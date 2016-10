20.10.2016 – Das Analysehaus Morgen & Morgen GmbH hat sein aktuelles Rating von 67 Lebensversicherungs-Unternehmen über neun Bilanzkennzahlen vorgelegt. Acht Gesellschaften erhielten die Höchstnote (Allianz, Alte Leipziger, Debeka, Europa, Hannoversche, R+V a.G., Stuttgarter und WGV), während mit der Generali, der Gothaer, dem Münchener Verein, der Öffentlichen Berlin-Brandenburg, der Provinzial Rehinland und der Rheinland sechs Anbieter wie im Vorjahr nur „sehr schwach“ abschnitten. Auf die höchste Wachstumsquote (Fünfjahresschnitt) kommt die Hansemerkur.

WERBUNG

Bereits zum 22. Mal hat das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen GmbH (M&M) die Lebensversicherer auf dem deutschen Markt hinsichtlich Kosten, Sicherheitspolster, Erträge und Marktstellung untersucht.

Zinszusatzreserve belastet

„Die anhaltend fordernde Kapitalmarktsituation beansprucht die Branche weiterhin“, erläutert das Analysehaus die Ergebnisse des gestern veröffentlichten, aktuellen „M&M Ratings LV-Unternehmen“. Für besondere Belastung habe die Dotierung der Zinszusatzreserve (VersicherungsJournal 17.6.2016) gesorgt – wenn auch je nach Gesellschaft in unterschiedlicher Höhe.

Insbesondere die hohen Aufwände für die Zinszusatzreserve belasten zunehmend die Gesellschaften. Im vergangenen Jahr ist die Zinszusatzreserve um 50 Prozent auf rund 30 Milliarden Euro angestiegen. Mit ihr soll langfristig die Lücke zwischen den zugesagten Garantien und den real am Markt erzielbaren Zinsen geschlossen werden. Hiervon sind die Versicherungsgesellschaften in unterschiedlicher Höhe betroffen.

„Um die damit in Zusammenhang stehenden Aufwände stemmen zu können, haben die Versicherer Bewertungsreserven realisiert und dadurch eine akzeptable Nettoverzinsung von durchschnittlich 4,3 Prozent erzielt“, analysiert Morgen & Morgen die Marktentwicklung.

Auf Grund der Aufwände für die Zinszusatzreserve seien die Überschussquote und die Quote der Rückstellung für Beitragsrückerstattung. 2014 hätten Aufwände für die Zinszusatzreserve noch bei 23 Prozent der Zinserträge gelegen, 2015 seien es bereits rund 28 Prozent gewesen. „Dies ist gleichbedeutend mit einer theoretischen Verminderung der Nettoverzinsung um durchschnittlich 1,2 Prozent durch Aufwände für die Zinszusatzreserve“, so das Analysehaus weiter.

Mehr als jeder dritte Anbieter nur unterdurchschnittlich

So bekam aktuell wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 22.10.2015) rund jede achte der insgesamt 67 untersuchten Lebensversicherungs-Gesellschaften die Höchstnote „ausgezeichnet“ (fünf Sterne).

Die Zahl der „sehr guten“ Anbieter (vier Sterne) reduzierte sich um, während drei Versicherer mehr ein „durchschnittlich“ (drei Sterne) erhielten. Zwei Sterne („schwach“) gab es aktuell für eine Gesellschaft weniger als im Vorjahr. Unverändert sechs Gesellschaften wurden mit „sehr schwach“ (ein Stern) bewertet.

Die Gesellschaften mit den besten und schlechtesten Bewertungen

Die Höchstnote (fünf Sterne – „ausgezeichnet“) erhielten wie im Vorjahr die Allianz Lebensversicherungs-AG, die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G., die Europa Lebensversicherung AG, die Hannoversche Lebensversicherung AG, die R+V Lebensversicherung a.G. und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Neu in der Spitzengruppe platzierte sich die WGV-Lebensversicherung AG

„Sehr schwach“ bewertet wurden wie im Vorjahr die fünf Gesellschaften Generali Lebensversicherung AG, Gothaer Lebensversicherung AG, Münchener Verein Lebensversicherung a.G., Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG, und Rheinland Lebensversicherung AG. Von „schwach“ auf sehr verschlechterte sich die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG, während sich die VPV Lebensversicherung AG. von einem Stern auf zwei Sterne verbesserte.

