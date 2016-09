Die servicestärksten Versicherer

12.9.2016 – Die 20 größten Versicherer bieten insgesamt nur einen so gerade eben noch „befriedigenden“ Service. Massive Defizite hinsichtlich der Servicequalität hat das Deutsche Institut für Service-Qualität (Disq) bei der E-Mail-Bearbeitung festgestellt. Am besten in der Serviceanalyse schnitt die Huk-Coburg ab.

Auch in diesem Jahr hat die Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (DISQ) wieder im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV die Servicequalität von Versicherern untersucht. Unter die Lupe genommen wurden die 15 nach Beitragseinnahmen größten Versicherungs-Gruppen sowie fünf weitere große Versicherer mit Vermittlernetz.

Die Servicequalität wurde mit verdeckten Tests (Mystery Shopping) am Telefon und per E-Mail mit jeweils zehn Kontakten pro Versicherer getestet und bewertet. Dabei wurden von Testkunden standardisierte Rollenspiele zu versicherungs-spezifischen Fragestellungen in den Bereich Risiko- und Kapitallebens-, Berufsunfähigkeits-, Unfall-, Kranken-, Kfz-, Rechtsschutz-, Hausrat- und Privathaftpflicht-Versicherung durchgeführt.

Zusätzlich wurden pro Versicherer zehn Nutzerbetrachtungen der Websites vorgenommen und jeder Internetauftritt einer detaillierten Inhaltsanalyse unterzogen.

Insgesamt bedeutet das nach Angaben der Studienautoren 620 Testkontakte – 31 je Anbieter. Der telefonische Service wurde mit 50 Prozent gewichtet, der E-Mail-Service und der Internetauftritt mit jeweils 25 Prozent.

Die Bewertungen basieren auf standardisierter Likert-Skala mit fünf Ausprägungen. Die ermittelten Daten wurden dann in ein Punktesystem (null bis 100 Punkte) überführt. Die Werte wurden schließlich in ein fünfstufiges Qualitätsurteils-Schema überführt.

Massive Schwächen bei der E-Mail-Bearbeitung

„Im Test ist bei vielen Versicherern Verbesserungspotenzial erkennbar – teilweise besteht im Hinblick auf den Service sogar akuter Handlungsbedarf“, lautet das wenig schmeichelhafte Fazit der Studienautoren. Massive Defizite hat das Disq vor allem bei der E-Mail-Bearbeitung ausgemacht. Die Reaktionszeit betrug mit im Schnitt 47,8 Stunden fast zwei volle Tage – „deutlich zu lang“, so das Urteil der Tester.

Darüber hinaus ist mehr als ein Drittel der Testanfragen unbeantwortet geblieben. Drei Gesellschaften beantworteten sogar weniger als die Hälfte der E-Mail-Anfragen, weshalb das Institut hier jeweils null Punkte vergab. Dadurch erreichte die Branche hier nur einen Mittelwert von 50,3 Punkten.

Dies entspricht auf der vom Disq gewählten, fünfstufigen Notenskala (wie Schulnoten, nur ohne „ungenügend“) einer „ausreichenden“ Bewertung. Auf der sechsstufigen Schulnotenskala würde die Benotung dann schon eher in Richtung „mangelhaft“ tendieren.

Weiteres Manko: rund sechs von zehn der per E-Mail gegebenen Auskünfte waren unvollständig. Das Institut moniert, dass die Anfragen häufig nur lückenhafte bearbeitet worden seien und mit einer Aufforderung zur Angabe weiterer Kontaktdaten geendet hätten. Zudem seien Beschwerden aus den Rollenspielen während der verdeckten Tests in fast acht von zehn Fällen ignoriert worden.

Enttäuschender Telefonservice

Enttäuschend war für die Studienautoren auch der telefonische Service. Hier schnitt die Branche mit der Disq-Note „befriedigend“ (65,0 Punkte) ab, was auf der herkömmlichen Schulnotenskala eher einem „ausreichend“ entspräche.

