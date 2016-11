Zugang zur PKV wird 2017 weiter erschwert

28.11.2016 – Die Versicherungspflicht-Grenze in der privaten Krankenversicherung steigt im kommenden Jahr erneut an. Der Zugang zur privaten Krankenversicherung ist dann erst ab einem Bruttoeinkommen 4.800 Euro (Monat) beziehungsweise 57.600 Euro (Jahr) möglich. Auch die Beitragsbemessungs-Grenze in der Renten- sowie in der Kranken- und Pflegeversicherung steigen weiter. Dies ergibt sich aus der am Freitag vom Bundesrat beschlossenen „Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2017“.

Der Bundesrat hat am Freitag in seiner 951. Sitzung wie erwartet die Verordnung über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für 2017 (Sozialversicherungs-Rechengrößenverordnung 2017) in der vom Bundeskabinett verabschiedeten Form vom 12. Oktober (VersicherungsJournal 13.10.2016) beschlossen.

Auch für das nächste Jahr steigen die für das Versicherungs-, Beitrags- und Leistungsrecht in der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung maßgeblichen Rechengrößen entsprechend den gesetzlichen Regelungen.

Die Steigerung folgt der Entwicklung der Löhne und Gehälter im Vorvorjahr, aktuell also 2015. Diese lag nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) im Bundesgebiet bei 2,65 Prozent (alte Bundesländer: 2,46 Prozent, neue Bundesländer 3,91 Prozent).

Vorläufiges Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung

In der Verordnung wird unter anderem das Durchschnittsentgelt in der Rentenversicherung für 2015 auf 35.363 Euro sowie das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2017 auf 37.103 Euro festgesetzt.

„Das Durchschnittsentgelt ist beispielsweise dafür relevant, welcher Jahresverdienst erzielt werden muss, um einen Entgeltpunkt in der Rentenversicherung zu erhalten. Dieser Entgeltpunkt spielt bei der späteren Berechnung der Höhe einer Rente eine wesentliche Rolle“, wird in der Verordnung erläutert.

GKV: Versicherungspflicht und Beitragsbemessungs-Grenze steigen

Der Verordnung zufolge steigt die bundesweit geltende Versicherungspflicht-Grenze in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Anfang 2017 um 1.350 Euro beziehungsweise 2,4 Prozent auf 57.600 Euro angehoben. Fünf Jahre zuvor lag die Grenze bei 50.850 Euro – und hat sich damit innerhalb von nur fünf Jahren um fast 7.000 Euro beziehungsweise über ein Achtel erhöht.

Um 1.350 Euro wird zum 1. Januar 2017 auch die ebenfalls bundeseinheitlich geltende Beitragsbemessungs-Grenze (BBMG) in der GKV erhöht, die dann bei 52.200 Euro liegt. Auf den Monat gesehen entspricht das einer Steigerung um 112,50 Euro auf 4.350 Euro. Wer oberhalb der BBMG verdient, muss damit bei vollem Beitragssatz und durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent etwa zehn Euro mehr Krankenkassenbeitrag im Monat bezahlen.

Rentenversicherung: Beitragsbemessungs-Grenze erhöht sich

In der gesetzlichen Rentenversicherung steigt die BBMG bezogen auf monatliche Bruttoeinkommen um 300 Euro auf 5.700 Euro im Osten beziehungsweise um 150 Euro auf 6.350 Euro im Westen. Damit müssen 2017 bis zu einem Jahreseinkommen 68.400 Euro (neue Bundesländer) beziehungsweise von 76.200 Euro (alte Länder) Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung geleistet werden.

Für gesetzlich Rentenversicherte mit einem Verdienst oberhalb der BBMG werden im kommenden Jahr in den neuen (alten) Bundesländern pro Monat rund 28 (14) Euro mehr an Rentenbeitrag fällig.

Laut der Verordnung steigt die Bezugsgröße in der Sozialversicherung im kommenden Jahr auf monatlich 2.975 (2016: 2.905) Euro im Westen beziehungsweise auf 2.660 (2.520) Euro im Osten.

Die Bezugsgröße bildet den Angaben zufolge eine wichtige Grundlage in der Sozialversicherung, etwa für die Beitragsberechnung von versicherungs-pflichtigen Selbstständigen in der Rentenversicherung oder die Festsetzung der Mindestbeitrags-Bemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der GKV.