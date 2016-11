Über die BAP darf weiter gerätselt werden

18.11.2016 – Die Debeka erhöht die Beiträge in der Vollversicherung zum 1. Januar um durchschnittlich 8,5 Prozent. Viele Vermittler hatten sich auf die Berichterstattung im VersicherungsJournal Anfang dieser Woche zu den Beitragsanpassungen in der privaten Krankenversicherung mit eigenen, nicht zu den verschiedenen Unternehmensangaben passenden Zahlen gemeldet. Heftig kritisiert wurde unter anderem die Axa Krankenversicherung AG, die hier nochmals eine Einordnung ihrer Zahl vornimmt, diese aber letztlich bestätigt.

Die Beiträge für die Vollversicherten des Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G. steigen zum 1. Januar 2017 um durchschnittlich 8,5 Prozent. Der relativ hohe Anstieg erkläre sich damit, dass bei 1,3 Millionen Versicherten mit Beihilfeanspruch in den letzten fünf Jahren keine nennenswerten Anpassungen vorgenommen worden seien, wird mitgeteilt. Damit lassen sich die im Markt kursierenden „elf bis zwölf Prozent durchschnittliche Preiserhöhung in der privaten Krankenversicherung (PKV)“ weiterhin nicht klären (VersicherungsJournal 14.11.2016).

Wen es trifft

Betroffen von den Beitragsanpassungen (BAP) sind bei der Debeka 1,5 Millionen von insgesamt 2,3 Millionen Vollversicherten. Die Beitragssteigerungen für ältere Vollversicherte fallen nach Unternehmensangaben mit 5,1 Prozent geringer aus.

Bei Angestellten und Selbstständigen seien die Beiträge größtenteils sechs Jahre nicht angepasst worden. Wenn man diesen Anpassungsbedarf auf den genannten Zeitraum verteilt, errechnet sich eine jährliche Erhöhung von etwa 1,6 beziehungsweise 1,4 Prozent.

Das wäre dann nur halb so viel, wie bei den gesetzlichen Krankenkassen, für die unlängst eine jährliche Beitragssteigerung von 3,2 Prozent über die letzten zehn Jahre mitgeteilt wurde (VersicherungsJournal 8.11.2016).

Licht und Schatten

Auf den Bericht im VersicherungsJournal vom 14. November meldeten sich viele Vermittler mit deutlich zweistelligen BAP-Raten – dies auch für die Debeka, die für die gezeigte Tabelle noch keinen Wert genannt hatte.

Es sei hier betont, dass es sich bei den Zahlen um Durchschnittswerte handelt, die sich auf den gesamten Vollversicherungs-Bestand beziehungsweise in Ausnahmefällen den Gesamtbestand beziehen. In diesen Durchschnitten finden sich vielfach auch Versicherte ohne Anpassung beziehungsweise mit einer Senkung ihrer Prämie. Das lässt dann bei einem „moderaten“ Durchschnitt hohe Zuwächse im konkreten Fall zu.

So schließt auch die Debeka Beitragsanpassungen von etwa 20 Prozent für Teile nicht aus. Debeka-Chef Uwe Laue wird aber wie folgt zitiert: „Kaum ein Debeka-Mitglied zahlt [...] mehr als den Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung, der ab 2017 inklusive der Pflegeversicherung bei rund 800 Euro monatlich liegt. Allein seit 2012 hat sich dieser Beitrag um 19 Prozent erhöht – das sind 3,5 Prozent pro Jahr. Steigende Beiträge treffen also gesetzlich und privat Versicherte gleichermaßen.“

Die beispielsweise 20-prozentige Beitragserhöhung ergäbe auf sechs beitragsstabile Jahre verteilt eine durchschnittliche jährliche Erhöhung um 3,1 Prozent.

Problematischer Mechanismus

Als Gründe für die BAP nennt die Debeka den anhaltenden medizinischen Fortschritt und das niedrige Zinsniveau, das sich auf die Verzinsung der Alterungsrückstellungen auswirke. Dass die Beiträge für 2017 relativ stark steigen nach Jahren ohne größere Anpassungen, ist eine Folge des gesetzlichen Anpassungsmechanismus.

So dürfen die Beiträge in der PKV nur angepasst werden, wenn die sogenannten auslösenden Faktoren um fünf, 7,5 oder zehn Prozent (je nach Tarif) gestiegen sind. Sind die Kostensteigerungen geringer als diese Schwellenwerte, dürfen die Beiträge nicht angepasst und erst nach einigen Jahren in der Summe nachgeholt werden.

Die Branche drängt den Gesetzgeber seit Längerem, diese Kalkulations-Vorschriften so zu ändern, dass keine BAP-Sprünge entstehen müssen (VersicherungsJournal 24.6.2016). „Hätten wir jährlich anpassen dürfen, wären die Beitragssteigerungen mit durchschnittlich zwei Prozent sicher maßvoll gewesen“, so Laue in der Unternehmensmitteilung.

Großteil stabil

Zu den Unternehmen, deren angekündigte Beitragsanpassung besonders viel Leserecho auslöste, gehört die Axa Krankenversicherung AG, die ihre Beiträge in der Vollversicherung zum Jahresanfang um durchschnittlich knapp sieben Prozent über den gesamten Bestand der Vollversicherung erhöht. Die prozentuale Höhe der Anpassung in den Einzeltarifen könne höher ausfallen, wird den von einigen Vermittlern in Leserbriefen genannten zweistelligen Raten vom Unternehmen entgegengehalten.

Einen Großteil der Tarife könne man auch 2017 stabil halten, so eine Axa-Sprecherin. Und dies, obwohl die Kosten für viele medizinische Leistungen über der Preissteigerungsrate liegen. 81 Prozent aller Tarife würden nicht verteuert beziehungsweise die Beiträge sogar gesenkt.

In Tarifen, die angepasst werden, sind in der Regel nicht alle Versicherten, sondern nur einzelne Bestandsgruppen betroffen. Hohe prozentuale Anpassungen träten insbesondere bei Kunden, die vor der Beitragsanpassung, zum Beispiel aufgrund vorangegangener Tarifwechsel, einen niedrigen Beitrag gezahlt hätten, auf.

Viel geht in die Alterungsrückstellung

In diesen Fällen sei die gleiche absolute Steigerung prozentual deutlich höher als bei einem vergleichbaren Kunden ohne Tarifwechsel. Durchschnittlich fast 75 Prozent des Mehrbeitrags aus der Beitragsanpassung werden der Alterungsrückstellung der Kunden zugeführt.

Viele kritische Leserzuschriften gab es zudem zur Continentalen Krankenversicherung a.G. Diese wollte auf Nachfrage zu der angegebenen durchschnittlichen BAP von sechs Prozent auf den Gesamtbestand keine weiteren Details nennen.