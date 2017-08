Vollversicherungs-Beiträge bleiben massiv unter Druck

8.8.2017 – 2016 haben die privaten Krankenversicherer die Beiträge in der Vollversicherung (von Assekurata geratete PKV-Anbieter) im Schnitt um 4,8 (Beihilfe: 3,0; Nicht-Beihilfe: 5,4) Prozent angehoben, wie die Rating-Agentur im aktuellen Marktausblick 2017/2018 erläutert. Für die kommenden Jahre erwarten die Analysten keine Entspannung an der Beitragsfront.

Die privaten Krankenversicherer haben nach einem Rückgang der Vollversicherten um nur 0,2 Prozent „ein durchaus zufriedenstellendes Jahr 2016 hinter sich“, schreibt die Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH in ihrem „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2017/2018“.

Als Ursache hierfür führen die Analysten den verbesserten Saldo zwischen Wechslern aus der GKV in die PKV und umgekehrt an. Nach einem Saldo von 19.500 Personen zu Ungunsten der PKV im Jahr 2015 war der Saldo 2016 mit minus 1.100 „nahezu ausgeglichen“, so die Analysten unter Berufung auf den kürzlich veröffentlichten Rechenschaftsbericht der PKV 2016. 2013 und 2014 hatten die Abgänge die Zugänge zur PKV noch um jeweils über 30.000 Personen übertroffen.

Der zuletzt nur minimal negative Saldo sei insofern bemerkenswert, als dass der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) „bereits Ende September und damit genau zum Jahresendgeschäft prognostiziert hatte, dass auf rund zwei Drittel der Privatversicherten spürbare Beitragsanpassungen im zweistelligen Bereich zukommen würden“ (VersicherungsJournal 30.9.2016).

2016: 4,8 Prozent Beitragserhöhung im Assekurata-Schnitt

Für die von Assekurata gerateten Krankenversicherer [rund 60 Prozent des Marktes] haben die Analysten für das laufende Jahr eine durchschnittliche Beitragssteigerung von 4,8 Prozent errechnet. Im Nicht-Beihilfe-Segment sind es den Angaben zufolge 5,4 Prozent, in den Beihilfe-Tarifen 3,0 Prozent.

„In den von einer Anpassung betroffenen Tarifen dürfte es für die Versicherten speziell in den Nicht-Beihilfetarifen allerdings zu spürbar höheren Beitragssteigerungen gekommen sein als die von Verbandsseite durchschnittlich ermittelten elf bis zwölf Prozent“, erläutert Gerhard Reichl, Fachkoordinator Krankenversicherung und Autor der Untersuchung.

In der Spitze sei ein Plus von 20 bis 40 Prozent durchaus realistisch, je nachdem wie lange die letzte Anpassung des jeweiligen Tarifs zurückliege. Eine ähnliche Entwicklung hatte auch eine Umfrage des VersicherungsJournals gezeigt (VersicherungsJournal 14.11.2016, 18.11.2016).

PKV-Beitragsentwicklung auf Zehnjahressicht

Für die vergangenen zehn Jahre hat die Rating-Agentur eine durchschnittliche Erhöhung im Nicht-Beihilfe-Segment von 53 Prozent errechnet (jährliche Erhöhung von 4,2 Prozent). Die Werte schwanken dabei zwischen 87 Prozent (7,0 Prozent pro Jahr) und 53 Prozent (4,2 Prozent pro Jahr).

„Dies verdeutlicht nach Auffassung von Assekurata die unterschiedliche Unternehmensqualität von privaten Krankenversicherern und zeigt die Notwendigkeit für Neukunden, sich beim Vertragsabschluss hinreichend über die Qualität des Anbieters sowie des Tarifs zu informieren und sich nicht (nur) vom Preis leiten zu lassen“, wird in dem Marktausblick herausgestellt.

Keine Ruhe an der Beitragsfront

Eine Entspannung an der Beitragsfront erwartet Assekurata nicht – „schon allein aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase, die auch in den kommenden Jahren durch die weitere Absenkung des Rechnungszinses für Beitragsanpassungen sorgen dürfte“, so Reichl. In der Folge gestalte es sich immer herausfordernder für die Branche, in der Neuanlage selbst den seit Unisex abgesenkten und üblichen Kalkulationszinssatz von 2,75 Prozent zu erzielen.

Wie die Analysten weiter mitteilen, ist der aktuarielle Unternehmenszins (AUZ) im Assekurata-Durchschnitt auf 2,80 Prozent abgesunken. Bei gleichbleibender Entwicklung müsse kurzfristig auch der Rechnungszins der Unisex-Tarife abgesenkt werden, was bei einigen Anbietern sogar bereits geschehen sei.

RfB-Mittel haben sich seit 2010 verdoppelt

In dem Marktausblick wird weiter hervorgehoben, dass neben den Alterungsrückstellungen die RfB-Ausstattung als wesentliches Instrumentarium für die Beitragsstabilität dient. Diese haben sich zwischen 2010 und 2016 branchenweit auf fast 15,7 Milliarden Euro mehr als verdoppelt.

Die Rating-Agentur erwartet, dass die RfB-Mittel in diesem und in den kommenden Jahren spürbar abnehmen werden. Zudem rechnet Assekurata damit, dass die RfB-Quoten, die zwischen 72,4 Prozent (Landeskrankenhilfe V.V.a.G. – LKH) und 11,4 Prozent (Ergo Direkt Krankenversicherung AG) und im Marktschnitt bei 42,1 Prozent liegen, „mittelfristig wieder auf ein ‚Normalmaß‘ von rund 30 Prozent zurückgehen werden.“

Die Krankenversicherer sind nach Ansicht der Analysten angehalten, die „größtenteils üppige“ RfB-Ausstattung „dazu zu nutzen, die notwendigen Beitragsanpassungen im Kunden- aber auch im Unternehmensinteresse abzumildern, heißt es in dem Marktausblick weiter.

Positive Entwicklung der Ertragslage

Für das Geschäftsjahr 2016 zieht Assekurata ein positives Fazit. Erfolgsseitig sei es in Summe besser als im Jahr davor. So sei das Kapitalanlageergebnis in Summe um rund 600 Millionen Euro auf knapp 9,4 Milliarden Euro angestiegen.

Die Gewinnsituation dürfte sich nach Einschätzung der Analysten im laufenden Jahr weiter verbessern, da aufgrund der zu Jahresbeginn durchgeführten Beitragsanpassungen mit höheren versicherungs-geschäftlichen Ergebnissen zu rechnen sei.

Der „Marktausblick zur Versicherungswirtschaft 2017/2018“ beschreibt auf 88 Seiten die Lage in der privaten Krankenversicherung, der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 3.8.2017) sowie in der Schaden-/ Unfallversicherung. Die Untersuchung kann für 378 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer) auf den Assekurata-Seiten unter diesem Link gekauft werden.