Die beliebtesten Kfz-Versicherer aus Vermittlersicht

6.10.2016 – Die VHV Allgemeine ist die unangefochtene Spitzenreiterin unter Makler und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Kraftfahrt-Versicherungen geht. Dahinter folgen laut den Asscompact Trends III/2016 die Axa und die Kravag Allgemeine. Insgesamt steuern die Autoversicherer wieder der Verlustzone entgegen.

In den vergangenen beiden Jahren haben die Kraftfahrzeugversicherer nach sechs Jahren in der Verlustzone versicherungstechnisch Gewinne geschrieben. Allerdings hat sich 2015 die kombinierte Schaden-Kosten-Quote nach einer Zunahme um 1,2 Prozentpunkte 97,9 Prozent schon wieder der Nulllinie genähert.

Dies ist dem kürzlich vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft 2016 zu entnehmen.

Diese Entwicklung setzt sich nach Beobachtung der General Reinsurance AG auch im laufenden Jahr fort, da der aktuelle Prämienanstieg hinter dem der beiden Vorjahre zurückbleibt. Dies liegt auch daran, dass die Kfz-Versicherer zur Neukundengewinnung zunehmend auf Rabattaktionen zurückgreifen (VersicherungsJournal 19.9.2016).

Kfz im Fokus des Vertriebs

Nicht nur für die Anbieter ist die Autoversicherung wegen des hohen Anteils am Prämienaufkommen in der Kompositversicherung (VersicherungsJournal 20.9.2016) von großer Wichtigkeit. Auch im Vertrieb steht die Kfz-Versicherung unter anderem wegen der ihr zugeschriebenen „Türöffner-Funktion“ im Fokus.

Bei unabhängigen Vermittlern gehört dieser Versicherungszweig seit Langem zu den Top-Produkten in der Absatzrangliste, wie die Platzierungen zwischen der zweiten und der vierten Position in den letzten Auflagen der Asscompact Trends gezeigt haben (VersicherungsJournal 8.9.2016, 16.6.2016, 8.3.2016).

Die Studienreihe wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt. Basis ist eine Online-Befragung zu diversen Vertriebsthemen unter mehreren Hundert Maklern und Mehrfachvertretern – für die aktuelle Auflage III/2016 waren es 412.

Im Rahmen der Untersuchung werden die Vermittler in rund 30 Produktlinien zu ihren persönlichen Favoriten befragt. Diese können die Makler und Mehrfachvertreter über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

Die Vermittler-Favoriten unter den Kfz-Versicherern

In der Kfz-Versicherung gibt es dem Vermittlerurteil zufolge mit der VHV Allgemeinen Versicherung AG einen eindeutigen Spitzenreiter: Fast jeder dritter befragte Makler und Mehrfachvertreter votierte für die Gesellschaft aus Hannover.

Nur in etwa ein Drittel so groß war der Anteil der Favoritennennungen mit jeweils rund einem Neuntel für die Axa Versicherung AG und die Kravag Allgemeine Versicherungs-AG auf dem Silber- beziehungsweise Bronze-Rang. An vierte Stelle liegt die Itzehoer Versicherung/ Brandgilde von 1691 VVaG, die in etwa jeder 16. Befragte als Favoriten nannte.

Auf- und Absteiger

Während es auf den ersten Positionen schon seit vielen Quartalen keine Veränderungen gab, konnte sich die Itzehoer um einen Platz verbessern und wieder an der DA Deutschen Allgemeinen Versicherung AG (DA Direkt) vorbeiziehen.

Die Barmenia-Tochter Adcuri GmbH kletterte um zwei Ränge und die Württembergische Versicherung AG um drei Plätze in der Vermittlergunst. Die beiden Gesellschaften liegen gleichauf an siebter Position. Gleich um acht Positionen auf Rang neun nach oben ging es für die Condor Allgemeine Versicherungs-AG, während die R+V Allgemeine Versicherungs-AG ihren sechsten Platz aus den Vorquartalen verteidigte.

Die 172-seitige Studie „Asscompact Trends III/2016“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahres-Abonnement) bei Karin Jelitto per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.