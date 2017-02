Die wertvollsten Versicherermarken der Welt

6.2.2017 – Die Allianz landet in der aktuellen Auflage des weltweiten Markenwert-Rankings von Brand Finance auf dem zweiten Platz unter den Versicherern. An der Spitze liegt die chinesische Ping An, an dritter Stelle die chinesische China Life. Die Munich Re kommt auf Rang 25. In der Gesamtrangliste belegt die Allianz die 79. Position und liegt in der Deutschland-Wertung über alle Unternehmen gesehen auf Position sieben.

Die Allianz ist laut dem aktuellen, jährlich veröffentlichten Ranking „Brand Finance Global 500“ mit knapp 15,2 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 14,15 Milliarden Euro – Stand 3. Februar 2017) die zweitwertvollste Versicherermarke der Welt. Besser als die Allianz schnitt nur die chinesische Ping An mit über 16,3 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 15,2 Milliarden Euro) ab.

Informationen zum Markenwert Der Markenwert wird dabei laut dem britischen Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance danach berechnet, welche Lizenzgebühren ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke noch nicht in Besitz haben würde. „Die Markenwerte werden in US-Dollar angegeben, um aufgrund von Wechselkursschwankungen die Vergleichbarkeit wahren zu können“, erläuterte der Sprecher des britischen Markenbewertungs- und Beratungsunternehmens weiter. Die von der VersicherungsJournal-Redaktion vorgenommen Umrechnung in Euro dient also nur der Illustration. Abweichungen zu den Berichten aus den Vorjahren sind auf den Umrechnungsfaktor zurückzuführen.

Brand Finance: Kein Markenproblem bei der Allianz

Während der Markenwert von Ping An um fast ein Drittel zulegte, ging es bei der Allianz um sieben Prozent bergab, wodurch der deutsche Versicherungskonzern die Spitzenposition aus den Vorjahren verlor (VersicherungsJournal 2.2.2016, 19.2.2015).

Der Rückgang des Markenwerts bei der Allianz ist eher ein wirtschaftliches denn ein Markenproblem, erläuterte ein Sprecher von Brand Finance auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

„Gründe hierfür sind zum einen Prognosen zum Rückgang der verdienten Nettoprämie sowie ein unsicherer gewordenes wirtschaftliches Umfeld“, so der Sprecher weiter. Hierzu zählten unter anderem die Zunahme des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes WACC und niedrige Zinsen in der Eurozone.

Axa auf fünf, Zurich auf sieben

Ebenfalls auf zweistellige Milliarden-Markenwerte kam darüber hinaus noch die China Life. Dahinter folgen mit Werten zwischen knapp 9,9 und rund 7,2 Milliarden US-Dollar die Die AIA aus Hongkong, die französische Axa, die japanische Nissay und die schweizerische Zurich.

Auf Platz 25 der Versicherer-Rangliste liegt die Munich Re, für die ein Markenwert von knapp 3,8 Milliarden Euro ausgewiesen wird. Weitere deutsche Versicherermarken fanden keinen Einzug in das Ranking.

Allianz siebtwertvollste Marke in Deutschland

Im Gesamtranking kamen nur die Allianz und die Ping An unter die 100 wertvollsten Marken: Die Allianz liegt an 85. (Vorjahr: 65.) Stelle, die Ping An auf Rang 79 (92). Die Axa belegt Platz 148 (142) und die Zurich Position 206 (214).

Bezogen auf Deutschland liegen BMW, Deutsche Telekom, und Mercedes Benz auf den ersten drei Plätzen mit Markenwerten zwischen gut 37,1 und gut 35,5 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls auf höhere Markenwerte als die Allianz (an Position sieben) kamen zudem Volkswagen, Siemens und Bosch (zwischen rund 25,0 und knapp 18 Milliarden US-Dollar).

Die weltweite Rangliste wird angeführt von Google, Apple und Amazon, deren Markenwerte zwischen knapp 109,5 und rund 106,4 Milliarden US-Dollar liegen.