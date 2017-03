Private Unfallversicherung: Extremer Wettbewerb

28.3.2017 – Der Wettbewerb in der privaten Unfallversicherung hat deutlich zugenommen. Der Trend zu mehr Leistungen hält an. Bei einer ganzen Reihe von Unternehmen hat sich daher die Schaden-Kosten-Quote in den letzten Jahren verschlechtert. Das ist das Fazit eines Workshops zur privaten Unfallversicherung, den die Gothaer Versicherung AG veranstaltete.

„Es gibt mehr Leistungen, aber die Prämien können wegen des scharfen Wettbewerbs nicht noch oben angepasst werden“, sagt Produktentwickler Borna Wakiel. Daher geht der Experte der Gothaer Versicherung AG davon aus, dass es in der nächsten Zeit - auch aufgrund der zunehmenden Preissensitivität der Kunden – immer stärkere Risikodifferenzierungen geben wird, wie bei manchen Wettbewerbern bereits zu beobachten sei.

Ähnlich wie in der Berufsunfähigkeits-Versicherung könnten Berufe bei der Prämiengestaltung eine größere Rolle spielen. Schon heute gebe es keine Quersubventionierung zwischen den Tarifgruppen mehr. In der Vergangenheit seien nämlich beispielsweise die Tarife für nicht körperlich Tätige etwas teurer gehalten worden, um Handwerker ein günstiges Angebot machen zu können.

Der harte Wettbewerb in der Unfallversicherung zeigt sich nach Einschätzung der Experten vor allem darin, dass der Verzicht auf einen Mitwirkungsanteil durch Vorerkrankungen immer höher werde. Einige Versicherer würden bereits im vollen Umfang auf einen Mitwirkungsabzug verzichten.

Wettbewerb über Mitwirkung gefährlich

Demgegenüber will die Gothaer in ihren Unfalltarifen weiterhin an einem Teilverzicht von 40 bis 50 Prozent festhalten. Tarife mit vollem Verzicht würden in hohem Umfang für krankheitsbedingte Invalidität leisten. Versicherer, die über den Mitwirkungsanteil Wettbewerb betreiben, müssten entweder eine deutlich schärfere Risikoprüfung einführen oder mit einer schlechteren Ertragslage rechnen.

Dabei verwiesen die Gothaer-Fachleute darauf, dass es mittlerweile einige Versicherer geben, die laut der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) veröffentlichten Zahlen bei ihrer Schaden-Kosten-Quote im Minus stehen. Doch diese Daten können nur mit einer Backgroundanalyse richtig eingeordnet werden, wie eine Rückfrage des VersicherungsJournals bei den betroffenen Gesellschaften ergab.

Laut Bafin musste im vergangenen Jahr von den 23 umsatzstärksten Unfallversicherungs-Unternehmen rund die Hälfte eine Verschlechterung der Schaden-Kosten-Quote hinnehmen. Doch gerade für die Negativ-Spitzenreiter R+V Allgemeine Versicherung AG mit einer Schaden-Kosten-Quote von 127,4 Prozent, der Allianz Versicherungs-AG mit 111,9 Prozent und der Axa Versicherung AG mit 108,6 Prozent besteht eine Sondersituation.

