Private Krankenversicherer rüsten kräftig auf

3.3.2017 – Die Inter Krankenversicherung a.G., die Münchener Verein Versicherungsgruppe, der Krankenversicherer der Arag SE, die Universa Krankenversicherung a.G. sowie die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. melden sich mit Neuerungen zu Wort. Letztere weist explizit darauf hin, dass im Wahljahr 2017 mit diesen Initiativen zugleich die Vorzüge des deutschen Krankenversicherungs-Systems mit seinen zwei Säulen verdeutlicht werden sollen.

„Gerade im Wahljahr 2017 ist es uns wichtig, den Forderungen nach einer Bürgerversicherung entsprechend entgegenzutreten“, lässt die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) anlässlich der Vorstellung ihrer jüngsten Neuerung wissen. Dabei handelt es sich um nicht weniger als ein neues Vollversicherungs-Tarifwerk.

Der zum Genossenschaftssektor gehörende Krankenversicherer passe sein Angebot damit nach über 40 Jahren an das veränderte Marktumfeld an, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Der Verkauf des neuen Tarifwerkes werde noch in der ersten Jahreshälfte 2017 beginnen, wird außerdem angekündigt.

SDK baut ihr „Baukastenprinzip“ aus

Als dessen besondere Merkmale werden – unter anderem – Leistungen wie beispielsweise neue Behandlungsmethoden herausgestellt, die in den Allgemeinen Vertragsbedingungen garantiert werden. Weiterhin biete die neue Vollversicherung „sehr intelligente und flexible Selbstbeteiligungs-Lösungen“, wobei die einzelnen Bausteine völlig frei kombinierbar seien.

Das Baukastenprinzip, das schon in den vergangenen Jahrzehnten „zu höchster Kundenzufriedenheit und sehr niedrigen Wechselquoten führte“, werde somit noch weiter verfeinert. Im ambulanten Bereich werde es acht Module geben, im stationären Bereich drei und im Zahnbereich vier.

Auch Bestandskunden können in das neue Tarifwerk wechseln

Hervorzuheben seien weiterhin „eine von Selbstbeteiligung und Beitragsrückerstattung unabhängige Erstattung von Vorsorgeleistungen bis zu 500 Euro pro Kalenderjahr, eine Präventionspauschale sowie die von der Beitragsrückerstattung unabhängige Zahnprophylaxe bis zu 500 Euro“. Betont wird auch die hohe Anpassungsfähigkeit des Tarifs an sich verändernde Lebenssituationen.

Profitieren können von dem neuen Tarifwerk den Angaben zufolge aber nicht nur Neukunden. Für die Bestandskunden werde es „ein umfangreiches, deutlich über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehendes Recht zum Wechsel in die neuen Tarife geben“, wird angekündigt.

Auf eine erneute Gesundheitsprüfung und Wartezeiten werde beim Wechsel in einen gleichwertigen Versicherungsschutz verzichtet. Damit bleibe die SDK ihrer Linie treu, ein Produktportfolio mit klarer Produkthierarchie anzubieten und „für unsere Versicherten eine hohe Durchlässigkeit in unserem Tarifwerk sicherzustellen“.

Inter erweitert das Produktportfolio für Zahnärzte

Eine Erweiterung ihres Produktportfolios im Bereich der privaten Krankenversicherung meldet die Inter Krankenversicherung a.G.. Das neue Angebot richtet sich an die Zielgruppe Zahnärzte.

Der neue Premium-Tarif mit Namen „Inter ZA Best“ basiert den Angaben zufolge in seinen Leistungsmerkmalen auf dem im Herbst vergangenen Jahres eingeführten „Inter JA Best“ für Humanmediziner (VersicherungsJournal 19.10.2016). Er beinhalte „eine Vielzahl von Highlights“.

Diese reichten vom weltweiten Versicherungsschutz über „besondere Methoden zur Schmerzausschaltung bei Zahnbehandlung“ bis zur Beitragsfreiheit für sechs Monate beim Bezug von Elterngeld sowie zu hohen Beitragsrückerstattungen ab Beginn, wird aufgelistet. Abschließbar sei der Tarif mit drei Selbstbehaltsstufen von 0, 550 und 1.200 Euro.

