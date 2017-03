Provinzial Rheinland: Verkappte Starter-BU-Versicherung

3.3.2017 – Die selbstständige Berufsunfähigkeits-Versicherung der Provinzial Rheinland Lebensversicherung gelangt bei Bewertungen immer wieder unter die besten Tarife. Das Produkt sieht Anfangs- und Wiedereingliederungs-Hilfen vor. Auffällig ist, dass einige Definitionen mit Blick auf das Kundenverständnis formuliert wurden. Des Weiteren heben sich die Einstufungen für Schüler und Studenten ab, meint Makler Philip Wenzel in einem Gastbeitrag.

Ein Versicherungsmakler ist angehalten, den gesamten Markt zu überblicken. Da das selbstverständlich nicht umfassend gelingen kann, wird in jeder Sparte eine Auswahl mit den „üblichen Verdächtigen“ getroffen. Darüber hinaus wird der Markt dann noch nach Besonderheiten durchforstet. Dabei kann es durchaus passieren, dass ein Anbieter von Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherungen wie die Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG hinten runterfällt.

Philip Wenzel (Bild: Köhler)

Dabei sollte das Einkommenssicherungs-Produkt dieses Versicherers dem geneigten Makler bekannt sein. Die „Top-SBV“ der Provinzial ist nämlich immer wieder unter den besten Versicherungsangeboten bei der Zeitschrift Finanztest (VersicherungsJournal 22.7.2015) zu finden und schneidet auch beim Analysehaus Morgen & Morgen GmbH (M&M) regelmäßig mit sehr guten Ergebnissen ab (VersicherungsJournal 14.4.2016).

Grund genug, die Bedingungen dieser selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherung (SBU) genauer zu untersuchen. In diesem Fall sogar zwei Mal, denn so manches wirkt auf den ersten Blick verwirrend oder überflüssig, zeigt sich aber bei erneuter Prüfung als sinnvoll oder zumindest klarstellend.

Anfangs- und Wiedereingliederungs-Hilfen

Der Tarif leistet eine sogenannte Anfangshilfe von sechs Monatsrenten, wenn erstmals Leistung aus dem Vertrag bezahlt wird und diese durch eine der definierten schweren Krankheiten ausgelöst wird.

Eine Leistung beim Eintritt schwerer Krankheiten ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Für den Kunden wäre aber unabhängig davon eine separate Absicherung über eine Dread-Disease-Police in ausreichender Höhe sinnvoller.

Des Weiteren zahlt die Provinzial Rheinland eine Wiedereingliederungs-Hilfe von drei Monatsrenten, wenn der Versicherte mindestens zwei Jahre berufsunfähig war und die Leistung eingestellt wird, weil er wieder eine Arbeit aufnimmt.

Wird der Antrag auf Leistung verspätet gestellt, wird innerhalb von drei Jahren ab dem Eintritt der BU geleistet. Wird die BU nach mehr als drei Jahren beantragt, wird ab Beginn des Monats der Anzeige geleistet. Allerdings würde für drei Jahre rückwirkend geleistet. Die Regelung ist hinfällig, wenn der Kunde die Verspätung nicht schuldhaft zu verantworten hat.

Einzelne Passagen erleichtern das Verständnis des Kunden

Auffällig ist, dass die Provinzial Rheinland bei der Definition der Berufsunfähigkeit den Prognosezeitraum deutlich vom fingierten Prognosezeitraum trennt. Das handhaben die wenigsten Anbieter so und es ist wohl Ansichtssache, ob dies einem besseren Verständnis dient. Der Hinweis, dass ein Berufswechsel nicht gemeldet werden muss, dient aber wohl ausschließlich dem besseren Verständnis, da dies dem kundigen Leser ohnehin klar ist.

Die gleiche Absicht verfolgt wohl die Ausführung, dass bei einem Berufswechsel innerhalb von 24 Monaten der alte Beruf geprüft werden kann. Dies sofern die für die BU maßgebliche Einschränkung schon bei Berufswechsel bekannt war und der Berufswechsel erfolgte, um einen höheren Grad der Berufsunfähigkeit zu erreichen.

