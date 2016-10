Immer weniger Versicherungsvermittler

11.10.2016 – Zwischen Anfang Juli und Anfang Oktober 2016 ist die Zahl der im Versicherungsvermittler-Register eingetragenen Personen minimal um nicht einmal 100 auf gut 230.400 zurückgegangen. Seit Jahresbeginn gab es ein Minus von knapp 3.000, wie aktuelle Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zeigen. Der Abbau betraf einzig die Versicherungsvertreter – und hier vor allem die erlaubnisfreien.

Die Zahl der im Versicherungsvermittler-Register eingetragenen Personen hat sich auch zwischen Juli und September weiter verringert, wie gestern vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) veröffentlichten Zahlen zeigen.

Zum Stichtag 1. Oktober 2016 waren dort mit nur noch 230.434 Personen 94 Versicherungs-Vermittlern registriert als Anfang Juli (VersicherungsJournal 6.7.2016). Im Quartal davor war der Rückgang mit 784 noch um ein Vielfaches größer gewesen (VersicherungsJournal 5.4.2016), und zwischen Januar und März mit rund 2.100 noch einmal deutlich größer.

Versicherungsvertreter bleiben klar im Minus

Auch in den vergangenen drei Monaten ging das Minus vollständig zu Lasten der Versicherungsvertreter – und hier vor allem auf das Konto der gebundenen erlaubnisfreien Versicherungsvertreter (§ 34d Absatz 4 GewO). Hier betrug der Rückgang 168 nach absoluten Zahlen, prozentual gesehen waren es etwas mehr als 0,1 Prozent.

Die Zahl der Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) reduzierte sich um gut 0,2 Prozent beziehungsweise 67 und blieb dadurch unter der Marke von 30.000. Zu diesem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register allerdings nicht ablesen lässt.

Versicherungsmakler leicht im Plus

Ein leichtes Plus von 299 auf 304 hatten die registrierten Versicherungsberater (§ 34e GewO) zu verzeichnen, was einer Zunahme von knapp 1,7 Prozent entspricht. Wie bereits im Vorquartal hat die Gruppe der produktakzessorischen Vermittler am stärksten zugelegt (plus 73 beziehungsweise gut zwei Prozent auf 3.673).

Erneut angewachsen ist – wenn auch wiederum nur minimal – zwischen Anfang Juli und Anfang Oktober dieses Jahres die Zahl der Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO). Der Zuwachs fiel mit 63 Personen zwar um fast zwei Drittel höher aus als im Vorquartal, betrug aber nur vergleichsweise geringe 0,13 Prozent.

Auf Neunmonatssicht 1,4 Prozent Minus

In den ersten neun Monaten – zu Jahresbeginn waren noch 233.376 Versicherungsvermittler registriert – betrug das Minus 2.942 beziehungsweise knapp 1,4 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum hatte sich der Rückgang auf knapp 5.000 Vermittler beziehungsweise gut zwei Prozent belaufen (VersicherungsJournal 5.10.2015).

Wie im dritten Quartal gewannen Versicherungsmakler (plus 0,23 Prozent), produktakzessorische Vermittler (plus 8,9 Prozent) und Versicherungsberater (plus 4,1 Prozent) hinzu. Die erlaubnisfreien Versicherungsvertreter verloren hingegen gut zwei Prozent, die Vertreter mit Erlaubnis 0,9 Prozent.

Gründe für diese Entwicklung sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.