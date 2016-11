So zufrieden sind die Kunden mit den größten Lebensversicherern

21.11.2016 – Die Cosmos Lebensversicherung hat laut dem „Service-Atlas Lebensversicherung 2016“ der Servicevalue GmbH die zufriedensten Kunden unter den größten Anbietern und bietet auch die insgesamt beste Kundenorientierung. Hier schnitten auch die Aachenmünchener, die Debeka, die Württembergische und die SV Leben mit „sehr gut“. Als Manko zeigen sich über alle Gesellschaften hinweg der regelmäßige Informationsfluss und die Kostentransparenz, während die fachliche Kompetenz und die Erreichbarkeit der Mitarbeiter relativ am besten bewertet wurden.

Zum dritten Mal hat die Servicevalue GmbH die Servicequalität der Lebensversicherer getestet. Der jüngst veröffentlichte „Service-Atlas Lebensversicherer 2016“ beruht auf 1.632 Kundenurteilen zu den laut Servicevalue 15 größten Lebensversicherern (nach Bruttobeiträgen 2015), die im Oktober im Rahmen einer Online-Befragung erhoben wurden.

Ein Abgleich mit Daten aus dem Map-Report 887 „Bilanzanalyse deutscher Lebensversicherer 2015“ zeigt, das mit der Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG die Nummer elf im Markt fehlt, dafür aber die Nummer 16 im Markt, die Sparkassen Versicherung Lebensversicherung AG, aufgeführt wird.

Voraussetzung für die Teilnahme war, dass die Befragten im vergangenen Jahr mindestens eine Lebensversicherungs-Police (Kapitallebens-, Risikolebens-, Berufsunfähigkeits-, staatlich geförderte beziehungsweise private Rentenversicherung oder betriebliche Altersvorsorge) bei dem Anbieter abgeschlossen haben. Bewertet wurden wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 2.12.2015, 12.11.2014) insgesamt 17 Servicemerkmale in den vier Leistungsdimensionen

Produkte (Produktauswahl und -alternativen, Transparenz der Produkte und Tarife, Angebots- und Vertragsunterlagen, Produktqualität, Flexibilität und Passgenauigkeit der Produkte),

Kundenberatung (fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiter, Verständlichkeit der Beratung, Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation, Vollständigkeit der Beratung),

Kundenservice (Erreichbarkeit von Mitarbeitern, Reaktionszeit bei Fragen und Anliegen, Qualität der Anliegenbearbeitung, regelmäßige Informationen, Umgang mit Beschwerden/ Reklamationen) sowie

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kosten- und Leistungstransparenz).

So kommen die Noten zustande Für die Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ wurde in der Studie die Regelung getroffen, dass alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, ein „gut“ bekamen. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“. Dabei berechnet sich das Gesamtergebnis als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen, während die Teildimensionen sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.

Fünf Mal die Höchstnote

In der Gesamtwertung erhielten insgesamt fünf Anbieter die Bestnote „sehr gut“, einer mehr als im Vorjahr. Zur Spitzengruppe zählen erneut die Cosmos Lebensversicherungs-AG und die Aachenmünchener Lebensversicherung AG, die unverändert auf den Plätzen eins und zwei liegen, sowie die SV Sparkassenversicherung Lebensversicherung AG (SV Leben) auf dem fünften (Vorjahr: vierten) Rang.

Neu im Quintett mit der Höchstnote sind der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. an dritter und die Württembergische Lebensversicherung AG an vierter Stelle. Von „sehr gut“ auf „gut“ abgerutscht ist die Allianz Lebensversicherungs-AG.

Ausgezeichnete Versicherer I (Bild: Servicevalue, Service-Atlas Lebensversicherer 2016) Zum Vergrößern Bild klicken

Jeweils in drei Leistungsdimensionen ein „sehr gut“ erzielten die Cosmos (bis auf Kundenberatung) sowie die Debeka (bis auf Kundenservice). In zwei Dimension zur Spitzengruppe zählten die Aachenmünchener und die SV Leben (jeweils Kundenberatung und -service) sowie die Württembergische (Produkte und Kundenberatung).