M&M Rating LV-Unternehmen 2016 ausgezeichnet (*****) sehr gut (****) durchschnittlich (***) schwach (**) sehr schwach (*) Allianz Bayern Versicherung Axa AachenMünchener Generali Alte Leipziger Condor Basler Arag Gothaer Debeka Deutsche Ärzte Continentale Barmenia Münchener Verein Europa DEVK a.G. DEVK Allgemeine Concordia Oeco Öffentliche Berlin Brandenburg Hannoversche Huk-Coburg die Bayerische Cosmos Provinzial Rheinland R+V a.G. Ideal Direkte Leben Ergo Rheinland Stuttgarter Interrisk Hansemerkur Ergo Direkt WGV-Leben Itzehoer Inter Familienfürsorge LVM Karlsruher HDI Mecklenburgische LV 1871 Helvetia Öffentliche Braunschweig Neue Leben Iduna PB Leben Nürnberger Landeslebenshilfe R+V AG Öffentliche Oldenburg Provinzial Nordwest WWK Öffentliche Sachsen-Anhalt Saarland Süddeutsche SV Sachsen SV Leben VPV Swiss Life Württembergische Targo Universa VGH Volkswohl Bund Zurich Deutscher Herold

Ab- und Aufsteiger

Eine Ratingstufe besser als im Vorjahr schnitten neben der VPV die Deutsche Ärzteversicherung AG und die WWK Lebensversicherung a.G. (aktuell jeweils vier Sterne) sowie die Inter Lebensversicherung AG, die Universa Lebensversicherung a.G. und die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (aktuell jeweils drei Sterne) ab.

Von vier auf drei Bewertungssterne abwärts ging es neben der Provinzial Rheinland auch für die Direkte Leben Versicherung AG, die Hansemerkur Lebensversicherung AG, die Neue Leben Lebensversicherung AG, die Süddeutsche Lebensversicherung a.G. und die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G.

Von „durchschnittlich“ auf „schwach“ (zwei Sterne) abwärts ging es für die Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG, die Ergo Direkt Lebensversicherung AG und die Landeslebenshilfe V.V.a.G..

So wurde bewertet

In die Bewertung für das LV-Unternehmensrating flossen insgesamt neun Kennzahlen über den Zeitraum der letzten fünf Jahre (2011 bis 2015) ein.

Dazu zählen neben der Nettoverzinsung auch die Abschlusskosten- und die Verwaltungskostenquote sowie die RfB- und die Überschussquote. Weitere Kennzahlen sind das Storno bei kapitalbildenden Tarifen, die modifizierte Eigenmittelquote, die Bewertungsreserven und die Wachstumsquote.

Die wachstumsstärksten Lebensversicherer

Für das VersicherungsJournal hat Morgen & Morgen für das Rating-Kriterium Wachstumsquote die topplatzierten Anbieter, den Durchschnittswert und den schlechtesten Wert bekannt gegeben. In diese Quote fließen zu 50 Prozent das Wachstum der gebuchten Bruttobeiträge und zu jeweils 25 Prozent das Wachstum der Versicherungssummen und der Kapitalanlagen ein – jeweils gemittelt über die letzten fünf Jahre.

An der Spitze liegt die Hansemerkur mit einer Quote von über 22 Prozent, gefolgt von der Neuen Bayerischen Beamten Lebensversicherung AG (die Bayerische) mit gut 17 Prozent. Rang drei belegt mit schon recht großem Abstand die Ideal Lebensversicherung a.G., deren Quote minimal unter zehn Prozent liegt. Als einziger Fünf-Sterne-Versicherer schaffte es die Alte Leipziger in die Top Ten bei der Wachstumsquote (8,0 Prozent, Rang vier).

Der Marktführer Allianz landet mit einer Wachstumsquote von knapp drei Prozent im Mittelfeld und nur leicht über dem Branchenmittelwert von 2,3 Prozent. Der schlechteste Wert liegt bei minus 4,4 Prozent. Bei den Kapitalanlagen erzielte die Bayerische den höchsten Wert (15,3 Prozent), bei den Beiträgen und Versicherungssummen die Hansemerkur mit 25,9 beziehungsweise 28,9 Prozent, wie aus den Daten des Analysehauses weiter hervorgeht.

Weitere Details und Erläuterungen zur Ratingmethodik können auf dieser Morgen & Morgen-Internetseite nachgelesen werden. Ganz unten auf der Seite steht auch die Rating-Übersicht als PDF-Dokument zum Download bereit.