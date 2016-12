Führt die IDD-Umsetzung zu Fehlentwicklungen im Vertrieb?

19.12.2016 – Die Mindtrace Stieber Beratung GbR hat in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf zur IDD-Umsetzung an das Wirtschaftsministerium eine Reihe von Fehlentwicklungen moniert, die durch die geplanten Regelungen entstehen beziehungsweise verschärft werden. Hierzu gehören neben dem Honorar-Annahmeverbot für Versicherungsmakler weitere Vorschriften sowohl in der Gewerbeordnung als auch im VVG und im VAG. Im Endeffekt würden Versicherungs-Unternehmen klar privilegiert.

Auch die Mindtrace Stieber Beratung GbR hat sich im Rahmen der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf zur IDD-Umsetzung in deutsches Recht zu Wort gemeldet. Zuvor hatten sich bereits diverse Branchenverbände (VersicherungsJournal 14.12.2016, 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016, 19.12.2016, 19.12.2016) und Verbraucherschützer (VersicherungsJournal 16.12.2016) geäußert.

Die Mindtrace Stieber Beratung sei zwar kein Verband, sei aber unter anderem durch verschiedene Studien unter jeweils 1.000 Vermittlern – vor allem Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern („Qualitätsaudit Versicherungs-Vermittlung“ – VersicherungsJournal 30.8.2016, 9.8.2010) – ein sehr guter Kenner des Marktgeschehens.

„Aus dieser Kenntnis heraus möchten wir Dinge zu bedenken geben, die aus unserer Sicht als Fehlentwicklung gesehen werden können“, heißt es in der Stellungnahme an das Wirtschaftsministerium.

Mindtrace Stieber Beratung sieht Fehlentwicklungen

In dieser kritisiert die Mindtrace Stieber Beratung neben der gesetzlichen Verankerung des Provisionsabgabeverbots (§ 48b VAG-E) und Teilen der Regeln für den Fernabsatz unter anderem auch einigen geplante Änderungen in der Gewerbeordnung. Hierzu zählt unter anderem die Begrenzung des Zugriffs auf das Löschverzeichnis auf Versicherungs-Unternehmen (§ 11a Absatz 3 Satz 3 GewO-E).

Hierfür sei bis heute keine sinnvolle Begründung erkennbar. „Nachdem die IDD jegliche Vertriebsaktivitäten gleichstellt, egal ob von Versicherer oder Vermittlerunternehmen ausgeübt, ist diese Begrenzung noch weniger nachvollziehbar.“ Vielmehr sollte auch Vermittlerunternehmen der Zugriff auf das Löschverzeichnis gestattet werden, so die Beratungsgesellschaft.

Da in Deutschland eine Vielzahl von Vermittlerunternehmen mit einer erheblichen Anzahl von Untervermittlern tätig sei, sei unter Datenschutz-Gesichtspunkten „eine Begrenzung auf Unternehmen denkbar, die einen Datenschutzbeauftragten haben.“

Weiterer Kritikpunkt: Den Verbraucherschutzverbänden werde gegenüber Versicherungs-Unternehmen ein Beschwerderecht über Vermittler eingeräumt. Dies sei nicht nachvollziehbar, da zumindest die Verbraucherschutzzentralen in den einzelnen Bundesländern Marktteilnehmer im Markt der Versicherungsberatung seien, heißt es unter Berufung auf oben genannte Qualitätsaudit-Untersuchungen.

Erheblich Bedenken in Sachen Honorarannahmeverbot für Vermittler

Erhebliche Bedenken hat die Mindtrace Stieber Beratung auch hinsichtlich der „Formulierung, dass sich ein Versicherungsvermittler seine Tätigkeit nur durch ein Versicherungs-Unternehmen vergüten lassen dürfe“ (§ 34d Absatz 1 Satz 5 GewO-E).

Denn die auf europäischer Ebene beschlossene Richtlinie (VersicherungsJournal 3.2.2016) lasse die Möglichkeit zur Vereinbarung einer Vermittlungsgebühr oder eines Honorars zwischen Vermittler und Kunde unter der Bedingung zu, dass dies mit dem Kunden vor Beginn der eigentlichen Beratung zu vereinbaren ist.

Tatsächlich gebe es schon seit vielen Jahren – von der Rechtsprechung anerkannte –Vereinbarungen, die Vermittler mit ihren Kunden über eine Vermittlungsgebühr träfen. „Die rechtliche Anerkennung derartiger Verträge war bislang vor allem davon abhängig, dass der Vermittler keinen finanziellen Vorteil gegenüber einer Bezahlung in Form der Provision hat“, so die Beratungsgesellschaft.

Dies bedeute, dass die Vermittlungsgebühr stets einer „Provisionshaftung“ unterliege, die analog der Provision einer Versicherung geregelt sei. Die Produkte seien in diesen Fällen als „provisionsfrei“ kalkuliert. „Dies stellt für den Kunden eindeutig eine Besserstellung gegenüber einem Honorar für einen Honorar-Versicherungsberater dar. Dessen Honorar unterliegt nach den vorliegenden gesetzlichen Regelungen keinerlei Rückbelastungsgefahr.“

Privilegierung von Versicherungs-Unternehmen

„Die IDD führt die Gleichbehandlung jedweder Vertriebsaktivität im Versicherungsbereich ein. Ob Versicherungs-Unternehmen, Vermittler oder Berater, für jeden gelten in der IDD dieselben Regeln“, führt die Beratungsgesellschaft abschließend aus.

Die Umsetzung in das deutsche Recht verfolge diesen Ansatz nicht. „Nach wie vor ist eine Privilegierung von Versicherungs-Unternehmen feststellbar, die in heutiger Zeit nicht mehr angemessen ist“, so das Fazit der Beratungsgesellschaft.

Es reiche heutzutage nicht mehr aus, wesentliche Fragen des Vertriebes für Versicherer zu regeln, da der Marktanteil der „freien“ Vermittler (Makler und Mehrfachagenten) an den Umsätzen kontinuierlich wachse. „Es wäre deshalb an der Zeit, auch im deutschen Recht die Gleichstellung der Vertriebsaktivitäten, egal von wem sie ausgeführt werden, herbeizuführen“, heißt es in Stellungnahme.