Ausschließlichkeit verliert deutlich im KMU-Geschäft

7.7.2017 – Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weisen einer Studie der Gothaer zufolge weiterhin Lücken im Versicherungsschutz auf. Cyber wird zunehmend als eine der größten und wahrscheinlichsten Existenzbedrohungen erkannt. Die Mehrzahl der Policen wird noch beim Vermittler abgeschlossen, aber mit sinkender Tendenz.

54 (2015: 64) Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen schließen ihren Versicherungsschutz über einen Versicherungsvertreter ab, 31 (22) Prozent über einen Versicherungsmakler und der Rest „Auf einem anderen Weg“ wie etwa Banken. Dies sind Ergebnisse der zum vierten Mal durchgeführten „KMU-Studie“ der Gothaer Allgemeine Versicherung AG.

Für die vom Marktforschungsinstitut Heute und Morgen GmbH durchgeführte Studie waren im April und Mai 1.006 Entscheider aus Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeitern online befragt worden.

Christopher Lohmann (Bild: Lier)

Zusätzlich zu den Fragen der bisherigen drei Studien (VersicherungsJournal 24.11.2015, 14.6.2013, 27.5.2010) wurden Aspekte zum Thema Digitalisierung und der damit verbundenen Risiken wie Cyberkriminalität aufgenommen.

Da die Befragung vor den jüngsten weltweiten Attacken mit den Erpressungs-Schadprogrammen Wannacry und Petya im Mai und im Juni stattfand, ist zu vermuten, dass dieses Risikobewusstsein gewachsen ist.

Gerne auch schon online

Einen so „signifikanten“ Rückgang beim Einfirmenvermittler habe man nicht erwartet, sagte Dr. Christopher Lohmann, Chef der Gothaer Allgemeinen, gestern bei der Vorstellung der Studie.

Möglich sei, dass vor allem bei den kleinen Firmen, die sich in der Studie deutlich preissensibler zeigten, „einige auch online gegangen sind“.

Immerhin haben 29 Prozent der Befragten schon einmal einen Vertrag über das Internet abgeschlossen und weitere 48 Prozent könnten sich das künftig vorstellen. Da diese Plattformen zumeist Makler sind, wäre ihnen dieses Geschäft zuzurechnen.

Dazu passt, dass nur für rund jeden fünften Befragten „kompetente“ Beratung beim Abschluss einer Gewerbeversicherung wichtig ist. Dass dieses Kriterium abgeschlagen auf Platz fünf landete, hängt für Lohmann allerdings auch damit zusammen, dass bei dieser Frage nur bis zu drei Antworten gegeben werden konnten. „Wir setzen weiter auf kompetente Beratung“, so Lohmann.

Nur selten Versicherungs-Check-up

Er kritisiert, dass der Versicherungsschutz vielfach zu selten überprüft werde. Nur in etwa vier von zehn Unternehmen führen einen jährlichen Versicherungs-Check-up durch – und rund jeder siebte Betrieb kennt das eigene Prüfintervall nicht. Dieses beträgt bei in etwa jeder dritten Firma zwei Jahre und bei jedem neunten Unternehmen drei Jahre oder länger.

„Die jährliche Überprüfung des Versicherungsschutzes ist ein Muss. Denn durch Innovationen, neue Anschaffungen oder neue rechtliche Vorgaben ändert sich auch der notwendige Versicherungsumfang“, so Lohmann.

Was den Kunden wichtig ist

Der Deckungsumfang ist den meisten Unternehmen (knapp zwei Drittel Anteil) wichtiger als der Preis (knapp die Hälfte). Mehr als jedes vierte KMU achtet beim Abschluss auf Flexibilität bei Änderungen – und exakt jedes Vierte wünscht sich eine Multi-Risk-Police.

Gut ein Drittel (38 Prozent) zahlt für den Versicherungsschutz pro Monat bis zu 500 Euro; ein gutes Viertel (22 Prozent) zwischen 501 und 2.000 Euro. Und 16 (2015: 21) Prozent kann keine Angaben zur Prämienhöhe machen.

Der Studie zufolge sichern 45 Prozent sich mit nur bis zu drei Gewerbeversicherungen ab, ein weiteres Drittel besitzt weniger als sechs Policen. Der Umfang der Risikoabsicherung steigt mit der Größe der Betriebe.

Wie in den Vorjahren schließen die Unternehmen vor allem eine Betriebshaftpflicht-Versicherung ab (88 Prozent), gefolgt von der betrieblichen Gebäude-Versicherung (65 Prozent). Eine Elektronik-, Geschäftsinhalts- oder Betriebsunterbrechungs-Versicherung hat nur rund jedes dritte Unternehmen. Zehn Prozent haben eine D&O-Versicherung und nur neun Prozent eine Cyberdeckung.

Wachsendes Risikobewusstsein, mehr nicht

Dabei schätzt jedes dritte KMU Hackerangriffe, Datenklau, Viren und Trojaner als eines der bedrohlichsten und der wahrscheinlichsten Risiken ein. „Die Risikowahrnehmung von KMUs gegenüber Cyber ist deutlich nach vorne gerückt. Das zeigen auch andere Studien. Der Anteil an Cyberpolicen hat sich trotz hoher medialer Aufmerksamkeit in den letzten zwei Jahren aber kaum verändert“, so Lohmann.

Eines von fünf Unternehmen hat kein Virenschutzprogramm, eins von vier keine Firewall und eines von drei keine mehrfache Datensicherung. Dr. Christopher Lohmann, Vorstandschef Gothaer Allgemeine Versicherung AG

Der wertvollste Teil des Betriebs ist für 34 (31) Prozent der Befragten das Computersystem inklusive der Daten, danach folgen mit 23 (23) Prozent das Gebäude und mit 20 (21) Prozent Maschinen. 94 (95) Prozent der Unternehmen haben bei den Daten Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen. 81 (83) Prozent verwenden Virenschutzprogramme, 75 (76) Prozent Firewalls, 66 (67) Prozent sichern ihre Daten mehrfach.

„Das heißt aber auch im Umkehrschluss: Eines von fünf Unternehmen hat kein Virenschutzprogramm, eins von vier keine Firewall und eines von drei keine mehrfache Datensicherung“, so Lohmann. Kritisch sieht er auch, dass 51 (48) Prozent der Unternehmen keinen Notfallplan für Katastrophen hat.

Weitere Kooperationspartner in der Warteschleife

Die Gothaer bietet seit Jahresbeginn ihren Bestandskunden (ab fünf Millionen Euro Umsatz) eine Cyber-Police an (VersicherungsJournal 14.12.2016, 20.1.2017). „Mit diesen Kunden wollen wir lernen und dann auch Produkte für kleinere Unternehmen und solche, die noch nicht zu unseren Kunden gehören, entwickeln“, sagt Lohmann. Diese Produkteinführung terminiert er auf Anfang 2018.

Perspektivisch will die Gothaer Cyber auch in ihrer seit 13. Juni am Markt befindlichen, vollautomatischen „GewerbeProtect“ (VersicherungsJournal 31.5.2017) anbieten.

Die Gothaer-Police wird von der eigenen Ausschließlichkeit, aber auch Maklern und den Kooperationspartnern Huk-Coburg Versicherungsgruppe und Debeka Versicherungsgruppe verkauft. Es gebe weitere Interessenten für den Gothaer-Cyber-Schutz. Noch ist nicht über die Art dieser Kooperationen entschieden.