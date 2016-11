Diese Lebensversicherer bieten den besten Maklerservice

7.11.2016 – Den mit Abstand besten Maklerservice in der betrieblichen Altersvorsorge bietet die Canada Life. Im Bereich „private Vorsorge/ Biometrie“ liegen die Canada Life und die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische) gemeinsam an der Spitze. Dies zeigen die „Asscompact Awards Maklerservice 2016“, die auf einer Befragung von über 600 unabhängigen Vermittlern beruhen.

WERBUNG

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH im Rahmen des Asscompact Award Maklerservice wieder untersucht, welche Anbieter aus Sicht von unabhängigen Vermittlern den besten Service bieten.

Die Marktstudie „Maklerservice 2016“ beruht auf einer zwischen Ende August und Ende September durchgeführten Online-Umfrage. Die Nettostichproben-Größe wird mit 607 Versicherungsmaklern, Kapitalanlagevermittlern und Mehrfachvertretern angegeben. Diese sind im Schnitt 53,3 Jahre alt und haben 24,6 Jahre Branchenerfahrung.

So wurde bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von Null bis Hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen

zentrale Vertriebsunterstützung (Fachkompetenz im Innendienst, Umgang mit Beschwerden; Internetbasierte Vertriebsunterstützung; Engagement im Innendienst, Courtageprozesse),

regionale Vertriebsunterstützung (Vertriebskompetenz und Engagement der Maklerbetreuer),

Software und Tools (Tarif-, Angebots- und Beratungsrechnerrechner; Extranet/ Vermittlerportal; digitale Unterstützung),

Marketing-Materialien (Qualität der Marketing-Materialien; Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnittsbewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

Die zentralen Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung sind der Studie zufolge das Engagement und die Fachkompetenz im Innendienst sowie die Vertriebskompetenz der Maklerbetreuer.

WERBUNG

Die Spitzenreiter in Sachen bAV

Im Bereich betriebliche Altersvorsorge (bAV) landete die Canada Life Assurance Europe Limited, Niederlassung für Deutschland auf dem Spitzenplatz – mit großem Vorsprung vor den Wettbewerbern. In allen zwölf Leistungskriterien erzielte die Gesellschaft mit Sitz in Köln mit zum Teil großem Abstand die beste Beurteilung.

Im knappen Rennen um den Silber-Rang setzte sich die die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland gegen die Allianz Lebensversicherungs-AG durch. Die Swiss Life gehörte acht Mal zu den drei am besten bewerteten Gesellschaften und lag im wichtigsten Kriterium Engagement der Innendienstmitarbeiter sogar gemeinsam mit der Canada Life an der Spitze. Für die Allianz standen nur ein zweiter und fünf dritte Plätze in den Kriterien zu Buche.

Knapp dahinter folgen punktgleich an vierter Position die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Die Alte Leipziger gehörte immerhin in drei der vier wichtigsten Kriterien zur Top-Drei, landete aber ansonsten nur im Mittelfeld. Der Volkswohl Bund erzielte vier Top-Drei-Bewertungen, ist in den drei wichtigsten Kriterien in den Augen der unabhängigen Vermittler allerdings nur mittelmäßig.

Die Stuttgarter gehörte zwar sechs Mal zu den drei am besten beurteilten Gesellschaften. In Sachen Engagement der Innendienstmitarbeiter und Courtageprozesse muss das Unternehmen aber noch kräftig nachbessern, wenn es weiter nach oben in der Rangliste möchte. Denn hier gehörte die Stuttgarter jeweils zu den drei schlechtersten Gesellschaften.

Private Vorsorge/ Biometrie: Wer den besten Maklerservice bietet

In der Kategorie private Vorsorge/ Biometrie war die Spitzengruppe deutlich enger beisammen als in der bAV. Gemeinsam an der Spitze liegen die Canada Life und die Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische).

Die Canada Life gehörte in allen Kriterien bis auf die kundenbezogenen Unterlagen sowie die digitale Unterstützung zu den drei besten Anbietern aus Maklersicht und landete in Sachen internetbasierte Vertriebsunterstützung sowie Marketing-Materialen auf dem ersten Platz. Für die Bayerische gab es neun Top-Drei-Platzierungen, vier Mal (Fachkompetenz im Innendienst, Vertriebskompetenz der Maklerbetreuer, Courtageprozess und digitale Unterstützung) reichte es sogar für den Spitzenrang.

Nur einen Punkt hinter dem Führungsduo liegt der Volkswohl Bund, dem die unabhängigen Vermittler im wichtigsten Kriterium Engagement im Innendienst die beste Bewertung bescheinigten. An der Spitze sehen die Makler den Volkswohl Bund auch in den Kriterien Tarif-, Angebots- und Beratungsrechner, kundenbezogene Unterlagen sowie Marketing-Materialien. In den acht verbleibenden Bereichen kommt die Gesellschaft aber nicht über das Mittelmaß hinaus.

Weitere Studiendetails

Die 491-seitige Studie enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern in den Geschäftsbereichen insgesamt sowie in den insgesamt zwölf Leistungskriterien und darüber hinaus ein Stärken-/Schwächen-Profil der jeweils besten Gesellschaften.

Neben der Altersvorsorge wurde auch die Bereiche private Krankenversicherung und Sach/ HUK untersucht. Die Studie kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Karin Jelitto per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.