Eine eingebrachte BU wäre so oder so nicht versichert und es würde in dem Fall auch bei jeder anderen BU-Versicherung der zuletzt in gesunden Tagen ausgeübte Beruf geprüft werden. Und das war eben jener vor Eintritt der Einschränkung. Dem Kunden kann dieser Passus aber vielleicht ein tieferes Verständnis der Funktionsweise der BU-Versicherung vermitteln.

Gefällige Definitionen

Die Provinzial Rheinland ist einer der wenigen Versicherer, die bei Bezug der vollen Erwerbsminderung allein aus medizinischen Gründen ohne weitere Voraussetzung wie Restlaufzeit oder Alter des Versicherten leisten.

Ebenfalls gefällt die Definition der Hausmänner. Das Führen des Haushaltes gilt als Beruf, solange nicht eine andere berufliche Tätigkeit aufgenommen wird. Und, was nur selten zu finden ist, sollte der Versicherte eine aufgenommene berufliche Tätigkeit wieder aufgeben, wird wieder der Hausmann als Beruf geprüft.

Kleiner Fehler mit großer Wirkung

Neben diesen positiven Aspekten muss zur Berufsunfähigkeits-Versicherung der Provinzial Rheinland angemerkt werden, dass der Leistungsfall für Schüler und Studenten zwar gut definiert ist. Es hat sich aber ein kleiner Fehler mit großer Wirkung eingeschlichen.

Hier ist zwingend eine Prognose von sechs Monaten erforderlich, um Leistung zu erhalten. Hat der Versicherte einen wohlwollenden Arzt, der ihm selbst nach mehreren Jahren Berufsunfähigkeit immer wieder Besserung innerhalb der nächsten fünf Monate verspricht, hat er keinen Anspruch auf Leistung. Es steht nicht festgeschrieben, dass bei einer tatsächlich sechs Monate vorliegenden BU die Fortdauer als BU gilt.

Anzunehmen ist, dass dieser Passus aus der allgemeinen Definition kopiert wurde und dabei nicht bedacht wurde, dass hier, wie oben erwähnt, der Prognosezeitraum vom fingierten Prognosezeitraum getrennt wurde.

Nach fünf Jahren wird der Beitrag für Schüler und Studenten neu berechnet, was laut Bedingungen zu einer Erhöhung führen wird. Das ist insoweit merkwürdig, da es ja auch durchaus bessere Berufsgruppen als Schüler und Studenten geben kann.

Verkappte Starter-BU-Versicherung

An dieser Stelle lohnt es, sich genauer mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Die Provinzial stuft Schüler grundsätzlich in Berufsgruppe (BG) 3 (das entspricht dem Mechatroniker) und Studenten in BG 2 (Büroangestellter) ein. In den ersten fünf Jahren werden beide aber in BG 1 eingestuft.

Es handelt sich also um eine Art Starter-BU-Versicherung, nur dass in diesem Fall der Schüler oder Student eine Höherstufung auch vermeiden kann. Der Kunde kann nämlich einen Aufschub der Anpassung um zwei Jahre beantragen, sofern er zu dem Zeitpunkt noch Schüler oder Student ist. Nach dem ersten Aufschub darf drei Mal um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Wird dann tatsächlich ein Beruf ausgeübt, darf der Kunde seine Berufsgruppe überprüfen lassen. Bei dieser Berechnung mit dem tatsächlich ausgeübten Beruf wird nur dann die Berufsgruppe gewechselt, wenn es zu einem günstigeren Beitrag kommt.

Klargestellt ist, dass diese Besserstellung in BG 1 nur greift, wenn der zu Versichernde bei Abschluss der Versicherung Student oder Schüler ist und nicht, wenn er während der Vertragslaufzeit ein Studium aufnimmt.

Eine gute Alternative

Alles in allem betrachtet hebt sich die SBU der Provinzial in manchen Punkten tatsächlich ein wenig vom Markt ab – was vielleicht ein Stück zu wohlwollend von Stiftung Warentest bewertet ist. Aber sie ist sicherlich eine gute Alternative, wenn die Einstufung und die Annahme gut sind.

Der 37-jährige Bürokaufmann zahlt bis Endalter 67 bei einer Leistungsdynamik von einem Prozent und 1.500 Euro versicherter Rente 156,33 Euro (brutto 208,44 Euro) im Monat. Der Mechatroniker zahlt monatlich 235,42 Euro (brutto 313,89 Euro).