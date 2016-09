Neuer VVG-Kommentar: Hinweise zu Beratung und Haftung

19.9.2016 – Am 28. August ist der neue VVG-Kommentar „Langheid/Rixecker“ erschienen. Es ist die fünfte Auflage des sonst unter „Römer/Langheid“ firmierenden Werks und berücksichtigt die neuere Rechtsprechung und das LVRG. Der Kommentar kann als Nachschlagewerk, Quellensammlung, aber auch lehrreiche Lektüre genutzt werden und bietet eine gute Möglichkeit, sich schnell und fachlich anspruchsvoll zu vielen Fragen rund um das VVG zu informieren, meint Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag.

Einem bekannten englischen Sprichwort zufolge soll man Bücher nicht nach ihrem Umschlag beurteilen. Diese Redewendung lässt sich nur zu gut wortwörtlich auf einen neuen Kommentar zum Versicherungsvertrags-Gesetz anwenden.

Das Werk des Verlags C.H.Beck ist Ende August in überarbeiteter 5. Auflage in der Kommentar-Reihe „Gelbe Erläuterungsbücher“ erschienen, die alle in einem Schutzumschlag gekleidet sind, dessen etwas gewöhnungsbedürftiger Farbton Assoziationen in eine ganz andere Richtung weckt.

Auf diesem Umschlag jedoch findet sich die erste erwähnenswerte Veränderung. Der „Römer/Langheid“ ist nun der „Langheid/Rixecker“, da der ehemalige Richter am Bundesgerichtshof und Versicherungsombudsmann Professor Wolfgang Römer (VersicherungsJournal 12.11.2007, 9.11.2007) aus der Autorenschaft ausgeschieden ist.

Neuer Werktitel

Einen etablierten Namen eines Werktitels zu ersetzen, ist einigermaßen ungewöhnlich. Beim mindestens ebenso bekannten Prölss/Martin (VersicherungsJournal 10.4.2015, 10.1.2011) findet sich keiner der beiden Namensgeber unter den Autoren wieder – und auch beim Duden wäre es wohl Zufall, wenn in der Redaktion eine Person dieses Namens arbeiten würde.

Trotzdem ist der Schritt nachvollziehbar, da Professor Dr. Roland Rixecker, wie es im Vorwort heißt, „ein derart prominenter Name in der Rechtsprechung und Literatur“ ist, dass sich die Verfasser es „nicht erlauben konnten, auf ihn im Titel verzichten zu können“.

Der Präsident und Vorsitzende des Versicherungssenats des Saarländischen Oberlandesgerichts war bereits bei der dritten Auflage des Kommentarbands als Autor mit von der Partie (VersicherungsJournal 27.3.2012).

In die aktuelle Auflage sind neben neuen richterlichen Entscheidungen auch gesetzliche Änderungen wie das im August 2014 in Kraft getretene Lebensversicherungs-Reformgesetz (LVRG) (VersicherungsJournal 6.8.2014) eingeflossen. Neue Kommentierungen finden sich unter anderem zum Einführungsgesetz zum VVG (EGVVG).

Lesehilfen für den juristischen Laien

Der neu aufgelegte Kommentar ist dem eigenen Anspruch nach für Praktiker verfasst, hat aber dennoch – schreiben die Autoren – „bei der Erörterung jedenfalls eines Teils der Probleme nicht auf einen wissenschaftlichen Anspruch verzichtet.“

Angesichts der Tatsache, dass prominente VVG-Paragrafen wie etwa § 19 gut 50 Seiten und mehr an Kommentierung beanspruchen, kommt es auf den ersten Blick tatsächlich nicht so vor, als wäre das Werk für den täglichen Gebrauch verfasst. Ein sehr ausführliches Sachregister hilft dem juristischen Laien jedoch, viele wichtige Schlagwörter schnell und übersichtlich aufbereitet zu finden.

