Mit diesen Gewerbeversicherern sind Makler am zufriedensten

18.8.2017 – In der gewerblichen Schaden-/Unfallversicherung kommt die Haftpflichtkasse bei unabhängigen Vermittlern im Segment Betriebs-/ Berufshaftpflicht auf den besten Zufriedenheitswert. In der gewerblichen Sachversicherung liegen die Continentale und die Rhion an der Spitze, wie die Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2017“ zeigt.

Sowohl in Sachen Betriebs-/Berufshaftpflicht als auch in der gewerblichen Sachversicherung erzielt die VHV Allgemeine Versicherung AG die größten Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt. Dies ist ein Ergebnis der „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2017“ (VersicherungsJournal 9.8.2017).

Die Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH basiert auf einer zwischen Anfang Juni und Anfang Juli 2017 durchgeführten Online-Umfrage unter 284 unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum Großteil als Versicherungsmakler tätig, aber auch als Kapitalanlagevermittler und Mehrfachvertreter.

So wurde die Zufriedenheit ermittelt

Im Rahmen der Studie wurde zudem untersucht, mit welchen Anbietern die Makler und Mehrfachvertreter am zufriedensten sind. Die unabhängigen Vermittler hatten die Gesamtzufriedenheit auf einer 100er-Skala zu bewerten anhand von 15 auf Basis einer Regressionsanalyse gewichteten Leistungskriterien in den fünf Dimensionen

Unternehmensführung (Qualität der Tarifpolitik, Image/ Verlässlichkeit/ Fairness),

Produktmanagement (Breite der angebotenen Produktpalette, Flexibilität der Produkte und Tarife, Preis-Leistungs-Verhältnis, Innovationsstärke),

Vertriebsunterstützung (persönliche sowie zentrale Vertriebsunterstützung, Qualität des Angebotsrechners, Risikomanagement-Beratung),

Abwicklungsservice (Qualität der vorvertraglichen Informationen, der Neugeschäftsabwicklung, des Bestandskundenservices und des Schadenmanagements),

Courtage (Qualität der Courtageabwicklung).

Für die Auswertung wurden die Durchschnittsnoten je Gesellschaft und Leistungskriterium mit einem Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheits-Note verdichtet. Abschließend wurde ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit der besten Gesamtzufriedenheits-Note 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände zum besten Wert in Prozent abgestuft werden.

Die Kriterien mit der größten Relevanz waren dabei das Schadenmanagement, der Bereich Verlässlichkeit und Image sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. „Wenn die Bewertung des Schadenmanagements um eine Einheit verbessert werden kann, dann verbessert sich auch die Gesamtbewertung der Anbieter um 0,165 Einheiten“, heißt es in der Studie zur Erläuterung für die Relevanz.

Betriebs-/Berufshaftpflicht: Unterschiedliche Reihenfolgen…

Auffällig ist, dass es in der Rangliste nach Gesamtzufriedenheit eine ganze Reihe von Abweichungen zur Reihenfolge bei den Geschäftsanteilen gibt. Gründe für die Abweichungen sind der Studie nicht zu entnehmen.

So landete die VHV, an erster Position bei den Geschäftsanteilen, in beiden Produktsegmenten nur im Mittelfeld. Vor allem in den bei wichtigsten Leistungskriterien Schadenmanagement und Verlässlichkeit sind die Abstände zur Spitze gewaltig. In der gewerblichen Sachversicherung wurden die Hannoveraner sogar am schlechtesten hinsichtlich des Schadenmanagements bewertet.

Auf den höchsten Gesamtzufriedenheits-Wert kam in der Betriebs-/ Berufshaftpflicht die Haftpflichtkasse (Geschäftsanteil: Rang sechs). In zwölf der 15 Kriterien gehört die Gesellschaft aus Roßdorf zu den Top-Drei Gesellschaften. Sieben Mal, darunter in den vier wichtigsten Kriterien Schadenmanagement, Verlässlichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Neugeschäftsabwicklung, erzielte die Gesellschaft den Bestwert.

Die Rhion Versicherung AG liegt mit elf Top-Drei-Platzierungen auf Rang zwei der Zufriedenheitswertung, allerdings nicht in Sachen Schadenmanagement (Position fünf) und Verlässlichkeit (Platz acht). Hinsichtlich der Neugeschäftsabwicklung und der vorvertraglichen Informationen liegt die Gesellschaft aus Neuss sogar an der Spitze.

…bei Geschäftsanteilen und Zufriedenheit

Die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG und die Hiscox Insurance Company Ltd. Niederlassung für Deutschland liegen gemeinsam auf dem dritten Rang bei der Gesamtzufriedenheit. Dabei schnitt die Concordia um 13 Plätze, die Helvetia um sechs und die Hiscox um 18 Plätze besser ab als in Sachen Geschäftsanteile.

Die Concordia gehört in fünf der 15 Kriterien – auch in den beiden wichtigsten – zu den drei besten Anbietern. Für die Helvetia stehen vier Top-Drei-Platzierungen (Verlässlichkeit, vorvertragliche Informationen, persönlich Vertriebsunterstützung sowie Flexibilität der Produkte und Tarife) zu Buche, für die Hiscox fünf (Schadenmanagement, Tarifpolitik, Breite der Produktpalette, Angebotsrechner, Innovationsstärke).

Gewerbliche Sachversicherung: Continentale vor Rhion

In der gewerblichen Sachversicherung liegen die Continentale und die Rhion in der Zufriedenheitswertung gemeinsam an der Spitze. Beide Gesellschaften gehören aus Maklersicht in zehn Kriterien zu den Top-Drei-Anbietern.

Dabei gab es für die Continentale fünf Mal die beste Bewertung (Verlässlichkeit, Neugeschäftsabwicklung, vorvertragliche Informationen, zentrale Vertriebsunterstützung und Courtageabwicklung), für die Rhion sechs Mal (Preis-Leistungs-Verhältnis, Tarifpolitik, Bestandskundenservice, Flexibilität der Produkte und Tarife, Innovationsstärke sowie Risikomanagement-Beratung).

Auf dem Bronze-Rang liegt die Helvetia, die bei den befragten unabhängigen Vermittlern vor allem mit den zweitbesten Bewertungen in den beiden wichtigsten Kriterien Schadenmanagement und Verlässlichkeit punktete.

Die 381-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2017“ kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.