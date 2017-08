So unbeliebt sind Versicherungsvertreter

25.8.2017 – Das Berufsbild des Versicherungsvertreters landet im Image-Ranking von ausgewählten Berufsbildern erneut nur auf dem letzten Platz, wie eine Umfrage des Deutschen Beamtenbundes zeigt. Gerade einmal rund jeder neunte Bundesbürger bringt dem Vertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen. Am besten schneiden Feuerwehrmänner ab.

WERBUNG

Der DBB Beamtenbund und Tarifunion erhebt seit 2007 einmal im Jahr, wie es um das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung steht.

Für die „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2017“ hat der DBB die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Juni und Juli 1.001 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 14 Jahre zum Ansehen von 33 ausgewählten Berufsgruppen nach der Cati-Methode befragen lassen.

Versicherungsvertreter mit dem niedrigsten Ansehen

Nur auf dem letzten Platz landete in der aktuellen Befragung der Versicherungsvertreter. Da in der Verbraucherwahrnehmung meist nicht zwischen den verschiedenen Vermittlertypen unterschieden wird, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse für unabhängige Vermittler wie Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter nicht wesentlich besser aussehen würden.

Wie schon in früheren Auflagen der Bürgerbefragung (VersicherungsJournal 22.1.2016, 27.8.2014) ist es um die Wertschätzung des Berufsbilds Versicherungsvertreter auch aktuell alles andere als gut bestellt. Gerade einmal elf Prozent der Befragten bringen diesem Berufsbild ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Dies bedeutet zwar eine leichte Steigerung um zwei Prozentpunkte im Vergleich zum Tiefststand aus der Vorjahresuntersuchung (VersicherungsJournal 29.8.2016). Große Schwankungen gab es hingegen in der mittlerweile elfjährigen Geschichte der Erhebung nicht: Die Ansehenswerte lagen immer zwischen neun und zwölf Prozent.

Die Brancheninitiativen zur Imageverbesserung, die die Assekuranz in den vergangenen Jahren ins Leben gerufen hat, wie etwa die des „Ehrbaren Kaufmanns“ (VersicherungsJournal 20.2.2015) oder die des „Verhaltenskodex‘ Vertrieb“ (VersicherungsJournal 7.10.2013), haben das Ansehen des Vertriebs offenbar nicht verbessert.

Politiker mit doppelt so hohem Ansehen wie Versicherungsvertreter

An zweitletzter Stelle im Ansehen-Ranking der Berufsbilder liegen Mitarbeiter einer Werbeagentur, die nur unwesentlich besser als die Versicherungsvertreter abschneiden.

Auch Mitarbeiter einer Telefongesellschaft kommen mit nur 18 Prozent auf vergleichsweise niedrige Ansehenswerte. Gleiches gilt auch für Politiker und Manager, die bei rund jedem vierten Befragten ein „(sehr) hohes“ Ansehen genießen. Für die Beamten steht ein Ansehenswert von immerhin 38 Prozent zu Buche.

Die Berufe mit dem höchsten Ansehen

Am angesehensten ist die Berufsgruppe der Feuerwehrmänner, deren Ansehen bei nahezu allen Befragten „(sehr) hoch“ ist (96 Prozent). Dahinter folgen Ärzte, Kranken- beziehungsweise Altenpfleger, Polizisten sowie Erzieher im Kindergarten beziehungsweise in einer Kindestagesstätte.

Im Vergleich zum Vorjahr verloren einzig die Mitarbeiter einer Werbeagentur an Reputation, wenn auch nur minimal. So gut wie alle anderen Berufsgruppen konnten beim Ansehen zulegen. Am stärksten (jeweils plus sieben Prozentpunkte) gelang dies Kanal-Klärwerksmitarbeitern (auf 64 Prozent), Journalisten (auf 51 Prozent) und Steuerberatern (auf 42 Prozent).