itzehoer Versicherungen wollen die Makler ab sofort mit einem neuen Web-TV-Angebot über alle relevanten Themen aktuell informieren. In der halbstündigen Live-Premiere hat unter anderem der neue Kfz-Tarif des Gegenseitigkeitsvereins im Mittelpunkt gestanden, teilt das Unternehmen mit.

Parallel zu den Live-Sendungen biete das unter diesem Link zur Verfügung stehende Makler-Web-TV eine Chat-Funktion an, über die Itzehoer-Mitarbeiter Zuschauerfragen umgehend beantworteten. Außerdem würden Beiträge und Online-Schulungen „auf Vorrat“ produziert, die über die hauseigene Mediathek jederzeit abrufbar seien.

Gothaer nimmt bei seinem MaklerTV konzeptionelle Veränderungen vor

Beim Online-Videomagazin des Gothaer Konzerns, dem vor gut zwei Jahren an den Start gegangenen „MaklerTV“ (VersicherungsJournal 11.6.2014), hat es nach Angaben des Unternehmens eine konzeptionelle Änderung gegeben.

Seit der Ausgabe Oktober 2016 kommen erstmals ausschließlich hauseigene Experten zu Wort, wie die Gothaer kürzlich mitteilte. Zuvor waren im Rahmen des Formats immer unabhängige Fachleute interviewt worden.

Thematisch geht es in der aktuellen Ausgabe von „MaklerTV“ um das „ungeliebte“ Produkt Wohngebäudeversicherung, die wachsenden Schwierigkeiten bei Verkauf von Altersvorsorgeprodukten sowie die sich inzwischen wieder bessernden Vertriebschancen in der Krankenversicherung, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Als „Clou für das Verkaufsgespräch“ werden in diesem Zusammenhang die Produktfilme angepriesen, die von interessierten Versicherungsmaklern unter diesem Link aus dem Gothaer-Webangebot heruntergeladen werden können.

Charta modernisiert sein Unterstützungsangebot für den Web-Auftritt

Die Charta Börse für Versicherungen AG meldet eine Modernisierung des Webauftritts. Diesen stellt sie bereits seit Jahren ihren Partnern zur Verfügung stellt, um auch traditionell arbeitenden Maklerhäusern eine solide Basis im Internet zu ermöglichen.

Die neue Version vereine ein modernes Design mit einer zeitgemäßen technischen Basis, heißt es in einer Pressemitteilung. Erweiterungen und individuelle Anpassungen seien damit nun ebenso problemlos wie die Einbindung externer Inhalte, von Vergleichsrechnern, Kunden-Newslettern oder Videoberatungs-Anwendungen.

Zudem übernimmt der Maklerverbund eigenen Angaben zufolge neben der Gestaltung des Webauftritts die Pflege und die Aktualisierung der Inhalte sowie das Hosting der Domain einschließlich der Verwaltung aller E-Mail-Konten.

HDI mit neuem „Einkommensschutz-Planer“

Vermittler, die Kunden einen individuellen und umfassenden Einkommensschutz per Kranken-, Unfall-, Berufsunfähigkeits- und Pflegeversicherung anbieten wollen, soll der neue „Einkommensschutz-Planer“ der HDI Versicherungen digitale Hilfestellung geben. Eine solche ganzheitliche Beratung wünsche sich jeder zweite Kunde, wird auf eine Yougov-Umfrage vom Jahresanfang verwiesen.

HDI-Einkommensschutz-Planer

Die Web-Applikation bündelt nach Unternehmensangaben fünf Produkte von drei Risikoträgern sowie vier Anträge.

Sie unterstütze dabei, in einem Kundengespräch über alle Aspekte der Thematik zu informieren, Versorgungslücken transparent zu machen und Absicherungs-Möglichkeiten aufzuzeigen, heißt es in einer Pressemitteilung. Vermittler könnten so bedarfs- statt produktbezogen beraten.

Nur wenige Eckdaten

Dazu müssten gemeinsam mit dem Kunden nur einige Eckdaten zu dessen Person und Beruf sowie zum Einkommen und den Fixkosten erfasst werden. Daraus errechne das Tool den finanziellen Absicherungsbedarf für den Fall eines Verlustes der Arbeitskraft.

Danach folgten konkrete Absicherungs-Empfehlungen einschließlich der notwendigen Versicherungssummen und der Prämien.

Über Schnittstellen mit Angebotssystemen könnten solche Versorgungs-Vorschläge inklusive Beratungsdokumentation erstellt werden. Auch Vorversicherungen des Kunden könnten berücksichtigt werden.

