IDD: Verbraucherschützer wollen noch schärfere Regeln

16.12.2016 – Der Entwurf des Wirtschaftsministeriums zur Umsetzung der europäischen Versicherungs-Vertriebsrichtlinie hat zahlreiche Akteure auf den Plan gerufen, ihre Sicht der Dinge und Änderungswünsche zu äußern. Dass die Umsetzung der Richtlinie den Verbraucherschützern nicht weit genug gehen würde, war abzusehen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband machte allerdings den radikalsten Vorschlag: Provisionen beim Vertrieb von Kranken- und Lebensversicherungen sollten verboten werden.

In der am Montag abgelaufenen Verbändeanhörung zum Mitte November veröffentlichten Referentenentwurf zur Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebs-Richtlinie (IDD) in nationales Recht (VersicherungsJournal 22.11.2016) haben sich neben diversen Branchenverbänden (VersicherungsJournal 14.12.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016) auch die Verbraucherschützer zu Wort gemeldet.

VZBV fordert Provisionsverbot in Leben und Kranken

Der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) fordert ein Verbot von Provisionen bei privaten Krankenversicherungen und Lebensversicherungen. Dafür spreche, dass diese beiden zentralen Produkte besonders anfällig für Fehlanreize seien.

Eine hohe Beratungsqualität und ein Handeln im bestmöglichen Interesse des Kunden könne nur über ein generelles Provisionsverbot erreicht werden, schreibt der VZBV in seiner Stellungnahme für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi).

Immerhin sieht der VZBV selbst ein, dass „sich das Provisionsverbot nur mittelfristig am Markt umsetzen lässt“. Deshalb bedürfe es für das bis dahin geltende Vergütungsmodell eines einheitlichen Regulierungsrahmens.

Die Gefahr, Verbraucher würden bei einem Provisionsverbot ohne Information und Beratung alleine gelassen werden, sieht der VZBV nicht. Der Verband plädiert zugleich dafür, die Aufsicht über den gesamten Versicherungsvertrieb in die Hände der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zu legen.

BdV bemängelt fehlende Einschränkungen für den Provisionsvertrieb

Auch der Bund der Versicherten e.V. (BdV) schlägt – wenn auch nicht mit der gleichen Schärfe – in dieselbe Kerbe. Nach der jetzigen Vorlage werde deutlich, dass der Gesetzgeber davon absehen wolle, ein angemessen hohes Verbraucherschutzniveau zu implementieren, obwohl dies durchaus möglich wäre.

So solle der Provisionsvertrieb keine Einschränkungen erhalten, obwohl die Interessenkonflikte zwischen der Vergütung und dem Gebot, „im bestmöglichen Interesse des Kunden“ zu handeln, weiter bestünden. Auch hätte man eine eindeutige Legaldefinition des Honorars, das ein Honorar-Versicherungsberater dem Kunden in Rechnung stellen dürfe, vorgeben sollen, bemängelt der BdV.

BdV fordert Verpflichtung zu Nettotarifen

Der Referentenentwurf sehe eine klare Trennung von Honorar-Beratung und Provisionsvermittlung vor. „Diese Lösung halten wir für sachgerecht“, schreibt der BdV. Richtig sei auch, dass der Honorarberater vom Kunden vergütet werden müsse und vom Versicherer keine Vergütung annehmen dürfe. Entsprechend dürfe auch kein Versicherungsvermittler eine Vergütung vom Versicherungsnehmer annehmen.

„Wir begrüßen außerdem, dass die Honorarvermittlung durch Versicherungsvermittler verboten wird“, schreibt der BdV weiter. Damit werde auch einer staatlich nicht sanktionierten Rosinenpickerei ein Riegel vorgeschoben. Eine solche Rosinenpickerei diene nur der Gewinnoptimierung der Versicherungsvermittler – ebenfalls zum Nachteil der Verbraucher. „Daher ist es überfällig, wenn sie nunmehr untersagt wird“, so der Verband.

Dem BdV stellen sich allerdings noch eine Vielzahl von Detailfragen: Was ist ein Nettotarif, was ist ein Bruttotarif, was ist unter Honorar zu verstehen? Gibt es Grenzen beim Honorar? Was ist für die Durchleitung die maßgebliche Zuwendung?

Der Bund der Versicherten hält zudem eine Legaldefinition des Begriffs „Nettotarif“ für zwingend erforderlich. Dieser sei gesetzlich zu verankern. Schließlich sollte der Gesetzgeber eine Pflicht für den Versicherer einführen, für jeden Bruttotarif einen leistungsidentischen Nettotarif anzubieten.