Schaden-Kosten-Quoten der umsatzstärksten privaten Unfallversicherer 2015 Unternehmen Bruttobeiträge in Mio. Euro Verträge in Tausend Schaden-Kosten-Quote* in % Veränderung Schaden-Kosten-Quote in %-Punkten zu 2014 Allianz 1.316,5 3.996 **111,9 9,7 Ergo 655,1 2.098 72,9 -6,0 R+V Allgemeine 396,6 1.428 **127,4 5,3 Debeka Allgemeine 291,6 1.925 64,4 -5,5 Signal Iduna Allgemeine 284,7 1.696 82,8 3,1 Aachenmünchener 246,9 2.501 80,2 -2,2 Generali 241,3 2.517 83 -8,4 Axa 217,6 683 **108,6 5,4 LVM 174,7 943 75,6 -11,0 Gothaer Allgemeine 135,5 688 91,3 3,3 Württembergische 131,1 712 79,5 -5,4 Bayer. Vers.-Verband 123,7 909 74,5 -1,5 HDI Global 116,8 50 89,8 13,0 DEVK Allgemeine 100,6 907 89,8 1,9 Continentale 100,5 594 88,8 3,0 Nürnberger Allgemeine 100,3 508 83,1 5,4 Stuttgarter 94,8 445 92,7 7,5 Basler Sach 89,5 386 77,4 13,3 Westfälische Provinzial 75,2 845 76,7 -2,3 HDI Versicherung 74,2 492 93,1 -21,0 Provinzial Rheinland 70,8 2.478 69,8 -8,8 VGH 69,4 5.125 63,9 -13,2 SV Sparkassenversicherung 63,1 277 77,2 -4,5

Quote für UBR-Unfallversicherer verzerrt

„Die Schaden-Kosten-Quote berücksichtigt nicht den technischen Zinsertrag“, erläutert die Axa Versicherung. Das führt für Versicherer mit einem Bestand an Unfallversicherungen mit Beitragsrückgewähr zu einer Verzerrung der Schaden-Kosten-Quote. So kommt die R+V Allgemeine nach Bereinigung des Beitragsrückgewähr-Anteils auf eine Quote von nur noch 87,8 Prozent, so das Unternehmen auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Damit liegt das Unternehmen besser als die Gothaer, die für 2015 auf eine Quote von 91,3 Prozent kommt und sich gegenüber 2014 um 3,3 Prozentpunkte verschlechtert hat. Insgesamt zeigen die Zahlen der Aufsicht aber, dass die Schaden-Kosten-Quote reiner Risiko-Unfallversicherer zwischen 93,1 Prozent für die HDI Versicherung AG und rund 64 Prozent für die Debeka Allgemeine Versicherung AG und die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH) schwankt.

Anders gesagt: Es gibt immer noch sehr profitable Unfallversicherer am Markt. Als Trend sieht die Gothaer neben der Verbesserung bekannter Leistungen, wie Progression oder Bergungskosten, auch den Einschluss neuer Inhalte. So werden zunehmend Krankheiten mitversichert, wie Krebs oder innere Blutungen.

Reha-Management im Trend

Gleichzeitig gibt es Systemlösungen, wie Hilfeleistungen und Pflegeleistungen sowie einen starken Trend zum Reha-Management. Die Leistungen am Markt sind aber sehr unterschiedlich. So zahlt etwa die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG schon bei einem vermutlichen Invaliditätsgrad von 20 Prozent bis zu 12.500 Euro für die Vermittlung und Kostenübernahme einer medizinischen oder beruflichen Reha.

Bei der Gothaer Versicherung AG sind es zwar bis zu 15.000 Euro, doch es muss ein bestimmter „schwerer Reha-Fall“ vorliegen. Demgegenüber leistet die Arag Allgemeine Versicherungs-AG sogar bis zu 30.000 Euro, wenn wahrscheinlich eine 25-prozentige Behinderung vorliegt.

Hohe Progression oder hohe Grundsumme?

Nicht immer ist nach Einschätzung des Versicherungs-Mathematikers Frank Rastbichler die Wahl eines Progressionstarifs die richtige Entscheidung für den Kunden. Sollen schon kleinere Unfälle abgesichert werden, sei es wichtiger, eine möglichst hohe Grundsumme zu wählen.

Will der Kunde im Falle von schweren Unfällen ausreichend abgesichert sein, biete sich wiederum die Wahl einer hohen Progression und einer geringeren Grundsumme an. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, sowohl eine sehr hohe Grundsumme als auch eine hohe Progression zu wählen.

„Dann wird der private Unfallversicherungsschutz aber schnell sehr teuer“, so Rastbichler. Der Kunde hat somit die Qual der Wahl. Der Experte bestätigte, dass rund 80 Prozent aller Unfälle lediglich zu Invaliditätsgraden von unter 20 Prozent führen.