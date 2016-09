So viel geben die Bundesbürger für Versicherungspolicen aus

14.9.2016 – Nach dem aktuellen Statistischen Taschenbuch der Versicherungswirtschaft sind die Versicherungsleistungen in Leben und Schaden/Unfall 2015 kräftig angestiegen. Aus den GDV-Zahlen geht weiter hervor, dass die Ausgaben der Bundesbürger für Versicherungen insgesamt stagnieren. In Leben sind sie gesunken, in Kranken und Schaden/Unfall leicht gestiegen. In der Lebensversicherung liegen die Bundesbürger mit ihren Ausgaben um etwa ein Vierzehntel unter dem europäischen Schnitt, in Schaden/Unfall ein Drittel darüber und in der Krankenversicherung sogar bei mehr als dem Doppelten.

2015 haben die deutschen Lebens- und Schaden-/Unfallversicherer Versicherungsleistungen von insgesamt rund 163,7 Milliarden Euro an ihre Kunden ausgezahlt. Seit der Jahrtausendwende sind die Leistungen um über ein Viertel gestiegen.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV)

Dies teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) gestern anlässlich der Veröffentlichung des Statistischen Taschenbuchs der Versicherungswirtschaft 2016 mit.

Nach Angaben des Versichererverbands betragen die ausgezahlten Versicherungsleistungen rund 5.200 Euro pro Sekunde. Aus diesem Referenzwert errechnen sich rund 310.000 Euro pro Minute, etwa 18,7 Millionen Euro pro Stunde, knapp 450 Millionen pro Tag und etwa 13,5 Milliarden Euro pro Monat.

Lebensversicherungs-Kunden erhielten 115,5 Milliarden Euro

Über 70 Prozent der 163,7 Milliarden Euro entfielen auf die Lebensversicherung im eigentlichen Sinne (also ohne Pensionskassen und Pensionsfonds). Mit 115,5 Milliarden Euro (rund fünf Prozent weniger als 2014) wurde im vergangenen Jahr der zweithöchste jemals erzielte Wert erreicht.

Mit knapp 82,3 Milliarden Euro entfielen davon über 71 Prozent auf ausgezahlte Kapital- und Rentenleistungen. Die restlichen fast 33,3 Milliarden sind in die Kategorie „Anstieg der finanziellen Leistungs-Verpflichtungen gegenüber Kunden“ einzuordnen.

48,1 Milliarden Euro an Versicherungsleistungen in Schaden/Unfall

Die im GDV organisierten Schaden- und Unfallversicherer zahlten 2015 an ihre Kunden 48,1 Milliarden Euro für versicherte Schäden aus, 5,9 Prozent mehr als im Jahr davor. Auch dies entspricht der zweithöchsten jemals ausgezahlten Summe. Lediglich 2013 waren die Schadenzahlungen wegen extrem gehäufter Naturkatastrophen mit 49,7 Milliarden Euro noch höher (VersicherungsJournal 23.3.2014).

Knapp 46 Prozent der Versicherungsleistungen entfielen auf die Kfz-Versicherung, die allerdings nur auf einen Anteil von gut 39 Prozent an den Beitragseinnahmen in Schaden/Unfall kommt. Ein gutes Siebtel der Zahlungen war der nicht-privaten Sachversicherung (Sach Industrie/ Gewerbe/ Landwirtschaft; Technische Versicherungen/ TV-BU) zuzuordnen, deren Anteil an den Beitragseinnahmen bei etwa einem Achtel lag.

Jeweils rund ein Zehntel der Versicherungsleistungen entfiel auf die Allgemeine Haftpflichtversicherung sowie die Verbundene Wohngebäudeversicherung, was auch in etwa deren Anteil am Beitragsaufkommen entspricht.

Pro-Kopf-Ausgaben für Versicherungen stagnieren

Im Rahmen des Statistischen Taschenbuchs hat der GDV zudem (vorläufige) Zahlen zur Versicherungsdichte der Bundesbürger veröffentlicht. Demnach gaben die Deutschen 2015 pro Kopf wie im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 10.9.2015) knapp über 2.370 Euro für Versicherungen aus. Im Vergleich zu 2014 entspricht dies einem minimalen Rückgang. Im Vergleich zu 2011 ist der Wert allerdings um über 150 Euro beziehungsweise rund sieben Prozent gestiegen.

Knapp die Hälfte des Budgets für Versicherungen geht auf das Konto der Lebensversicherer. 2015 waren es gut 1.130 Euro, rund 20 Euro beziehungsweise 1,8 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2011 steht aber immer noch ein Zuwachs von gut 50 Euro beziehungsweise knapp fünf Prozent zu Buche.

Für Schaden-/Unfallversicherungen zahlte im vergangenen Jahr jeder Bundesbürger annähernd 790 Euro, das sind knapp 20 Euro mehr als im Jahr zuvor und über 80 Euro mehr als 2011. Die Steigerung gegenüber 2014 beträgt gut zwei Prozent, im Vergleich zu 2011 sind es fast zwölf Prozent.

Nur sehr moderat fiel der Zuwachs bei den Ausgaben der Bundesbürger für private Krankenversicherungen aus. Für 2015 wird ein Wert von 450 Euro ausgewiesen. Im Jahr zuvor war es nur unwesentlich weniger. Im Vergleich zu 2011 beträgt die Steigerung keine 20 Euro beziehungsweise rund vier Prozent.

So liegen die Deutschen im Europa-Vergleich

Europaweit haben die Kunden im vergangenen Jahr pro Kopf 2.010 Euro für Versicherungspolicen ausgegeben. Dies sind rund 20 Euro mehr als im Jahr zuvor, wie kürzlich vom europäischen Versicherungsverband Insurance Europe veröffentlichte Zahlen zeigen. Die Deutschen liegen damit deutlich über dem kontinentalen Schnitt.

In der Lebensversicherung waren es europaweit 1.223 Euro (2014: 1.214). Die Bundebürger liegen mit 1.133 Euro also rund sieben Prozent unter dem europäischen Schnitt. Am wenigsten investieren die Türken und die Rumänen mit nicht einmal 20 Euro. Andererseits waren es in Finnland, der Schweiz und in Liechtenstein mehr als 3.500 Euro.

In Schaden/Unfall rangiert Deutschland mit 788 Euro an zwölfter Stelle, ein gutes Drittel über dem Schnitt von 574 Euro. In Rumänien und Lettland waren es nicht einmal 50 Euro. An der Spitze liegen die Liechtensteiner, Schweizer und Luxemburger mit mehr als 1.400 Euro.

Auf Rang vier hinter den Niederlanden, der Schweiz und Irland liegen die Bundesbürger bei den Ausgaben für die Krankenversicherung. Die Europäer geben hier im Schnitt 207 Euro aus, die Deutschen mit 450 Euro mehr als doppelt so viel.