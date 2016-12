Noch ein verlorenes Jahr für die Altersvorsorge

20.12.2016 – Die Zukunft der Altersvorsorge war auch 2016 wieder ein heftig diskutiertes Thema. Neue Vorschläge gab es viele, aber kaum nachhaltige Entscheidungen und schon gar keine grundsätzlich neuen Denkansätze. Die allerdings wären wohl dringend nötig.

Einen der jüngsten Vorschläge zur Rettung des Altersvorsorgesystems hierzulande steuerte Willis Towers Watson mit der Studie „bAV-Kommunikation und digitale Medien 2016“ bei. Konkret ging es dabei um die zweite Säule (VersicherungsJournal 15.12.2016).

Die betriebliche Altersvorsorge (bAV), so legt das Beratungsunternehmen dort mehr oder weniger deutlich nahe, hat in der digitalen Welt nur dann Zukunft, wenn sie fortan auf dem sprachlichen und geistigen Niveau von WhatsApp- oder Twitter-Texten erklärt wird. Und das heutzutage natürlich am besten per App.

Eine weitere „postfaktische“ Diskussion?

Einem Menschen, der sich heute um sein Auskommen im Alter sorgt, muss allerdings auch dieser Diskussionsbeitrag eigentlich eher „postfaktisch“ erscheinen, um einen weiteren Begriff der „Neuzeit“ ins Spiel zu bringen.

Dies gilt für viele andere der Vor- und Ratschläge ebenso, die das zu Ende gehende Jahr wohl zu einem weiteren verlorenen Jahr für die Altersvorsorge gemacht haben.

Mitgewirkt haben dabei von der Assekuranz über Wissenschaft bis zu den Medien und natürlich der Politik alle, die sich berufsmäßig berufen fühlen – oder auch gezwungen sind –, zu dieser komplexen Thematik Stellung zu beziehen. Ursächlich dafür dürfte nicht zuletzt sein, dass alle wissen oder zumindest ahnen, dass die Fakten derzeit einfach ziemlich trostlos sind.

Die schon oft schon „totgesagte“ Säule zeigt die beste Performance

Eine ziemlich gute Performance zeigte 2016 mit der gesetzlichen Rentenversicherung nämlich ausgerechnet nur jene Säule, deren Totenglöckchen die meisten Akteure seit langem kräftig läuten. Dies faktisch aber auch nur dank der in diesem Lande nach wie vor florierenden Wirtschaft.

Am Grundproblem der umlagefinanzierten Rente, der demografischen Entwicklung, hat sich dagegen 2016 nichts verändert. Und es wurde politisch wiederum nicht wirklich etwas Grundlegendes am System verändert, um es zukunftstauglicher zu machen.

Folgen des Demografie-Problems passen nicht ins 90 Sekunden-Format

Das hat einen durchaus nachvollziehbaren Grund. Die Erläuterungen, die notwendig wären, um dem Wahlvolk die Notwendigkeit solcher Veränderungen plausibel zu machen, passen nicht in die 90 Sekunden, die Fernsehanstalten auch für die Erklärung kompliziertester Sachverhalte noch maximal zur Verfügung stellen – und schon gar nicht in die Formate der Internet-Medienwelt.

Dafür gab es dann, siehe Beispiel oben, von allerlei Seiten zeitgerecht kompakte Ratschläge, die sich auch ohne jede individuelle und persönliche Beratung – ob gegen Provision oder gegen Honorar und ohne jedes Beratungsprotokoll – ganz locker und knackig verbreiten lassen. Darunter natürlich unverändert den Tipp, jetzt verstärkt auf die betriebliche und die private Vorsorge zu setzen.

Mathematik ist auch nicht alles

Falsch ist dieser Rat prinzipiell ja nun ganz gewiss nicht. Mittel- und langfristig hat allerdings auch er das Zeug dazu, sowohl zum marketingmäßigen als auch zum gesellschaftspolitischen Rohrkrepierer zu werden, wenn im Zusammenhang damit alle irritierenden oder gar störenden Fakten einfach ausgeblendet werden.

So beispielsweise bei der Empfehlung mit nahezu imperativen Unterton, in der privaten Vorsorge eben mehr als zunächst beabsichtigt für das Alter zurückzulegen, wenn denn die Europäische Zentralbank (EZB) mit politischer Brachialgewalt nun seit Jahren und auch 2016 ökonomische Gesetzmäßigkeiten wie einen positiven Zins in Euros ersäuft. Rein mathematisch gesehen ist dies ja auch gar nicht falsch.

