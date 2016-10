So viel kosten die Garantien bei Fondspolicen

28.10.2016 – Im Fondspolicen-PI-Rating deutscher Lebensversicherer (Map-Report 886) wurden Tarife mit und ohne zugesichertem Erhalt der Beiträge untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Garantie nicht überall zu geringeren Kapitalabfindungen führt.

In ihrem Fondspolicen-PI-Rating deutscher Lebensversicherer (VersicherungsJournal 10.10.2016, 6.9.2016) hat die Map-Report-Redaktion im Vertragsteil Tarife mit und ohne garantierter Rückzahlung der Beiträge berücksichtigt.

Die Daten hat die Morgen & Morgen GmbH beigetragen. Darunter sind 32 Tarife ohne und 25 mit Beitragsgarantie. Bis auf die Gothaer Lebensversicherung AG und die Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG sind alle in dem Vergleich berücksichtigten Anbieter von Beitragsgarantien auch mit der nicht garantierten Variante vertreten.

Modellfall über 30 Jahre Laufzeit

Die Garantie kann die Versicherungsnehmer bei positivem Verlauf ihres Fondsguthabens einen erheblichen Teil der Rendite kosten. Das zeigt sich zum Beispiel am Fall eines Versicherten, der im Alter von 37 Jahren am 1. Juli 2016 eine aufgeschobene Rentenversicherung mit 30 Jahren Aufschubzeit abschließt. Dabei sind die Rückzahlung des Fondsguthabens bei Tod während der Aufschubzeit und 100 Euro Monatsbeitrag vereinbart.

Für die Modellrechnung wird eine Wertentwicklung der Kapitalanlage ohne Berücksichtigung der externen Fondskosten von sechs Prozent unterstellt.

Große Unterschiede bei den Kapitalabfindungen

In dem Modellfall liegen die Kapitalabfindungen bei den Tarifen mit Beitragsgarantie zwischen 51.952 Euro bei der Zurich und 78.193 bei der Stuttgarter.

Ohne Anspruch auf Rückerstattung der eingezahlten Beiträge sind es zwischen 57.514 Euro bei der Provinzial Rheinland und 85.179 bei der Europa.

Zur vollständigen Ansicht der Grafik Bild klicken (Bild: Meyer)

Garantien kosten – oder nicht

Dass Garantien die Kunden Geld kosten, wird durch den Vergleich teilweise sehr deutlich. So kommen bei sechs Prozent Fondsperformance bei dem beispielhaften Versicherungsnehmer der Zurich in der Garantievariante 25.089 Euro weniger an.

Bezogen auf die prognostizierte Kapitalabfindung der Police ohne Beitragsgarantie sind das 33 Prozent weniger. Setzt man den Mindererlös mit der garantierten Beitragssumme in Höhe von 36.000 Euro ins Verhältnis, so beträgt die Differenz sogar fast 70 Prozent.

Bei 16 weiteren Versicherern kostet die Garantie zwischen zwei und 22 Prozent der für die nicht garantierte Police hochgerechneten Kapitalabfindung.

Sechs Versicherer kommen dagegen bei den Tarifen mit 100 Prozent Beitragsgarantie auf höhere Kapitalabfindungen als bei der nicht garantierten Vertragsform. An der Spitze liegt hier die Allianz mit 14 Prozent Plus.

Unterschiedliche Rentenfaktoren

Wie die Kosten und Kapitalabfindungen, unterscheiden sich auch die prognostizierten Altersrenten. Die garantierten Rentenfaktoren auf das nicht garantierte Kapital sind dagegen bei Policen mit und ohne Beitragsgarantie bei fast allen untersuchten Gesellschaften gleich.

Einzige Ausnahmen sind die Ergo, deren Rentenfaktor bei den Garantiepolicen mit 32,75 geringfügig über dem Vergleichsprodukt mit 31,51 liegt, und die Nürnberger. Die bietet einen garantierten Rentenfaktor auf das nicht garantierte Vertragsguthaben nur bei der Vertragsform ohne Beitragsgarantie an.

Innerhalb der Policen mit zugesichertem Beitragserhalt liegt der garantierte Rentenfaktor auf das garantierte Kapital bei 15 von 25 Anbietern höher als beim übrigen Vertragsguthaben. Dadurch verschiebt sich das Alter, bis zu dem sich die Garantierente amortisiert. Im ungünstigsten Fall, der Allianz Lebensversicherungs-AG, sind das fast 16 Jahre, von Alter 92,6 auf 118,3.

Zur vollständigen Ansicht der Grafik Bild klicken (Bild: Meyer)

Berücksichtigt man, dass der Ertragsanteil der Renten steuerpflichtig ist, so kann sich der Amortisationszeitpunkt noch mehrere weitere Jahre verschieben (VersicherungsJournal 29.8.2016).

