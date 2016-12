Wie stark sich die Beiträge im PKV-Neugeschäft verteuern

20.12.2016 – Der Anteil der Vollversicherungstarife im Neugeschäft mit Beitragsanpassungen hat in den letzten Jahren nach Daten von Morgen & Morgen zugenommen, insbesondere bei jüngeren Versicherten. Der Anteil der Beitragssteigerungen ist mittlerweile doppelt so hoch wie der von Beitragssenkungen. Im Saldo stiegen die Beiträge in diesem Jahr im Schnitt fast drei Mal so stark wie 2014. Im kommenden Jahr wird sich die Entwicklung nach Hochrechnung des Analysehauses weiter fortsetzen.

Das Analysehaus Morgen & Morgen GmbH hat untersucht, wie sich die Beiträge im Neugeschäft mit Krankenvoll-Versicherungen nach Einführung der Unisex-Tarife entwickelt haben. Basis waren jeweils über 750 Tarife in den Altersgruppen 30, 40 und 50 Jahre.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Morgen & Morgen)

Mehr Beitragsanpassungen

Demnach hat der Anteil der Tarife mit Beitragsanpassung (Steigerung oder Senkung) zwischen 2014 und 2016 kräftig zugenommen. Gab es 2014 nicht einmal bei jedem achten Tarif eine Anpassung, so war es in diesem Jahr bereits mehr als jeder vierte.

Weiteres Ergebnis: Beitragsanpassungen werden immer häufiger in der Altersgruppe 30 Jahre vorgenommen.

Waren die Anpassungen vor zwei Jahren noch gleichverteilt über die untersuchten Altersgruppen, so ist der Unterschied in diesem Jahr auf über zehn Prozentpunkte angestiegen.

Den Auswertungen des Analysehauses zufolge gab es 2016 in den Altersgruppen 40 und 50 Jahre in gut jedem fünften Tarif eine Anpassung – bei den 30-Jährigen lag der Anteil hingegen bei einem Drittel.

Im Saldo Beitragssteigerungen

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Morgen & Morgen)

Auch das Verhältnis zwischen Tarifen mit Beitragssteigerungen und solchen mit Beitragssenkungen hat sich deutlich verändert: Hielten sich die Anteile vor zwei Jahren noch in etwa die Waage, so war der Anteil der Tarife mit Beitragssteigerungen 2015 und 2016 jeweils rund doppelt so hoch.

Wie Morgen & Morgen weiter mitteilte, waren die Beitragssenkungen im Schnitt relativ konstant und bewegten sich in den vergangenen drei Jahren in einem Korridor zwischen 4,85 und 5,20 Prozent. Die Beitragssteigerungen haben von 4,80 Prozent 2014 auf beinahe sechs Prozent in diesem Jahr zugenommen.

Im Saldo war 2014 eine durchschnittliche Beitragssteigerung von einem Prozent zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr war die Steigerungsrate dann bereits mehr als doppelt so hoch – und ist auch 2016 weiter gestiegen.

Trend setzt sich 2017 fort

Für das kommende Jahr – untersucht wurde allerdings bislang nur etwa die Hälfte der privaten Krankenversicherer – zeichne sich bei den bisher betrachteten Anpassungen wiederum ein Anteil von über einem Viertel ab, teilte das Analysehaus weiter mit.

Auch bei der Verteilung der Anpassungen in den untersuchten Altersgruppen zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Gleiches gilt für den Saldo der Anpassungen: „2017 werden die Tarife nach bisherigen Erkenntnissen erneut deutlich über dem Vorjahreswert angepasst“, erläutert Morgen & Morgen.

Früher noch höhere Werte

Auch wenn es in den letzten Jahren eine Tendenz zu steigenden Beiträgen gegeben hat, so lagen die Anpassungswerte sowie die Anzahl der angepassten Tarife vor der Unisex-Einführung deutlich höher.

„In den letzten beiden Jahren vor Einführung der Unisex-Tarife lagen die Anpassungen im Schnitt bei 5,7 Prozent und der Anteil der Tarife, die angepasst wurden, lag bei über 60 Prozent“, lässt sich Morgen & Morgen-Geschäftsführer Peter Schneider in einer Unternehmensmeldung zitieren.

Im Bestand können Erhöhungen noch höher ausfallen

Das Analysehaus sieht die privaten Krankenversicherer unter steigendem Druck. Erhöhte Leistungsausgaben, veränderte Sterbe-Wahrscheinlichkeiten und die aktuelle Zinssituation erschwerten die Beitragsstabilität im Neu- wie auch im Bestandsgeschäft.

Allerdings seien im Neugeschäft keine Beitragserhöhungen aufgrund des niedrigen Zinsniveaus zu beobachten, da die Tarife nach 2012 in der Regel schon mit einem niedrigeren Rechnungszins kalkuliert seien.

Anders sieht die Situation laut Morgen & Morgen im Bestandsgeschäft aus. Hier können sogar höhere Anpassungen als im Neugeschäft eintreten. Dies hatte auch ein Umfrage des VersicherungsJournals gezeigt (VersicherungsJournal 14.11.2016, 18.11.2016). Nach Angaben des Analysehauses erfahren einige Bestandstarife „durch eine notwendige Rechnungszinsabsenkung noch eine zusätzliche Beitragserhöhung.“