EZB-Erfolg könnte für das Gefühl einer „Fake“-Nachricht sorgen

Nachgerade könnte diese Botschaft aus Sicht der Vorsorgesparer allerdings dennoch schnell eine gefährliche Nähe zum Charakter einer „Fake“-Nachricht entwickeln. Dann nämlich, wenn die EZB endlich ihren heiß erwünschten Erfolg hat und die Inflation möglicherweise sogar stärker anspringt als angestrebt.

Manchen – angehenden – Rentner, der mit dem feinen Unterschied zwischen „nominal“ und „real“ nicht so sehr vertraut ist, könnte dann plötzlich das böse Gefühl überkommen, schlicht betrogen worden zu sein. Und der Grundgedanke der Assekuranz, den Kunden im Notfall tatsächlich nachhaltig zur Seite zu stehen, könnte so schnell noch mehr in Verruf kommen als ohnehin schon der Fall.

Betriebliche Altersvorsorge scheint derzeit unproblematischer

Im Vergleich zu diesem Risikopotenzial in der privaten Vorsorge scheint der verstärkte Verweis der Politik wie der Assekuranz auf die betriebliche Altersvorsorge auf den ersten Blick daher relativ unverfänglicher. Allerdings wurden auch bei ihr über die Jahrzehnte hinweg Fakten geschaffen, die sich nun als ziemlich problematisch erweisen – und in der Diskussion daher lieber ignoriert werden.

Schließlich wurde die zweite Säule des Altersvorsorgesystems ursprünglich von Unternehmer-Persönlichkeiten, die ihren Mitarbeitern gegenüber eine soziale Verantwortung empfanden, freiwillig ins Leben gerufen. Schon das unterscheidet sie von der gesetzlichen Rentenversicherung als einer politischen Reaktion auf die gesellschaftlichen Veränderungen durch die Industrialisierung.

Urteile und Gesetzestexte verdrängen den Fürsorge-Gedanken

Zweitens waren diese Unternehmenspatriarchen offenbar fest davon überzeugt, dass ihre Unternehmen auch in der Zukunft wirtschaftlich hinreichend erfolgreich sein werden, um die eingegangenen Verpflichtungen dauerhaft erfüllen zu können. Und dies über Generationen hinweg.

Die Fürsorge-Motivation haben Gerichte, Politik und Gewerkschaften mit tatkräftiger Unterstützung der Assekuranz im Laufe der Zeit und mit mehr oder weniger guten Gründen sowie überschaubarer Weitsicht zu Gunsten einer ökonomisch und gesellschaftspolitisch rationaleren Sichtweise in Urteile und Gesetzestexte transformiert. Dem zweiten Aspekt, der Nachhaltigkeit, erging es nicht besser.

Misstrauen sich die heutigen Manager sich selbst?

Schließlich könnte die massive Auslagerung von Altersvorsorge-Verpflichtungen aus der eigenen Bilanz durchaus auch als Indiz gewertet werden, dass heute selbst die Manager nicht mehr davon überzeugt sind, ihre Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft führen zu können. Das Steuerrecht hat aber ebenfalls stark dazu beigetragen, dass ihnen kaum anderes als dieses „Outsourcing“ übrigblieb.

Fakt ist nun jedoch, dass die betriebliche Altersversorgung zwar nicht mehr vom Wohl und Wehe des eigenen Arbeitgebers abhängig ist. Das Risikokumul, dass sowohl der Arbeitsplatz als auch der Rentenanspruch gleichzeitig gefährdet sein können, sind Arbeitnehmer tatsächlich los.

Wirksame Risikostreuung geht irgendwie anders

Dafür ist die zweite Säule der Altersversorgung nun ebenso von den Launen der Kapitalmärkte – und damit aktuell jenen der EZB – abhängig wie die private Altersversorge über die Lebensversicherer. Effiziente Risikostreuung geht also offenbar doch irgendwie anders.

Eigentlich hätte das Jahr 2016 daher vielleicht endlich genutzt werden sollen, um sich in der Altersversorgung ein paar sehr grundsätzlich neue Gedanken über die Zukunft zu machen, statt in der Politik über die Mütter-Rente zu streiten und in der Assekuranz an noch mehr Hybrid-Produkten zu basteln. Insbesondere letztere versteht – mit oder ohne App – ohnehin kaum jemand.