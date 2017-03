Vermittlerverbände forcieren Widerstand gegen IDD-Umsetzung

1.3.2017 – Der AfW – Bundesband Finanzdienstleistung e.V. hat die Aktion „Einspruch IDD – Informiere deinen Abgeordneten“ gestartet. Damit will der Verband die „schwerwiegenden“ Folgen für den Berufsstand durch den Regierungsentwurf verhindern. Die IGVM hat den Nationalen Normenkontrollrat aufgefordert, den IDD-Gesetzentwurf durch ein Gutachten auf die verfassungs- und europarechtlichen Normen überprüfen zu lassen.

Mitte Januar hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Versicherungsvertriebs-Richtlinie in deutsches Recht beschlossen, mit dem wegen verschärfter Wettbewerbsbedingungen harte Zeiten auf Versicherungsmakler zukommen (VersicherungsJournal 19.1.2017).

Weiterer Fahrplan

Ende nächster Woche befasst sich Bundesrat mit der IDD-Umsetzung. Die Ausschüsse der Länderkammer haben eine ganze Reihe von Änderungsvorschlägen und Prüfbitten formuliert.

Dabei geht es unter darum, die Grenzen zur Entlohnung von Versicherungs-Vermittlern nicht zu eng zu ziehen, eine einheitliche Definition für Honorarberater einzuführen und die Beibehaltung des Provisionsabgabeverbots noch einmal auf den Prüfstand zu stellen (VersicherungsJournal 1.3.2017). Es steht allerdings in den Sternen, welche der insgesamt zwölf Punkte das Plenum übernehmen wird.

Ende März soll dann die erste Lesung im Bundestag stattfinden. Für Ende Mai ist eine Sachverständigen-Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages geplant, unmittelbar darauf stehen dann die zweite und dritte Lesung im Bundestag an. Anfang Juli soll das Gesetz dann vom Bundesrat beschlossen werden (VersicherungsJournal 22.12.2016).

AfW ruft zu Mitmach-Aktion auf

Vermittler- und Branchenverbände hatten sich mit mehr oder weniger scharfer Kritik zu Wort gemeldet, der AfW – Bundesband Finanzdienstleistung e.V. hatte sogar mit einer Verfassungsklage gedroht (VersicherungsJournal 19.1.2017, 20.1.2017).

Gestern hat der AfW die Aktion „Einspruch IDD – Informiere deinen Abgeordneten“ gestartet, um die „schwerwiegenden“ Folgen zu verhindern, die der aktuelle Kabinettsentwurf mit sich bringe.

„Kämpfen Sie mit uns und Ihren Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland in einer Gemeinschaft. – Für sich selbst und Ihre Kunden. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass sich jeder Bundestagsabgeordnete – als Ergebnis Ihres Besuches – für die Rettung des Berufsstandes des Maklers einsetzt“, wirbt der Vermittlerverband auf seiner Internetseite.

Zehn-Punkte

Der AfW hat einen Zehn-Punkte-Plan veröffentlicht, wie ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten aussehen könnte. So sollten Makler „ihrem“ Abgeordneten unter anderem erläutern, dass ein Makler „im ausschließlichen Interesse des Kunden und nicht der Versicherer agieren. Zeigen Sie auf, wie groß der Aufwand für Ihre Beratungs-Dienstleistungen ist und dass diese Arbeit auch eine angemessene Vergütung wert sein muss“ (Punkt fünf).

In dem Gespräch sollte unter anderem weiter dargelegt werden, dass die Beratungsqualität und Unabhängigkeit nicht von der Vergütungsform abhängt (Punkt sieben), dass durch dieses Gesetz Arbeitsplätze im Wahlkreis gefährdet sind und „dem Verbraucherschutz ein Bärendienst erwiesen wäre, wenn der Versicherungsmakler derart zu Gunsten der Ausschließlichkeit oder der quasi nicht vorhandenen Versicherungsberater geschwächt würde“ (Punkt neun).

Schlussendlich sollte der Bundestagsabgeordnete gebeten werden, die in dem Gespräch dargelegten Sachverhalte an den sogenannten Berichterstatter seiner Bundestagsfraktion weiterzuleiten und auf Änderungen zu pochen, regt der Vermittlerverband an.

IGVM fordert Gutachten

Die Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler e.V. (IGVM) hat ebenfalls gestern eine Aktion gegen die IDD-Umsetzung in der Form des Kabinettsentwurfs gestartet, wenn auch auf einer gänzlich anderen Ebene. So hat die IGVM einen offenen Brief an den Nationalen Normenkontrollrat verschickt. Dieser hat als unabhängiges Gremium unter anderem den gesetzlichen Auftrag, bei der Rechtsetzung die Bundesregierung zu kontrollieren.

Dieser Aufgabenstellung sei der Rat mit seiner Stellungnahme zum Kabinettsentwurf zur Umsetzung der IDD in deutsches Recht „nicht annähernd gerecht“ geworden. „Denn eine bessere Rechtsetzung würde bei der Umsetzung des Entwurfs in nationales Recht aus vielen Gründen gerade nicht erreicht. Im Gegenteil!“, schreibt die Vermittlervereinigung.

In dem offenen Brief weist die IGVM auf die verfassungs- und europarechtlichen Bedenken hin und fordert die Einholung eines unabhängigen Sachverständigen-Gutachtens gefordert. Mit dem Gutachten sollte Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski von der Humboldt-Universität zu Berlin beauftragt werden, der seit Jahrzehnten als ausgewiesener Experte im Versicherungsvertrags- und Versicherungsvermittler-Recht gelte, regt die IGVM an.

„Sollte der Gesetzentwurf in der jetzt vorliegenden Fassung wirklich umgesetzt werden, werden die ohnehin schon kaum vorhandenen Rechte der Versicherungsmakler/innen weiterhin beschnitten und dem Verbraucherschutz damit einen Bärendienst erwiesen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Jetzt sei die Gelegenheit, diesen seit dem 14. Jahrhundert existierenden Berufsstand zu festigen und ihm die Rechte einzuräumen, die ihm gebührten, damit er auch seiner verantwortungsvollen Tätigkeit nachgehen könne.