Bedeutet die IDD das Ende für die Ausschließlichkeit?

4.10.2016 – In der aktuellen Ausgabe 9/2016 der BVK-Zeitschrift „Versicherungsvermittlung“ äußert Professor Dr. Matthias Beenken Zweifel daran, dass die europäischen Regulierungsbemühungen des Versicherungsvertriebs durch die IDD wirklich noch der Realität gerecht werden können. Ein differenziertes Bild könnten sich selbst gutwillige Beobachter kaum noch machen ob der „schieren Menge an Texten und Diskussionsständen“. Er spricht eine Reihe von Unstimmigkeiten an und appelliert an den Gesetzgeber, dieser solle bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht mit Augenmaß vorgehen.

Bereits auf der letzten Jahresveranstaltung des Maklerverbunds Charta Börse für Versicherungen AG, dem sogenannten „Charta.Campus“, hatte sich der Vertriebsexperte Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund (Fachbereich BWL, insbesondere Versicherungswirtschaft) kritisch mit der Versicherungsvertriebs-Richtlinie („Insurance Distribution Directive“ – IDD) auseinandergesetzt (VersicherungsJournal 15.6.2016).

Matthias Beenken

Die IDD („Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb“) wurde Anfang Februar im Amtsblatt der EU veröffentlicht (VersicherungsJournal 3.2.2016).

Die Umsetzung in nationales Recht und damit die „Ablösung“ der derzeit geltenden EU-Versicherungs-Vermittlungsrichtlinie (IMD) muss bis spätestens zum 23. Februar 2018 erfolgt sein.

Blick für das Ganze verloren?

In einem Artikel in der Ausgabe 9/2016 der Verbandszeitschrift Versicherungs-Vermittlung des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) legt Beenken mit weiterer Kritik nach.

„Selbst für gutwillige Beobachter ist es angesichts der schieren Menge an Texten und Diskussionsständen nicht mehr möglich, sich ein differenziertes und qualifiziertes Urteil zum Fortgang der europäischen Regulierung zu bilden“, schreibt der Vertriebsexperte.

Hierbei bezieht er sich auf den mit 41 Seiten im Vergleich zur IMD fünf Mal so langen IDD-Richtlinientext. In diesem scheine es zwar die Grundlogik zu geben, dass der Verbraucherschutz durch eine durchgängige, ausschließlich am Kundeninteresse orientierte Arbeitsweise bei Konzeption und Vertrieb von Versicherungen gestärkt werden solle.

Beenkens Ansicht nach geht über die Fülle der Details aber der Blick für das Ganze verloren. Als ein Beispiel hierfür nennt er, dass es in der IDD jeweils zwei lange Artikel gebe, um die „Ausübung“ und die „Pflichtverstöße“ zu regeln – und zwar getrennt einmal für die „Dienstleistungsfreiheit“ und einmal für die „Niederlassungsfreiheit“. Dies habe in der IMD noch kurz und knapp in einen Artikel gepasst.

Weitere Unstimmigkeit

Als weiteres Beispiel dafür, dass die Autoren der Richtlinie wohl nicht jederzeit den vollständigen Überblick behalten hätten, führt er die generelle Zusammenfassung der beiden Teilgruppen „Versicherungs-Unternehmen“ und „Versicherungsvermittler“ zu „Versicherungsvertreibern“ an. In Artikel 10 IDD würden sie dann bei den „Beruflichen und organisatorischen Anforderungen“ wieder auf umständlichste Weise ausführlich von Absatz zu Absatz neu umschrieben.

„Paradoxerweise erweckt das nun den Eindruck, dass Vermittler – sinnvollerweise – erst einen Sachkundenachweis brauchen, ehe sie sich weiterbilden können, Angestellte dagegen nicht“, führt Beenken weiter aus.

Ende der Ausschließlichkeit?

Ein weiterer Kritikpunkt des Vertriebsexperten an der deutschen Richtlinienübersetzung ist das Jonglieren „mit den Begriffen ‚bestmögliches Interesse‘ des Kunden (Artikel 17 IDD) und ‚bestes Interesse‘ (Erwägungsgrund 46 sowie Artikel 29 IDD), in dem Versicherer und Vermittler bei ihrer Arbeit handeln sollen.“

Nach Ansicht Beenkens bleibt es somit der Phantasie des Einzelnen überlassen, ob dies zum Beispiel ein Ende der Ausschließlichkeit bedeuten solle, wenn es bessere als die eigenen Produkte am Markt gebe.

Der Vertriebsexperte kritisiert ferner, dass die IDD-Autoren eine recht praxisferne Unterscheidung zwischen „Beratung“ und „Vertrieb ohne Beratung“ getroffen hätte. Sorge bereitet ihm darüber hinaus, dass die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) in der unseligen Doppelrolle als Legislative und Exekutive daherkomme.

Frei nach dem Motto: „Ich schreibe meine eigenen Regeln und überwache dann die Praxis, dass sie diese auch einhält. Normalerweise wird das aus guten Gründen klar getrennt“, hebt Beenken weiter hervor.

Fazit: Den Sinn umsetzen, nicht sklavisch jeden Buchstaben

„Die Richtlinie IDD selber ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen und muss umgesetzt werden. Aber es kommt jetzt darauf an, das Leben für die Betroffenen, vor allem für die Vermittler, nicht noch schwerer zu machen“, so das Fazit des Vertriebsexperten.

Deshalb sollte der deutsche Gesetzgeber seiner Ansicht nach „den Sinn, aber nicht sklavisch jeden Buchstaben, umsetzen. Und vor allem nicht noch weitere exotische Ausdifferenzierungen erfinden.“