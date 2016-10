Die Autoversicherer mit der besten Schadenregulierung

18.10.2016 – Die Provinzial Rheinland (klassischer Anbieter) und die Huk24 (Direktversicherer) bieten laut dem „Service-Atlas Kfz-Versicherung 2016“ der Servicevalue GmbH aus Kundensicht die beste Schadenregulierung. Diese wird unter den insgesamt sieben abgefragten Leistungsdimensionen am besten bewertet, am schlechtesten die Kundenbetreuung. In der Gesamtwertung zur Kundenorientierung setzten sich die Provinzial Rheinland und die Hannoversche Direkt an die Spitze.

WERBUNG

Die ServiceValue GmbH hat zum siebten Mal die Kundenorientierung und Servicequalität der Autoversicherer getestet. Der „Service-Atlas Kfz-Versicherer 2016“ basiert auf einer den Angaben zufolge repräsentativen Online-Befragung von Kfz-Versicherungskunden, die im August und September durchgeführt wurde.

Dabei gaben die Befragten insgesamt 3.557 Bewertungen zu bis zu zwei Anbietern ab, bei dem/denen sie im letzten Jahr Kunde waren. Bewertungskategorien waren die folgenden sieben Leistungsdimensionen mit insgesamt 35 Leistungskriterien

Produkte (Tarifauswahl/ Tarifvielfalt; Transparenz der Tarife und Angebote, Qualität der Produkte, Deckungs-/ Leistungserweiterungen, Bonusmöglichkeiten (Wenigfahrer, Single/ Partner, Garage et cetera), Flexibilität der Produkte (Wahlmöglichkeit von Zusatzleistungen et cetera));

Kundenberatung (Beratungsqualität, Abfrage aller relevanten Kriterien, Eingehen auf Kundenbedürfnisse, Verbindlichkeit von Aussagen, Passgenauigkeit des Angebotes);

Kundenkommunikation (Kontaktmöglichkeit mit Mitarbeitern, Schriftliche Unterlagen/ Werbung/ Flyer, Verständlichkeit der Kommunikation (Rechnungen, Schadenformulare et cetera), Internetauftritt/ Homepage, Orientierung/ Übersichtlichkeit (Navigation und Suchfunktion));

Preis-Leistungs-Verhältnis (Preis-Leistungs-Verhältnis, Kostentransparenz);

Schadenregulierung (Reaktions-Geschwindigkeit im Schadenfall, Einhalten von Zusagen im Schadenfall, Unkompliziertheit der Schadenabwicklung, Nachvollziehbarkeit der Schadenabwicklung, Regulierungsumfang im Schadenfall, Aktives Schadenmanagement (Werkstattservice über Versicherung));

Kundenservice (Freundlichkeit und Höflichkeit, Eigeninitiative sowie Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter, Qualität der allgemeinen Anliegenbearbeitung (nicht Schadenfall), Schnelligkeit bei der Abwicklung allgemeiner Anliegen (nicht Schadenfall), Angebotene (Service-) Zusatzleistungen, Fehlerfreiheit, Umgang mit allgemeinen Beschwerden/ Reklamationen (nicht Schadenfall));

Kundenbetreuung (Belohnung von Kundentreue, Leistungserweiterungs- oder Wechselangebote zu günstigeren Tarifen, Regelmäßige Überprüfung von Versicherungsumfang und -beiträgen).

In der Studiendokumentation wurden für 26 sogenannte Kfz-Serviceversicherer sowie für zehn Direktversicherer Einzelprofile erstellt. Die Auswahl deckt sich in etwa mit der Rangliste der nach Beitragseinnahmen größten Anbieter.

Stärken und Schwächen

Zur Bewertung stand den Verbrauchern eine fünfstufige Skala (1 = ausgezeichnet, 5 = schlecht) zur Verfügung. Zur Methodik teilte Servicevalue weiter mit: „Die Teildimensionen ergeben sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien […].

