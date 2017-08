Der Versicherungsvertrieb ist (immer noch) männlich dominiert

8.8.2017 – Der Frauenanteil in der Vermittlerschaft liegt bei unter 20 Prozent. Er bewegt sich damit deutlich unter den etwa 55 Prozent, die der Frauenanteil unter den Versicherungs-Mitarbeitern im Innendienst ausmacht. Einige wissenschaftliche Studien der letzten Zeit werfen einen Blick auf die Situation von Frauen im Vertrieb. Sie zeigen, dass es – betrachtet man Bedarf und Wirtschaftlichkeit – für Vermittlerinnen eigentlich gute Perspektiven im Beruf gibt.

Auf dem Weg, mehr Frauen für den selbstständigen Versicherungsvertrieb zu begeistern, scheint die Versicherungsbranche nicht so recht voranzukommen. Die aktuelle Strukturanalyse des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ergibt bei einer bereinigten Stichprobengröße von 3.828 (vollständig ausgefüllten) Fragebögen lediglich einen Frauenanteil von durchschnittlich 7,9 Prozent.

Auch wenn die Stichprobe sicherlich nicht repräsentativ ist, so ist sie doch wegen ihrer Größe zumindest ein aussagekräftiges Spiegelbild für vertriebliche Aktivitäten (VersicherungsJournal 19.5.2017).

Studie belegt geringen Frauenanteil

Mit der Situation von Frauen im Vertrieb beschäftigt sich eine Untersuchung des Instituts für Versicherungswesen der Technischen Hochschule Köln von 2013/2014.

Die Studie „Frauen im Versicherungsvertrieb – Was sagen die Privatkunden dazu?“, die von Professor Dr. Gabriele Zimmermann geleitet wurde (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.12.2015), diagnostiziert einen durchschnittlichen Frauenanteil bei der abhängig tätigen Vermittlerschaft von circa zehn bis 20 Prozent. (Zum Beispiel vom Versicherer Allianz mit 15 Prozent bis zum Versicherer Zurich mit elf Prozent.)

Die aktuelle BVK-Strukturanalyse kommt sogar nur auf 7,6 Prozent Vertreterinnen, während sich unter der Maklerschaft, die den Fragebogen ausfüllte, immerhin zehn Prozent Frauen befinden. Dass der Versicherungsvertrieb durch Männer dominiert ist, ist sicherlich keine vermessene Feststellung. Geändert daran hat sich offenbar in den letzten Jahren nicht viel.

Stärken in der Kundenbetreuung

Während in den Innendiensten von Banken und Versicherungen Frauen mit einem Anteil von circa 55 Prozent die Mehrheit stellen (VersicherungsJournal 2.8.2017, 19.8.2015), kann der niedrige Frauenanteil im Versicherungs-Außendienst aus mehreren Gründen erstaunen.

Festgestellt wurde in der Kölner Studie nach Gesprächen mit Vertriebs-Verantwortlichen, dass „die wenigen Frauen, die im Vertrieb tätig sind, „sehr gute und geschätzte Mitarbeiterinnen [sind]; oftmals sind unter den besten zehn Verkäufern Frauen auf den ersten Plätzen“. Ein weiteres Fazit: „Soziale Kompetenzen sind die wesentliche Stärke der Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen, empathische und individuelle Betreuung erwarten die Kunden eher von Frauen“.

Und weiter heißt es, Frauen im Vertrieb hätten positiven Einfluss auf das Image der Branche. Wer „an besonders nachhaltigen Kundenbeziehungen interessiert“ sei, für den würde sich Frauenvertrieb in jedem Fall rechnen.

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Da Frauen auch beim Thema Altersarmut eine begehrte Zielgruppe sind, passen diese Ergebnisse mit dem der niedrigen Frauenanteil auf der Beraterseite nicht unbedingt zusammen. Schließlich ist der Beratungsbedarf im Bereich Vorsorge hoch.

Die jetzt vorliegende Studie des BVK bietet – zumindest was betriebswirtschaftliche Kennzahlen angeht – „erstmals einige interessante beschreibende Einblicke in die geschlechtsspezifischen Unterschiede“ des Vertriebs, wie die Studienautoren Professor Dr. Matthias Beenken sowie Professor Dr. Michael Radtke von der Fachhochschule Dortmund betonen.