Eingesetzt wird das Tool derzeit schon beim HDI-Exklusivvertrieb, wie weiter mitgeteilt wird. Auf Basis der dort gemachten Erfahrungen werde es evaluiert und danach entschieden, welchen anderen Vertriebswegen die Web-Applikation im nächsten Schritt zur Verfügung gestellt werde.

Conceptif will Beratungsqualität in Gewerbeversicherung verbessern

Eine Qualitätsoffensive in der Gewerbeversicherung hat eigenen Angaben zufolge die Conceptif AG gestartet. In einer Fachserie, die zunächst auf zehn wöchentlich erscheinende Beiträge angelegt ist, geht es um das bessere Verständnis wesentlicher Vertragsklauseln in der Gewerbeversicherung, teilt der Assekuradeur für gewerbliche Sachversicherungen weiter mit.

Zum Motiv für diese Maßnahme wird darauf verwiesen, dass in jüngster Zeit immer mehr Makler, die ihren Schwerpunkt bisher in anderen Versicherungsbereichen hatten, das Potenzial der Gewerbeversicherungen für sich erkannt hätten. Damit entstünden für sie jedoch zugleich neue Herausforderungen im Hinblick auf eine qualifizierte Beratung.

Die Tücken der unterschiedlichen Leistungsmerkmale der Anbieter

Da in diesem Bereich die Leistungsmerkmale von Anbieter zu Anbieter oft sehr unterschiedlich geregelt seien, ergebe sich für sie nicht zuletzt eine zusätzliche Haftungsproblematik. Den Gewerbekunden der Makler drohten bei falscher Beratung eventuell Leistungskürzungen.

In der Fachserie, die Conceptif als Teil der kontinuierlichen Qualitätsoffensive für die angebundenen Vertriebspartner ansieht, würden daher die gesetzlichen Grundlagen erläutert, die Angebote der Versicherer beschrieben und Fallstricke in der Beratung aufgezeigt. Außerdem würden die Tarifmerkmale der ConceptIF-Assekuradeurslinie mit vier weiteren Anbietern verglichen.

Der erste Beitrag habe sich mit dem Thema „Unterversicherung und Leistungskürzungen“ befasst, wird weiter mitgeteilt. Künftige Themenschwerpunkte seien unter anderem „Höherhaftung“, „Neuwertversicherung“ und „grobe Fahrlässigkeit“.

Auch Axa hat das zunehmend bedeutsamere Gewerbegeschäft im Blick

Auf das für viele Makler zunehmend bedeutsamer werdende Gewerbegeschäft zielt auch das jüngste Unterstützungsangebot der Axa Konzern AG. Ihnen wird dafür nun „Profi-Speed“ zur Verfügung gestellt, wodurch laut einer Pressemitteilung erstmals eine komplett digitale Prozesskette ohne Medienbruch vom Antrag bis zur Archivierung der Police ermöglicht werde.

Mit der neuen Online-Plattform, die in Kooperation mit Assfinet Acturis Deutschland speziell für Axa entwickelt wurde, erhielten Makler für einfache Risiken in weniger als 90 Sekunden ein Angebot, wird versprochen. Bei größeren Versicherungssummen verkürze sich die Zeit für die Angebotserstellung ebenfalls stark.

Zudem ermögliche „Profi-Speed“ den digitalen Vertragsabschluss für alle Policen der modularen „Profi-Schutz“-Produktpalette der Axa, mit der sich die Bedarfe von über 3.000 Betriebsarten decken ließen.

Benötigt werde dafür eine Schnittstelle zu dem Assfinet-Verwaltungsprogramm „AMS“, das bereits bei jedem dritten Makler in Deutschland im Einsatz sei.

Zugang bald auch ohne AMS-Lizenz möglich

Aber auch Maklern ohne AMS-Lizenz stehe – allerdings mit Einschränkungen beim Komfort, wie Assfinet mitteilt – die Online-Plattform ab Jahresende zur Verfügung. Dazu müssten sie sich dann mit den Daten aus dem Axa-Makler-Extranet unter diesem Link anmelden.

Axa erwarte, dass in Zukunft weitere Versicherer durch Assfinet integriert würden, um Vergleichsmöglichkeiten zu schaffen, heißt es in deren Pressemitteilung weiter. Durch die so entstehende Transparenz ergäben sich zusätzliche Vorteile für die Makler und deren Kunden.