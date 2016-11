Vertriebsunterstützung speziell für den gewerblichen Bereich

16.11.2016 – Gewerbliche Kunden rücken erkennbar verstärkt in den Fokus des Vertriebs, seit insbesondere im Lebensversicherungs-Bereich das Privatkundengeschäft immer schwieriger geworden ist. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Unterstützungsmaßnahmen wider, die den Vermittlern von der Assekuranz angeboten werden. So aktuell beispielsweise von der Netfonds AG, der Softfair GmbH, den Monuta Versicherungen und der Helvetia.

Die Netfonds AG hat ihr Gewerbe-Sachversicherungs-Ausschreibungstool „GeSa“ (VersicherungsJournal 22.10.2015) um den Vergleichsrechner „Gewerbevergleich24“ der Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH ergänzt. Damit kann nach Unternehmensangaben in wenigen Prozessschritten zunächst der entsprechende Kundenbedarf und das -risiko ermittelt werden.

Danach werden durch das Tool entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmers, Selbstständigen oder Freiberuflers bis zu 20 passende Tarife aufgelistet, wird weiter mitgeteilt. Eigene Gesellschafts-Präferenzen könne der Berater den Vorschlägen jederzeit individuell hinzufügen.

Netfonds will mit „Gesa“ den Versicherungsabschluss beschleunigen

Nach einer Entscheidung des Kunden werde der Antrag per Knopfdruck direkt aus dem System heraus an die ausgewählten Gesellschaften geschickt und von denen nach der Prüfung und Policierung ebenso auf digitalem Wege wieder an die Berater zurück. Damit sei ein wesentlich schnellerer Versicherungsabschluss möglich, verspricht der Maklerpool.

Unterstützt werden durch den neuen Service den Angaben zufolge die Sparten Betriebshaftpflicht, gewerbliche Gebäudeversicherung, Inventar, Elektronik, Rechtsschutz sowie Maschinenbruch. Wie „GeSa“ wird „Gewerbevergleich24“ kostenfrei denjenigen Netfonds-Partnern zur Verfügung gestellt, die das Basispaket Versicherungen gebucht haben.

Softfair präsentiert Kombination aus Angebots- und Vergleichsrechner

Auch die Softfair GmbH meldet ein neues technisches Vertriebsunterstützungs-Angebot für das gewerbliche Sachgeschäft. Das Online-Beratungs-Tool mit Namen „GewerbeLotse“ ist den Angaben zufolge ebenfalls speziell auf die Anforderungen von kleinen und mittelständischen Betrieben zugeschnitten und verbindet auch den klassischen Vergleich mit einer Angebotsplattform.

Für standardisierte Risiken stelle der „GewerbeLotse“ einen Vergleichsrechner mit Tarifierung, Vergleich, Angebot und Abschlussmöglichkeit dar. Für das komplexere Geschäft wie für Risiken mit Sonderwagnissen könne der Vermittler damit über eine Angebotsplattform bis zu vier Versicherungs-Gesellschaften gleichzeitig elektronisch kontaktieren.

Vorbild ist die Risikovoranfrage-Plattform „RiVa“

Deren verbindliche Risikobeurteilung und Angebotsabgabe wird den Angaben zufolge innerhalb des Systems zurückgemeldet, und die bereits bei der Tarifierung eingegebenen Daten im Vergleichsrechner werden in die Angebotsplattform übernommen. Für die Vermittler soll dies zu einem deutlich schlankeren Tarifierungs- und Anfrageprozess führen.

Die Versicherer andererseits profitierten von den standardisierten und auf Plausibilität geprüften Angebotsabgaben. Zunächst könne mit dem „GewerbeLotsen“, der an die elektronische Risikovoranfrage-Plattform „RiVa“ (VersicherungsJournal 20.10.2015) angelehnt sei, die Sparten Betriebshaftpflicht und Firmenrechtsschutz berechnet und verglichen werden, wird mitgeteilt.

Inhalts-, Gebäude-, Elektronik- und Werksverkehrs-Versicherungen könnten über die Angebotsplattform angesteuert werden. Die Einbindung weiterer Sparten befinde sich bereits in der Umsetzung, wird angekündigt.

Monuta hat neben Gewerbekunden auch die Vermittler selbst im Blick

Die Monuta Versicherungen Niederlassung für Deutschland haben mit ihrem neuen „Notfall-Leitfaden“ sowohl die Kunden der Makler und Vermittler im Blick als auch diese selbst. Der Leitfaden sei auf den speziellen Bedarf mittelständischer Unternehmer und Selbstständiger abgestimmt, heißt es in einer Pressemitteilung des holländischen Versicherers, der sich als Trauerfall-Vorsorge-Spezialist versteht.

Aufgeklärt werde mit dem „Notfall-Leitfaden“ über die organisatorische, rechtliche sowie finanzielle Vorsorge für einen Unfall, eine schwere Krankheit oder den Todesfall. Zugleich würden konkrete Handlungsanweisungen an die Hand gegeben.

Begleitet werde die Einführung des „Notfall-Leitfadens“ von der Monuta zusammen mit den Kooperationspartnern Gesellschaft für Vorsorgeverfügungen mbH, dem Deutschen Demografie Forum und der Anwaltskanzlei Arnold. Den Vertriebspartnern werde zusätzlich ein spezieller Beratungsleitfaden für ihre Gespräche für diese Zielgruppe zur Verfügung gestellt.

Neues Helvetia-Tool wendet sich direkt an die Kleinunternehmer

Die Helvetia Versicherungen wenden sich mit ihrem neuen „Helvetia Smart & Easy KMU“-Angebot dagegen ganz direkt an Kleinunternehmer. Es handelt sich dabei um das dritte Produkt, das von der Helvetia Digital Insurance in diesem Jahr für online-affine Kunden auf den Markt gebracht worden ist, wird mitgeteilt.

Kleingewerbetreibende wie beispielsweise Friseure oder Kosmetiker können damit auf der Webseite der Helvetia mit wenigen Klicks eine Betriebshaftpflicht- sowie eine Geschäftsinhalts-Versicherung berechnen und direkt abschließen. Sie profitierten damit von einem umfangreichen, aber dennoch einfachen Versicherungsprodukt.

Das Angebot zielt auch auf Berufsverbände

Zur Berechnung der Versicherungsprämie seien nur die Angabe der Postleitzahl, der Versicherungssumme für die Geschäftsausstattung und der Anzahl der Mitarbeiter notwendig. Auch Berufsverbände könnten den Online-Rechner in ihre eigene Webseite einbinden und ihren Mitgliedern so „eine zusätzliche Dienstleistung im digitalen Zeitalter anbieten“, wird für die neue Offerte geworben.

Über www.helvetia.de könne die Versicherung auch direkt abgeschlossen werden. Abgedeckt würden alle grundlegenden Risiken eines modernen Geschäftsbetriebs.