Einige Kernaussagen der neuen Erhebung unter den befragten Vermittlern:

Frauen hatten ein Durchschnittsalter von 48,3, Männer von 48,7 Jahren. Die durchschnittliche Tätigkeitsdauer fällt bei ihnen mit 15,9 Jahren etwas geringer als bei Männern (19,0 Jahre).

Frauen haben etwas häufiger einen versicherungs-spezifischen Abschluss.

Der durchschnittliche Umsatz liegt bei von Frauen geführten Betrieben bei durchschnittlich 153.000 Euro, bei Männern, bei Euro 203.100. Analog ist es bei den Gewinnen: Sie verhalten sich circa 67.000 zu 88.000 Euro.

Frauen verfügen deutlich häufiger als Männer über kleine Bestände. Die durchschnittliche Kundenzahl ist bei Frauenbetrieben 1.439, sonst liegt diese bei 1.699.

Trotzdem ist der Personaleinsatz nicht nennenswert geringer: Sie variiert von 3,4 zu 3,8 inklusive Inhaber.

Auch die Daten zum Arbeitseinsatz – anfallende Arbeitstage (circa 240) und pro Arbeitstag geleistete Stunden (circa neun) – unterscheiden sich kaum.

„Ressource Frau“ entdeckt

Allzu signifikante Unterschiede werden jedenfalls – wie die Studienautoren angeben – nicht festgestellt. Auch die Zahlen zur Betriebsunterbrechungs-Versicherung sprechen daher nicht gegen einen verstärkten Ausbau des weiblichen Vertriebspersonals.

So ist wenig erstaunlich, dass im „War for Talents“ ausgerechnet Finanzdienstleistungs-Vertriebe wie die MLP AG auf Konferenzen und DVAG Deutsche Vermögensberatung AG oder eigens einberufenen Kongressen die „Ressource Frau“ entdeckt haben. Die DVAG gibt den Frauenanteil unter ihren Vermögensberatern in einem Medienbericht sogar mit 25 Prozent an.

Schwierigkeiten in der Praxis

Bleibt die Frage, warum man bei der Begeisterung von Frauen für den Versicherungsvertrieb nicht so recht weiterkommt? Die Aussage in einem Leserbrief einer 47-jährigen, die 25 Jahre in der Branche tätig ist, zu einem Interview anlässlich der Kölner Studie „Frauen im Versicherungsvertrieb“ lassen die Gründe für das Manko erahnen:

„Ich bin bewusst aus der männerdominierten Ausschließlichkeit raus – und habe neu den steinigen Weg als Maklerin eingeschlagen. Was ich nicht vermisse: dieses doch sehr männliche „Dampfgeplaudere“ [...].

Empfehlen würde ich einer jungen Frau auch in diesem angeblich emanzipierten Jahrhundert den Job als Versicherungs-Vertreterin nicht. Leider – es wäre eigentlich wirklich ein sehr schöner, abwechslungsreicher, interessanter Beruf auch für Frauen“.

Dass männliche Unarten im Spiel sein können, stellt auch die BVK-Studie fest, zumal auch die Führungsseite der Ausschließlichkeit sehr männerdominiert sei.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweise

Die seit Jahrzehnten vom BVK durchgeführte Strukturanalyse beschäftigt sich jetzt erstmals umfassend auch mit der Situation von Frauen im Vertrieb. Sie liefert damit wertvolle Hinweise und Anhaltspunkte zu diesem auch für Frauen „interessanten Beruf“.

Die seit Jahrzehnten regelmäßig alle zwei Jahre durchgeführte Strukturanalyse wird in diesem Jahr erstmals vollständig im VersicherungsJournal-Verlag veröffentlicht. Die Studie „Betriebswirtschaftliche Strukturen des Versicherungsvertriebs – BVK-Strukturanalyse 2016/2017" gibt einen detaillierten Einblick in betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie unter anderem den Gewinn und Erfolgsfaktoren von Ausschließlichkeits- und Mehrfachvertretern sowie Maklern.