Die Auszeichnung ‚gut‘ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert liegen. Unternehmen, die wiederum über dem Durchschnitt der mit ‚gut‘ bewerteten Unternehmen liegen, erhalten ein ‚sehr gut‘.“

Mit Abstand am schlechtesten bewerteten sowohl die Kunden der Service- als auch die der Direktversicherer die Kundenbetreuung. Deutliche Unterschiede gab es in Sachen Kundenberatung und Kundenservice, bei der die Kunden von Service-Versicherern klar bessere Noten vergaben.

Genau umgekehrt verhält es sich beim Preis-Leistungs-Verhältnis, in der die Direktversicherer klar besser wegkamen. Einigkeit bestand hingegen bei der Schadenregulierung, die bei beiden Kundengruppen die am besten beurteilte Leistungsdimension darstellten.

Die Serviceversicherer mit der besten Schadenregulierung

Exklusiv für das VersicherungsJournal hat Servicevalue die Daten zu der Bewertungskategorie Schadenregulierung extrahiert. Bei den Serviceversicherern erhielten sechs der 26 aufgeführten Gesellschaften die Note „sehr gut“. Am besten schnitt die Provinzial Rheinland Versicherung AG ab, hauchdünn dahinter folgt der LVM Landwirtschaftlichen Versicherungsverein Münster a.G.

Im engen Rennen um den dritten Rang setzte sich die Aachenmünchener Versicherung AG gegen die die VGH Versicherungen und die Allianz Versicherungs-AG durch. Dahinter folgt die Concordia Versicherungs-Gesellschaft aG. Acht weitere Anbieter erhielten ein „gut“.

Die zwölf verbleibenden Serviceversicherer lagen unter dem Mittelwert. Hierzu gehören die DEVK Versicherungen, die HDI Versicherung AG, der Gothaer-Konzern, die Ergo Versicherung AG, die Signal Iduna Gruppe, die Generali Versicherung AG, die Axa Versicherung AG, die Westfälische Provinzial Versicherung AG, die VHV Versicherungen, die R+V Allgemeine Versicherung AG, die Versicherungskammer Bayern und die Kravag Versicherungen.

Dem Kundenurteil zufolge reagiert die Concordia im Schadenfall am schnellsten, während die Provinzial Rheinland die Nase in Sachen Einhalten von Zusagen im Schadenfall und aktives Schadenmanagement vorn hat. Hinsichtlich der Unkompliziertheit und Nachvollziehbarkeit der Schadenabwicklung sowie des Regulierungsumfangs im Schadenfall schnitt der LVM am besten ab.

Die Direktversicherer mit der besten Schadenregulierung

Bei den Direktversicherern gab es für vier von zehn Anbietern ein „sehr gut“. Den Spitzenplatz sicherte sich die Huk24 AG, auf den Rängen zwei bis vier folgen die Direct Line Versicherung AG, die Hannoversche Direktversicherung AG und die Allsecur Deutschland AG.

Jeweils ein „gut“ bekamen die R+V Direktversicherung AG, die Sparkassen Direktversicherung AG (S-Direkt) und die Cosmos Versicherung AG, während die Europa Versicherung AG, die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) und die Ergo Direkt Versicherung AG nur unterdurchschnittlich bewertet wurden.

Die kundenorientiertesten Autoversicherer

In der Gesamtwertung erhielten insgesamt elf Anbieter die Bestnote „sehr gut“, darunter vier Direktversicherer. An der Spitze landete hier in diesem Jahr die Hannoversche Direkt. Die Positionen zwei bis vier belegen die Cosmos, die Huk24 und die S-Direkt.

Bei den Serviceversicherern setzte sich wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 22.9.2015) die Provinzial Rheinland an die Spitze. Von vier auf zwei nach oben ging es für die Concordia, während sich die Allianz vom achten auf den dritten Rang verbesserte.

Auf Platz vier (Vorjahr: zwei) folgt die Huk-Coburg vor dem LVM (unverändert), den ADAC Versicherungen (von sieben auf sechs) und der Aachenmünchener (von sechs auf sieben). Aus der Spitzengruppe herausgefallen ist die SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG.

Weitere Details zur der 482-seitigen Untersuchung und Informationen zur kostenpflichtigen Bestellung sind diesem Studienflyer im PDF-Format zu finden.