Huk24 äußert sich zu „Läster”-Werbespot über Makler

7.11.2016 – Die Huk24 AG hatte zwischen Ende Oktober und Anfang November einen Werbefilm auf Facebook online gestellt, den diverse Vermittler und auch der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung als Verunglimpfung sowie Branchen-Schädigung empfunden und auch unter Compliance-Gesichtspunkten scharf kritisiert haben. Der Direktversicherer hat den Film eigenen Angaben zufolge „planmäßig“ am 4. November vom Netz genommen und spricht von einer zulässigen „persiflierenden“ Werbemaßnahme, bedauerte aber die durch Spot ausgelösten Irritationen.

WERBUNG

Ende Oktober hatte die Huk24 AG einen umstrittenen Werbespot auf Facebook online gestellt. In diesem wurde die Frage, warum die Huk24 so günstig sei, damit beantwortet, dass auf Provisionen und viele weitere kostspielige Dinge wie etwa Versicherungsmakler verzichtet werde.

In dem Video wurden auch vor der Kulisse leicht bekleideter Frauen im Whirlpool sitzende Vermittler mit Champagner-Gläsern gezeigt. Der Werbefilm hat für heftige ablehnende Kommentare von Versicherungs-Vermittlern, wie den Kommentaren unter dem Artikel zu entnehmen ist (VersicherungsJournal Medienspiegel 31.10.2016).

AfW: „Mit Unglauben und Abscheu“

Der Werbespot hat dann auch den AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. auf den Plan gerufen. Dieser hat den Film in einem offenen Brief an die Vorstände und Geschäftsführer der Huk-Coburg Versicherungsgruppe sowie an den Vorsitzenden der Geschäftsführung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) „mit Unglauben und Abscheu“ zur Kenntnis genommen.

„Dieser Werbespot lässt die inzwischen langjährigen Bemühungen einer ganzen Branche – ob Versicherungs-Gesellschaften oder Vermittler – ad absurdum erscheinen, für ein seriöses, verbraucherorientiertes und den Mehrwert einer guten Beratung hervorhebendes Bild einzutreten“, so der geschäftsführende AfW-Vorstand Norman Wirth in dem offenen Brief.

Laut Wirth lässt der Werbespot in keiner Weise ein „vorbildliches und berufsethisches korrektes Verhalten“ erkennen, wie es der Huk zur Umsetzung des GDV-Kodex‘ Vertrieb im vergangenen Frühjahr von Wirtschaftsprüfern attestiert wurde (VersicherungsJournal 5.5.2015).

WERBUNG

AfW: Abwertend und schon fast sittenwidrig

Diese Aussage begründet der AfW-Vorstand insbesondere damit, dass „Kollegen und Mitbewerber in abwertender und fast schon sittenwidriger Weise in Sippenhaft für einige schwarze Schafe der Branche aus der Vergangenheit genommen werden und damit ein mehr als verzerrtes Bild der gesamten Versicherungsbranche geprägt wird.“

Mit solch platten Aussagen, wie sie in dem Spot zu finden seien, spiele die Huk „gerade den ständig nörgelnden ‚Verbraucherschützern‘ in die Karten. Nicht zu vergessen einigen Insurtechs, welche ihr Geschäftsmodell einzig auf der Provisionsabgabe an die Kunden aufbauen und hierbei den notwendigen Service für die Kunden vergessend.“

Der AfW hoffe und erwarte, „dass der Werbespot umgehend vom Netz genommen wird“. Damit erhalte diese Verunglimpfung aller engagierten und im Kundeninteresse handelnden Versicherungsberater und -vermittler schnellstens ein Ende.

Die Reaktion der Huk-Coburg

Die Huk-Coburg Versicherungsgruppe spielte in ihrer Stellungnahme gegenüber dem VersicherungsJournal die Karte der Persiflage. „Wir bedauern, dass der satirisch persiflierende Werbespot der Huk24 für Irritationen gesorgt hat“, so ein Unternehmenssprecher auf Nachfrage. Der beanstandete Werbespot habe ohnehin nur bis zum 4. November und ausschließlich online gezeigt werden sollen und werde folglich auch nicht mehr ausgestrahlt.

Zu den Vorwürfen eines nicht kodex-konformen Verhaltens äußerte sich der Unternehmenssprecher der Huk-Coburg wie folgt: „Bevor derartige Werbemaßnahmen online gestellt werden, erfolgt stets eine rechtliche Bewertung, auch unter Einbeziehung externer Berater. Wettbewerbsverstöße konnten in diesem Zusammenhang ausgeschlossen werden. Anlehnende Werbemaßnahmen mit satirisch-persiflierendem Schwerpunkt fallen unter das Äußerungsrecht eines jeden Unternehmens und sind als solche rechtlich zulässige Werbeformen.“

Zudem könnten Verbandsregeln nicht zu einer Beschränkung des Wettbewerbs eingesetzt werden, was auch in der schon vor längerer Zeit umgesetzten Neufassung der Wettbewerbsrichtlinien der Versicherungswirtschaft klar dokumentiert sei. „Rechtlich zulässige Werbeformen müssen insoweit auch unter der Geltung der Regelungen des Verhaltenskodex Vertrieb zulässig sein und dürfen durch ihn nicht unzulässig beschränkt werden“, so der Unternehmenssprecher weiter.