Ausgezeichnete Versicherer II (Bild: Servicevalue, Service-Atlas Lebensversicherer 2016)

Die wichtigsten Kundenbindungstreiber

Im Rahmen einer Relevanzanalyse (Varianzaufklärung der Korrelation nach Pearson) stellten sich die Merkmale Kostentransparenz, Preis-Leistungs-Verhältnis und Umgang mit Beschwerden beziehungsweise Reklamationen sowie Vollständigkeit der Beratung als die für die Kundenbindung am relevantesten dar.

Aus Kundensicht gehören diese beiden Kriterien allerdings nicht zu den Stärken der Lebensversicherer. Die Kostentransparenz wurde mit einem Mittelwert von 2,59 (fünfstufige Bewertungsskala von 1 = „ausgezeichnet“ bis 5 = „schlecht“) am zweitschlechtesten bewertet.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis und der Umgang mit Beschwerden beziehungsweise Reklamationen hatten mit einem Mittelwert von jeweils 2,55 den drittschlechtesten Wert zu verzeichnen. Leicht überdurchschnittlich wurde die Vollständigkeit der Beratung beurteilt (Mittelwert von 2,40).

Am besten in der Vollständigkeit der Beratung schnitt aus Kundensicht die Württembergische ab (2,25), auf dem geteilten zweiten Platz liegen die Axa Lebensversicherung AG und die Aachenmünchener (2,29). Am schlechtesten wurde die Nürnberger Lebensversicherung AG bewertet.

Schlechte Noten für das Informationsverhalten

Auffällig ist, dass die durchschnittlichen Bewertungen über alle Merkmale hinweg nur mittelmäßig ausfallen (zwischen 2,33 und 2,61) und allesamt relativ eng um den Mittelwert herum angesiedelt sind.

Relativ am besten kamen die Lebensversicherer aus Sicht ihrer Kunden in Sachen fachliche Kompetenz und Erreichbarkeit der Mitarbeiter weg. Jeweils fast sechs von zehn Befragten vergaben ein „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“, nur etwa jeder zehnte ein „mittelmäßig“ oder „schlecht“. Hier wurde jeweils die Aachenmünchener von ihren Kunden am besten beurteilt (Mittelwerte von 2,13 beziehungsweise 2,15).

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Servicevalue, Service-Atlas Lebensversicherer 2016)

Die schlechtesten Noten vergaben die Kunden für das Merkmal „regelmäßige Informationen“ (Mittelwert: 2,61). Hier vergab nicht einmal die Hälfte der Lebensversicherungs-Kunden eine „ausgezeichnete“ oder „sehr gute“ Note. Dafür urteilte aber mehr als jeder sechste Kunde mit „mittelmäßig“ oder „schlecht“.

Das Informationsverhalten der Gesellschaften und die Kostentransparenz sowie der Umgang mit Beschwerden beziehungsweise Reklamationen und das Preis-Leistungs-Verhältnis wurden hingegen am schlechtesten beurteilt.

Die Lebensversicherer mit den zufriedensten Kunden

Untersucht wurde im Rahmen der Studie auch, wie hoch die Gesamtzufriedenheit mit den einzelnen Gesellschaften ist. Den Ergebnissen zufolge hat die Cosmos die zufriedensten Kunden, die auf einer ebenfalls fünfstufigen Skala einen Mittelwert von 2,05 erreichte.

Platz zwei teilen sich die R+V Lebensversicherung AG, die SV Leben und die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. Am schlechtersten schnitt die Nürnberger ab. Die Gesamtzufriedenheitsnote über alle 15 untersuchten Anbieter hinweg wird mit 2,20 angegeben. Im Vorjahr waren es noch 2,22, im Jahr davor 2,29.

Gesamtzufriedenheit der Lebensversicherungs-Kunden mit ihrem Anbieter (Bild: Servicevalue, Service-Atlas Lebensversicherer 2016)

Zum Vergrößern Bild klicken

Weitere Details zur der 116-seitigen Untersuchung und Informationen zur kostenpflichtigen Bestellung können in diesem PDF-Studienflyer nachgelesen werden.