Darüber hinaus findet sich zu Beginn aller VVG-Paragrafen, die ausführlicher besprochen werden, da über ihre richtige Anwendung schon in einigen Prozessen entschieden wurde, eine Inhaltsübersicht. Dadurch lässt sich schnell ablesen, ob ein gesuchter Aspekt auch tatsächlich unter dem gefundenen Paragrafen behandelt wird. Außerdem sind alle wichtigen Schlagwörter und Formulierungen im Text fett gedruckt, was eine schnelle erfolgreiche Suche ermöglicht.

Einfache Kommentierung und konkrete Beispiele

Allerdings ist der Langheid/Rixecker kein Nachschlagewerk im klassischen Sinn. Die anschauliche und in weiten Teilen eher unwissenschaftliche Tonart des Textes ermöglicht ein sehr angenehmes Lesen. Die versprochene Praxisnähe zieht den Leser immer tiefer in den Text hinein, so dass man sich immer wieder dabei ertappt, vom gezielten Nachschlagen in ein interessiertes Schmökern zu gleiten.

Dem juristischen Laien kommt ebenfalls entgegen, dass die Autoren an vielen Stellen eine persönliche Wertung oder einfache Kommentierung platzieren, wie beispielsweise unter § 19, Rn.22. Hier heißt es zur Definition des Abhängigkeitsverhältnisses des Maklers zum Versicherer: „auch ein Provisionsinteresse des Vermittlers genügt – noch – nicht“.

An vielen Stellen finden sich sehr konkrete Beispiele wieder. Unter dem Stichwort „Komplexität des Produktes“ in § 6 VVG heißt es beispielsweise: „§ 6 verlangt allerdings nicht eine Art Grundkurs zum jeweiligen Versicherungsvertrag, sondern eine das konkrete Anliegen des VN mit der Konstruktion des Produkts in Beziehung setzende Beratung.“

Alleine dieser Passus könnte die Beratung durch einige Vermittler stark verbessern. Weiter heißt es im Kommentar dann sehr konkret: „Umgekehrt kann bei Standardprodukten, die der VN bereits kennt (er bittet um Abschluss einer Kaskoversicherung für sein neu erworbenes Kfz) davon auszugehen sein, dass keine Beratungspflicht besteht.“

Hilfestellung bei Beratungs- und Haftungsfragen

Der Kommentar ist sicherlich nicht in erster Linie für den Vermittler geschrieben, allerdings eignet sich das Werk in seiner Struktur und Ausrichtung gut für diese Zielgruppe. Daher ist es durchaus ratsam, dass jeder, der sich mit dem Vertrieb von Versicherungen beschäftigt, zum Langheid/Rixecker greift.

Dem Buch ist viel Hilfreiches zu entnehmen. Der Leser erfährt einerseits, wie sich im Beratungsalltag und beim Beantworten der Antragsfragen Fehler vermeiden lassen und sich so die eigene Haftung minimieren lässt. Andererseits gibt der Kommentar an vielen Stellen Hinweise darauf, was ein Versicherer darf und was nicht.

So sei es beispielsweise nicht zulässig, wenn der Versicherer – etwa bei der Einforderung einer fehlenden Unterschrift oder eines benötigten Fragebogens – allgemein nachfragt, ob nach Antragstellung irgendwelche gefahrenerheblichen Umstände eingetreten oder bekannt geworden seien.

Es sei dahingestellt, welchen Erfolg der Vermittler damit haben wird, wenn er eine solche Nachfrage des Versicherers mit Verweis auf Langheid/Rixecker, §19 Rn. 20 nicht beantwortet. Es schadet aber nicht, über die rechtlichen Rahmenbedingungen Bescheid zu wissen.

Lesetipp

Zu guter Letzt ist der neue Kommentar gut als Ausgangspunkt für eine tiefergehende Forschung zu juristischen Zusammenhängen geeignet.

Denn zu jeder Behauptung lassen sich Urteile, Quellen und weiterführende Literatur finden.

Dr. Theo Langheid, Professor Dr. Roland Rixecker: „Versicherungsvertragsgesetz: VVG“, 5. Auflage 2016, XXVIII, 1.372 Seiten, Verlag C.H. Beck.

Der Kommentar ist auf dieser Internetseite im Beck-Shop bestellbar als leinengebundene Druckausgabe (ISBN 978-3-406-68262-9) für 129,00 Euro zu bestellen.