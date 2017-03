Diesen Versicherern vertrauen die Deutschen am meisten

15.3.2017 – Welchen Marken Konsumenten derzeit am meisten vertrauen, wurde in der Studie „Reader’s Digest Trusted Brands 2017“ erhoben. In der Kategorie Versicherungen steht bei den Deutschen ein weiteres Mal die Allianz an der Spitze, gefolgt von Huk-Coburg. Im vergangenen hatte noch die Huk-Coburg vorne gelegen.

Das Magazin Reader‘s Digest hat jetzt die Ergebnisse der aktuellen Auflage der jährlich durchgeführten Markenstudie „Reader's Digest Trusted Brands“ veröffentlicht, die zum zweiten Mal zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Dialego AG durchgeführt wurde.

Ungestützte Abfrage

Für die Untersuchung wurden im November 2016 online 4.054 Konsumenten befragt, die den Angaben zufolge bevölkerungs-repräsentativ ausgewählt wurden. Die Abfrage nach der vertrauenswürdigsten Marke erfolgte dabei ungestützt, das heißt ohne jegliche Markenvorgabe.

Die Verbraucher konnten in 27 verschiedenen Produktkategorien von „A“ wie Automobile bis „W“ wie Waschmittel jeweils eine Marke nennen, die sie für besonders vertrauenswürdig erachten. In den Produktkategorien wurden insgesamt 3.993 verschiedene Marken genannt.

Allianz zurück an der Spitze

Eine der abgefragten Kategorien waren Versicherungs-Unternehmen, für die alles in allem 3.002 Stimmen abgegeben wurden. Dabei nannten die Befragten insgesamt 136 verschiedene Versicherungsmarken, die sie für besonders vertrauenswürdig halten.

Am häufigsten genannt wurde aktuell wieder die Marke Allianz, die im Vorjahr den Spitzenplatz an die Huk-Coburg verloren hatte – mit genau einer Stimme Abstand (VersicherungsJournal 7.4.2016). Die Münchener haben jetzt mit gut 18 Prozent wieder knapp zwei Prozentpunkte Vorsprung vor der Konkurrenz aus Coburg.

Auf den Plätzen dahinter folgen unverändert die Marken Ergo Direkt und Axa mit Werten von jeweils rund sechs Prozent. Die DEVK zog an der Debeka vorbei auf die fünfte Position im Vertrauens-Ranking der Versicherungsmarken. Die beiden Marken kamen auf Werte von jeweils rund 3,5 Prozent.

Weiterhin rote Laterne für die Versicherungsbranche

Ermittelt wurde im Rahmen der Studie auch das generelle Branchenvertrauen aus Verbrauchersicht. Hierzu stand den Verbrauchern eine fünfstufige Bewertungsskala zur Verfügung. Unter den 20 vorgegebenen Branchen landete die Assekuranz abgeschlagen auf dem letzten Rang.

Nur etwas mehr als jeder fünfte Konsument bringt der Versicherungsbranche großes Vertrauen entgegen, nur jeder 33. Verbraucher vertraut ihr zu 100 Prozent. Dies sind beides die schlechtesten Werte unter allen abgefragten Branchen.

Die nächstschlechtesten Branchen in Sachen Vertrauen (Tiernahrung, Banken/ Sparkassen, Handelsunternehmen und Reiseveranstalter) liegen mit Werten von jeweils knapp 30 Prozent Drittel schon ein ganzes Stück entfernt. An der Spitze liegt mit knapp 60 Prozent die Mineralwasserbranche.