Das Institut bemängelte vor allem die schlecht erreichbaren Hotlines. So wurden fast sechs von zehn Anrufen nicht innerhalb von 20 Sekunden angenommen – und es dauerte mit im Schnitt 54 Sekunden fast eine volle Minute bis zum Gesprächsbeginn.

In fast sechs von zehn Fällen sei die Beratung nicht individuell genug ausgefallen, und in mehr als vier von zehn Gesprächen habe es keine vollständige Antwort gegeben. Hier seien in den Rollenspielen unter anderem nicht abdeckbare Schäden in der Haftpflichtversicherung nicht ausreichend erläutert worden.

Immerhin hätten die Versicherungs-Mitarbeiter mit ihrer Kompetenz im telefonischen Service überzeugt: So seien die Gespräche fast ausnahmslos strukturiert gewesen und in drei Viertel der Fälle auch in freundlicher Atmosphäre geführt worden.

Beste Bewertung für Internetauftritte

Hinsichtlich ihrer Internetauftritte schnitten die Versicherer mit einem Mittelwert von 68 Punkten (auf der Disq-Notenskala ein starkes „befriedigend“) am besten ab. So seien die Webauftritte mit umfassenden und schnell auffindbaren Kontaktinformationen wie Telefonnummern, allgemeinen Kontaktformularen und expliziten Kritikmöglichkeiten ausgestattet gewesen.

Die Inhalte seien so gut wie durchgängig intuitiv navigierbar, übersichtlich und auch verständlich präsentiert worden. Bis auf eine Ausnahme seien dort auch Service-Formulare wie etwa für Datenänderungen oder die Schadenbearbeitung vorhanden gewesen.

Andererseits haben in jeweils rund der Hälfte der Auftritte FAQ- beziehungsweise Hilfebereiche sowie Filterfunktionen für Produktanzeigen nach Bedarf oder Lebensphasen und auch Leistungsbeispiele beziehungsweise Musterfälle gefehlt.

„Wer sich zunächst unverbindlich über Versicherungsprodukte informieren will, ohne gleich einen Vermittler vor Ort zu kontaktieren, sollte am besten den Internetauftritt der Versicherer zu Rate ziehen. Die Websites bieten verständliche Informationen über die Produkte – während der Service am Telefon oder per E-Mail nicht immer weiterhilft“, zieht das Disq als Fazit aus der Untersuchung.

Huk-Coburg vor Aachenmünchener

In der Service-Gesamtwertung schnitt die Huk-Coburg Versicherungsgruppe am besten ab, die als einziger der untersuchten Anbieter die Disq-Note „gut“ bekam. Hierfür war den Angaben zufolge insbesondere der überzeugende Service am Telefon ausschlaggebend. Die durchschnittliche Wartezeit lag mit lediglich 17 Sekunden deutlich niedriger als im Branchenschnitt. E-Mail-Antworten dauerten mit im Schnitt einem Tag nur halb so lange wie über die gesamte Branche gesehen.

Auf Rang zwei landeten mit einem „befriedigend“ die Aachenmünchener Versicherungen, die nur hauchdünn an einem „guten“ Qualitätsurteil vorbeischrammte. Wie das Institut herausstellt, zeigten sich die Mitarbeiter am Telefon kompetenter als bei den meisten Mitbewerbern. In Sachen E-Mail-Bearbeitung bot die Aachenmünchener sogar den besten Service. Laut Disq wurden Anfragen überdurchschnittlich schnell bearbeitet und Fragen stets richtig beantwortet.

Punkte auf einer Skala von 0 bis 100, maximal 100 Punkte waren erreichbar, 100,0 bis 80,0 Punkte = sehr gut; 79,9 bis 70,0 Punkte = gut

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Disq, „Servicestudie Versicherer 2016“)

