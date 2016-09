14.9.2016 – Schon ein Viertel der Zusatzpolicen werden bereits online verkauft, aber nur fünf Prozent der Vollversicherungen, zeigt eine Umfrage. Welche Bedeutung der Vertrieb über das Internet für die PKV zukünftig haben wird, darüber waren sich die Diskussionsteilnehmer bei einer Veranstaltung der Continentale Krankenversicherung uneins.

Neue Verkaufsansätze für die private Krankenversicherung waren ein Thema beim 16. PKV-Forum der Continentale Krankenversicherung a.G. gestern in Köln.

Junge Leute informieren sich per Internet umfassend über die private Krankenversicherung. Für einen Abschluss suchen sie aber den persönlichen Kontakt eines Vermittlers. Das ist das Fazit des Vortrages von Holger Geißler von der Yougov Deutschland GmbH.

Mehr als ein Viertel kauft Zusatzpolicen online

Holger Geißler (Bild: Schmidt-Kasparek)

Befragt hatten die Marktforscher 431 Personen, die in den letzten zwei Jahren eine Krankenvoll- oder eine Krankenzusatz-Versicherung abgeschlossen haben.

Von den Vollversicherten haben 43 Prozent die Police zu Hause, 20 Prozent im Büro des Vermittlers und jeweils zehn Prozent über einen Versicherungsmakler oder schriftlich abgeschlossen. Der Anteil der Online-Abschlüsse lag hingegen nur bei fünf Prozent.

Anders sieht das Bild bei den Krankenzusatz-Versicherungen aus. Hier hatten immerhin schon 27 Prozent ihre Police direkt im Internet gekauft. Der Anteil der Abschlüsse zu Hause lag immerhin noch bei 25 Prozent, während 24 Prozent der Verkäufe im Büro des Vermittlers und jeweils sieben Prozent schriftlich oder über einen Makler getätigt wurden.

Dass auch jüngere Menschen weiterhin bei privaten Krankenversicherung einen persönlichen Abschluss favorisieren würden, untermauerte Geißler mit einer Video-Befragung. Dabei gab der Forscher aber zu, dass lediglich zehn Interviews geführt wurden und somit die Datenbasis etwas „schwach“ sei.

Internet verdrängt alles

Marc Surminski (Bild: Schmidt-Kasparek)

Als einziger Diskutant vertrat Dr. Marc Surminski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen die These, dass auch die PKV-Vollversicherung künftig überwiegend per Internet abgeschlossen würde.

Das Internet wirke disruptiv und verdränge auf überall Geschäftsmodelle. Davon werde auch der Vertrieb der privaten Krankenversicherung betroffen sein.

So stehe mit Ottonova Holding AG bereits ein Unternehmen vor dem Markteintritt, dass die PKV nur noch über das Internet verkaufen will. „Wir hätten uns vor 20 Jahren auch nicht vorgestellt, dass Google unser gesamtes Leben bestimmen wird“, so Surminski.

Die Ansicht des Fachjournalisten fand jedoch bei übrigen Diskutanten wenig Anklang. Nach Einschätzung der Experten ist die private Krankenvollversicherung zu komplex für die Internetberatung und werde daher auch in Zukunft weiterhin persönlich beraten werden.

Forscher: Skype und Youtube nutzen

Yougov stellt fest, dass junge Menschen eine Beratung per Online-Video-Kommunikation sehr gut bewerten. Geißler riet daher den Vermittlern, dieses Instrument stärker einzusetzen.

Michael H. Heinz (Bild: Schmidt-Kasparek)

Demgegenüber hat Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), mit der Beratung per Skype wenig gute Erfahrung gemacht: „Das wurde nicht so angenommen“.

Besser ist es nach seiner Erfahrung, junge Menschen beraten zu lassen. Die würden die richtige Sprache der Kunden sprechen.

Marktbeobachter Geißler riet den versammelten Vermittlern den Video-Kanal Youtube bei ihrer Arbeit stärker einzusetzen. Nach seiner Einschätzung würde hier die private Krankenversicherung weitgehend wenig effektiv vorgestellt.

So gebe es im Wesentlichen nur Comicstrips, die nicht mehr als 6.000 bis 7.000 Besucher aufweisen könnten. „Doch Filme, die wirklich bei Youtube ankommen, dass einfach altersmäßig angepasst drauflos erzählt wird, finden sich nicht“, so Geißler.