Wie die Versicherung der Zukunft aussieht

4.8.2017 – Wer wissen will, wie sich die Versicherungswirtschaft mit der Digitalisierung ändern wird, kann Online-Riesen wie Amazon als Beispiel heranziehen. Der Versandhändler ist mit seiner Orientierung auf den Bedarf und die Bequemlichkeit seiner Kunden groß geworden. Auch für Versicherer bietet dieser Ansatz Potenzial, um Marktanteile zu gewinnen. So bringt die Smart-Home-Technik neue Möglichkeiten, in Produkte und Kundenservices zu investieren. Wie sich die Implementierung neuer Technologien auswirkt, beschreibt der Versicherungs-Mitarbeiter Lukas Nolte in einem Gastbeitrag.

Digitalisierung bedeutet für Versicherer heutzutage vieles: ein neues IT-System, ein direkterer Kontakt zum Kunden via App oder ein Kundenportal, welches Self-Services anbietet und dem Kunden transparent Auskünfte über den Bearbeitungsstand geben soll. Je nachdem, welche Perspektive hier eingenommen wird, kann Digitalisierung ein Angstmacher und eine Chance sein.

Werden daher führende Personen aus verschiedenen Versicherungs-Unternehmen dazu befragt, wie sich die Digitalisierung auf ihr Unternehmen auswirken wird, so werden die Antworten teilweise grundverschieden ausfallen. Wie also kann prognostiziert werden, was die Digitalisierung wirklich ändern wird?

Ungenutzte Potenziale

Für eine entsprechende Prognose bietet sich die Betrachtung des Internets und mit ihm eng verwobener Unternehmen wie Amazon an. Der Versandhändler hat es laut dem Statistikportal Statista in den vergangenen Jahren geschafft, seinen Anteil am Online-Markt auf über 25 Prozent auszubauen. Zu den Hauptgründen dafür zählen Kundenfreundlichkeit und -orientierung sowie die Bequemlichkeit eben dieser Kunden.

Die Potenziale Amazons in der Zukunft scheinen, wenn man der Börsenbewertung glauben darf, beliebig groß zu sein. Wenn man die KGV- (Kurs-Gewinn-Verhältnis-) Werte von Amazon und zum Beispiel der Allianz SE vergleicht, so müsste Amazon seine Gewinne mehr als verzehnfachen, um ähnlich bewertet zu sein. Woher kommt also dieses große Vertrauen beziehungsweise warum besitzen die Versicherungs-Unternehmen dieses nicht?

Bemerkenswert ist hier, dass neben dem reinen Sicherheitsaspekt, den eine Versicherung dem Individuum bietet, auch große Potenziale bezüglich der Bequemlichkeit existieren. Diese werden aber noch nicht ausreichend genutzt, wie das nachfolgende Beispiel veranschaulicht.

Beispiel Wasserschaden im Smart-Home-System

Zeichnen wir einmal ein Szenario aus der (vielleicht nicht allzu fernen) Zukunft:

Während ein Versicherungsnehmer nichts Böses ahnt, bricht in seiner Wohnung eine Wasserleitung. Die automatisierte Abschaltung der Wasserzufuhr geschieht mit nur einer kurzen Verzögerung, nachdem das intelligente Smart-Home-System analysiert hat, dass die Wasserabgabe einen Gefahrengrenzwert übersteigt.

Das System schickt darüber hinaus über ein API (eine Schnittstelle zwischen verschiedenen Software-Systemen) des Kundenportals des Versicherers eine Meldung, die direkt und automatisiert verarbeitet wird.

Direkter Handwerkerservice

Ein Terminwunsch für eine Reparatur des Schadens wird beim kooperierenden Handwerksbetrieb platziert und der Kunde erhält automatisch eine Meldung von seinem Smart-Home auf sein Smartphone: „Eine Wasserleitung ist in Ihrer Wohnung gebrochen. Nach einem Austritt von 24,72 Litern Wasser wurde die Zufuhr abgestellt. Ihr Versicherer wurde kontaktiert und eine Schadenmeldung platziert.“

Kurz darauf erhält der Versicherungsnehmer eine weitere Nachricht: „Sehr geehrter Kunde, Ihre Schadenmeldung ist eingegangen. Wir haben bereits einen Termin für die Reparatur für Übermorgen um 8.30 Uhr mit dem Handwerksbetrieb Mustermann arrangiert.

Wie Sie sehen, treten durchaus immer wieder auch Schadenfälle ein, für deren Absicherung Sie Ihre Versicherungsprämien zahlen. Gemäß Ihres Risikoprofils würden wir Ihnen unter den gegebenen Umständen gerne eine weitere Versicherung vorschlagen, damit Sie auch gegen die Gefahr eines Feuers geschützt sind.“

Marktanteile sichern mit Lösungen für den bequemen Kunden

Damit so etwas geschehen kann, müssten natürlich die entsprechenden Soft- und Hardware-Komponenten existieren. Allein zum Beispiel das Abgeben einer Schadenmeldung, die auch von jedem Versicherer interpretiert werden kann, beinhaltet implizit die Forderung, dass ein einheitliches technisches Format gefunden werden muss. Denn wenn hier keine Konsolidierung stattfindet, wird es lediglich flickenteppichartige Lösungen geben.

Oder – und das ist wesentlich wahrscheinlicher – die Versicherer werden Marktanteile bei denjenigen einbüßen, die auf eine Smart-Home-Lösung setzen. Kunden sind bequem und kaufen sich unter anderem auch deshalb ein Versicherungsprodukt, damit sie sich keine Gedanken über gewisse Themen machen müssen. Dieser Effekt würde nicht eintreten, wenn die Smart-Home-Systematik und der Versicherer nicht harmonieren.

Neue Investitionsfelder entstehen

Diese Tendenz zur Vereinheitlichung von Prozessen birgt auch einen Vorteil. Es könnte, sollte sich nicht doch auf ein sehr granulares Format geeinigt werden, die Tendenz zur Individualisierung von Verträgen und den einhergehenden Prämien gestoppt werden. Damit würde auf ein größeres Grundkollektiv zurückgegriffen werden, Varianzen in der Schadenquote würden weniger stark ausfallen.

Konkret hieße das für Versicherungs-Unternehmen: Es entstehen Investitionsfelder vor allem in den Bereichen, die eine „Readiness“ – also betriebliche Bereitschaft – für Bedarfe bereitstellen, die durch die Verbreitung neuer Technologien entstehen werden.

Während also heutzutage noch niemand auf ein API des Kundenportals zur Ansteuerung durch Smart-Home-Systeme angewiesen ist, kann sich dies innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre bedeutend ändern. Vom Aufkommen bis zur heutigen Allgegenwärtigkeit des Smartphones hat es auch nur eine kurze Zeitspanne benötigt.

Teil 1 der Serie „Versicherungen der Zukunft im Kontext der Digitalisierung" befasste sich mit der Frage, wie sich ein veränderter Kundenbedarf auf Versicherungs-Unternehmen und die damit verbundenen Risiken auswirkt. Teil 2 und 3 werden die Themen „Produkte und Produktentwicklung" und „Anforderungen an Mitarbeiter und Vertrieb" behandeln.

Der Autor ist Mathematiker und Projektleiter und arbeitet im Bereich der Unternehmensentwicklung bei den VGH Versicherungen in Hannover.