Arag Krankenversicherung kooperiert mit der Teleclinic GmbH

Die Arag Krankenversicherungs-AG bietet ihren Vollversicherungs-Kunden nach eigenen Angaben über ihren Kooperationspartner Teleclinic GmbH jetzt einen neuartigen Zugang zum telemedizinischen Fortschritt an. Möglich sei so beispielsweise nun, medizinische Fragen auch aus dem Ausland abzuklären oder eine Zweitmeinung einzuholen.

Vollversicherungskunden in den Tarifen mit Primärarztprinzip hätten im Bedarfsfall zusätzlich die Möglichkeit, über die ärztliche Videoberatung eine Überweisung zu einem Facharzt zu erhalten. Diese werde den Kunden über die Teleclinic-Plattform schnell und direkt elektronisch übermittelt und erspare ihnen so gegebenenfalls den zusätzlichen Besuch beim Hausarzt.

Neue Online-Beratung täglich von sechs bis 23 Uhr

Das Gespräch mit Allgemeinmedizinern und Fachärzten, die „ergänzend rund um den Arztbesuch vor Ort beraten“, erfolge telefonisch oder via Videotelefonie per Smartphone, Tablet oder PC, wird erläutert. Der neue Service stehe täglich von sechs bis 23 Uhr zur Verfügung.

Für die Nutzung der Plattform ist laut einer Pressemitteilung nur eine Registrierung auf www.teleclinic.com oder das Herunterladen der entsprechenden App erforderlich. Für die Arag-Vollversicherungskunden sei der neue Service kostenfrei.

Universa bietet nun ebenfalls die digitale Leistungsabrechnung an

Die nach eigenen Angaben älteste private Krankenversicherung Deutschlands, die Universa Krankenversicherung a.G., meldet sich ebenfalls mit einer Neuerung zu Wort. Auch sie bietet nun die digitale Leistungsabrechnung an, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Sämtliche Leistungsbelege wie Rechnungen, Rezepte, Bescheinigungen, Berichte, Heil- und Kostenpläne oder Verordnungen könnten damit nun über eine App per Smartphone oder Tablet fotografiert und elektronisch verschlüsselt an die Universa übermittelt werden. Auch die Leistungsabrechnung und die Korrespondenz erfolgten nun digital über die neue „E-Abrechnung“.

Als zusätzliche Serviceleistung werde bei der Leistungsabrechnung automatisch eine Besserstellungs-Prüfung durchgeführt. Sie ermittle, ob die Erstattung der Rechnungen oder eine Bar-Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit für den Kunden vorteilhafter sei. Die erforderliche App steht im Google Playstore oder im Apple App Store zum kostenfreien Download bereit. Zusätzlich werde unter www.unviversa.de/video ein Erklärvideo angeboten.

Auch zahlreiche andere Gesellschaften haben in letzter Zeit ähnliche, zum Teil mit unterschiedlichen Leistungspaketen ausgestattete Angebote auf den Markt gebracht oder erweitert (VersicherungsJournal 1.8.2016, 23.9.2016, 7.10.2016).

Münchener Verein wendet sich gezielt an Schwerhörige

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe nimmt den „Welttag des Hörens“ am heutigen 3. März zum Anlass, um auf die Leistungen des Tarifs 173 „Gesundheitsbaustein Sehhilfen & Hilfsmittel“ seiner Deutschen AmbulantVersicherung hinzuweisen. Dieser Tarif könne „direkt online nach wenigen Gesundheitsfragen abgeschlossen werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut Zahlen des statistischen Bundesamtes gibt es in Deutschland rund 3,3 Millionen Schwerhörige, macht das Unternehmen aufmerksam. Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) gehe sogar von 16 Millionen Betroffenen aus.

Zuschuss der Krankenkassen reicht bei Hörgeräten nicht

Werde ihnen vom HNO-Arzt ein Hörgerät verordnet, übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen laut Münchener Verein von den Kosten regelmäßig nur einen Festbetrag von rund 790 Euro. Sollte für beide Ohren solch ein Hilfsmittel erforderlich sein, falle der Zuschuss für das zweite Gerät zudem deutlich geringer aus.

Hörgeräte auf dem neuesten technischen Stand, mit einem unscheinbaren Design und angenehmem Tragekomfort kosteten aber „erheblich mehr“. Beim Münchener-Verein-Tarif 173 würden daher „neben zahleichen weiteren Leistungen bei Hörgeräten 800 Euro in zwei Jahren“ übernommen.