„Neun von zehn Insurtechs werden scheitern!”

10.10.2016 – Personelle Vermittler wird es immer weniger geben. Dafür bleiben die technik-affinen unter ihnen aber weiterhin wichtig für den Kunden und können ihm einen Mehrwert im Vergleich zur reinen Online-Beratung bieten. Aus wissenschaftlicher Sicht werden sich viele Insurtechs nicht halten können. Die Versicherer sollten aber von den Kernideen der Start-ups lernen und sich um deren Gründer bemühen. Wichtig bei der Zusammenarbeit sei auch, dass dies nicht zum Nachteil der personellen Vermittler geschehe, hieß es in einem Diskussionsforum auf dem Nordbayerischen Versicherungstag 2016 in Nürnberg.

WERBUNG

Im Mittelpunkt des Ende letzter Woche veranstalteten Nordbayerischen Versicherungstags 2016 in Nürnberg stand die Frage, wie sich die Arbeitswelt Versicherung in Zukunft verändern wird.

In dem dazugehörigen Diskussionsforum mit dem Titel „Technischer Vertrieb oder Vertrieb mit Technik?“ wurde erörtert, wie stark Digitalisierung und technischer Fortschritt die Arbeitswelt des personellen Vermittlers verändern oder ihn sogar ganz verdrängen werden.

Vermittlersterben geht weiter

Professor Dr. Fred Wagner vom Institut für Versicherungslehre an der Universität Leipzig zeigte sich davon überzeugt, dass es „in Zukunft drastisch weniger Vermittler geben wird als heute. Und die, die bleiben, sind technisch gut aufgestellt.“

Damit teilt Wagner die Meinung von Dr. Armin Zitzmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Nürnberger Beteiligungs-AG. Zitzmann hatte bereits auf der Pressekonferenz zum diesjährigen Versicherungstag prognostiziert, dass sich die Zahl der Vermittler langfristig halbieren wird (VersicherungsJournal 7.10.2016).

Kunden entscheiden nicht rational

Nicht teilen konnte Zitzmann die von der Moderatorin des Forums, Professorin Dr. Petra Gruner von der Hochschule Coburg, thematisierte Sorge von Vermittlern, Kunden würden sich in Zukunft nur noch rational entscheiden und die Beratung selbst im Internet übernehmen.

„So lange die Menschen ihr Auto vollkaskoversichern, aber bei ihrer Wohngebäudeversicherung keinen Elementarschutz mit abschließen, sind wir noch ein ganzes Stück entfernt vom rationalen Kunden“, lautete die Einschätzung des CEO der Nürnberger Versicherungsgruppe.

Persönliche Besuche unbedingt notwendig

Warum kompetente Vermittler auch weiterhin vom Kunden gebraucht werden, erklärte Alexandra Kallmeier, Geschäftsführerin der Morgenroth Versicherungsmakler GmbH, an einem Beispiel.

Beim Beratungsgespräch mit einer Zahnarztpraxis habe der Versicherungsnehmer nur vier seiner sechs Behandlungsstühle versichern wollen, da laut seiner Aussage für die anderen beiden Versicherungsschutz über den Leasinggeber der Stühle vorhanden sei.

Persönliche Besuche beim Kunden sind gerade bei der Risikoprüfung unbedingt notwendig. Alexandra Kallmeier, Geschäftsführerin der Morgenroth Versicherungsmakler GmbH

Dieser wusste auf Kallmeiers Nachfrage hin davon aber nichts. Bei einem reinen Online-Abschluss wäre es aus Sicht der Maklerin womöglich zu einer Unterversicherung gekommen. „Persönliche Besuche beim Kunden sind gerade bei der Risikoprüfung unbedingt notwendig“, betonte Kallmeier.

Nürnberger: Keine Scheu vor Zusammenarbeit

Zur Bedeutung der aktuell stark präsenten Insurtechs sagte Zitzmann: „Wir haben keine Scheu davor, mit Unternehmen wie Clark oder Knip eine Kooperation einzugehen. Das sind einfach zwei Makler. Wir arbeiten bereits mit zehntausenden Maklern zusammen.“

Der Proof of Concept muss aus Zitzmanns Sicht bei den Online-Maklern aber erst noch erfolgen. „Entscheidend ist, ob der Kunde bleibt, wenn er merkt, dass er ein Maklermandat unterschrieben hat“, so der Nürnberger Vorstandschef.

Insurtechs gehen, ihre Ideen bleiben

An diese Äußerungen knüpfte Wagner an: „Neun von zehn Insurtechs werden scheitern, davon bin ich völlig überzeugt.“ Zweifel an der Qualität im Kern vieler Start-up-Konzepte hat der Wissenschaftler aber nicht.

„Die Insurtechs haben tolle Ideen. Viele ziehen sich einzelne Teile der Wertschöpfungskette heraus, zum Beispiel das Inkasso, und optimieren diese dann. Wenn das Start-up dann aus anderen Gründen scheitert, bleibt dennoch die Idee“, erklärte Wagner.

Lernen von den Start-ups

Seiner Meinung nach müssten sich die Versicherungs-Unternehmen viel mehr um die jungen Gründer und klugen Köpfe bemühen, die hinter den Insurtechs stecken. „Aufgrund ihres Know-hows wären die besten Start-ups die Versicherer selbst“, so die These des Professors.

Allerdings würden junge, digitale Unternehmen viel nach der Trial-and-Error-Methode arbeiten. „So etwas machen Versicherungs-Unternehmen nicht. Da müssen sie noch gnadenlos effizienter werden“, sagte Wagner.

BVK will Versicherer und Kunden schützen

Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), Michael H. Heinz, betonte, dass bei der Zusammenarbeit von Versicherern mit Insurtechs dieselben Voraussetzungen erfüllt werden müssen wie mit klassischen Maklern.

V.l.n.r.: Armin Zitzmann, Fred Wagner, Petra Gruner, Michael H. Heinz, Alexandra Kallmeier (Bild: Burghardt)

Dabei ist es laut Heinz auch Aufgabe der Verbände, Versicherer und Kunden vor der Kooperation mit Unternehmen zu schützen, die beispielsweise rechtliche Vorgaben nicht einhielten. „Wir haben als einzige bemerkt, dass Check24 illegal arbeitet“, sagte Heinz.

Damit verwies der BVK-Präsident auf die Klage seines Verbands gegen die Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH, die voraussichtlich im nächsten Jahr vor dem Oberlandesgericht München fortgesetzt wird (VersicherungsJournal 18.8.2016).