Neuer Unfall-Tarif als Kostenerstattung und Lückenfüller

13.2.2017 – Der Volkswohl Bund bietet über seine Internetmarke Prokundo eine neue Unfallversicherung mit einer Deckungssumme von zehn Millionen Euro an. Der Tarif soll, wenn ein Unfall dauerhafte Folgen hat, die damit verbundenen finanziellen Folgen auffangen. Zwei Bausteine sollen Einkommenslücken schließen. Ein Gastbeitrag von Makler Philip Wenzel.

Wir Menschen stehen Neuerungen grundsätzlich eher skeptisch gegenüber. Vor allem, wenn wir sie nicht verstehen, weil sie sich nur scheinbar mit bestehenden Mustern vergleichen lassen.

Philip Wenzel (Bild: Köhler)

Der Volkswohl Bund hat mit dem Tarif „Gleichgewicht“, der Mitte Januar auf den Markt gekommen ist, zwar nichts Neues erfunden (außer einen weiteren kuriosen Namen in der an originellen Bezeichnungen nicht armen Geschichte der Versicherungsbranche).

Dennoch wird das Produkt aufgrund seiner nicht unmittelbar einleuchtenden Konstruktion einer guten Marketing-Strategie bedürfen, um sich am Markt zu etablieren.

Bei Dauerschäden ab drei Jahren

„Gleichgewicht“ läuft über die Internetplattform Prokundo GmbH des Versicherers. Das Produkt ist eine Unfallversicherung, die den Unfallschaden so reguliert, als wäre der Volkswohl Bund die Haftpflicht-Versicherung des Unfallverursachers. Wer das verstanden hat, wird deutlich weniger Probleme haben, das Produkt seinem Kunden zu erklären.

Leistungsauslöser ist ein Dauerschaden, der durch einen Unfall verursacht wurde. Ein Dauerschaden liegt bedingungsgemäß dann vor, wenn der Schaden länger als drei Jahre besteht. Dabei wird der erweiterte Unfallbegriff angewandt, der Eigenbewegung und erhöhte Kraftanstrengung einschließt. Unfälle, die durch eine Bewusstseinsstörung eingetreten sind, sind nicht versichert.

Der Leistungsfall muss innerhalb von 21 Monaten nach dem Unfall eintreten und gemeldet werden.

Zehn Millionen Euro Deckungssumme

Der Invaliditäts-Grad ist, anders als bei der klassischen Unfallversicherung, nicht ausschlaggebend für die Leistungshöhe. Wie in der Schadenversicherung gibt es eine Deckungssumme von zehn Millionen Euro, die für die finanzielle Absicherung aller Schäden zur Verfügung steht.

Dabei werden Ansprüche an Dritte, staatliche Leistungen und Erstattungen aus obligatorischen Versicherungen angerechnet. „Gleichgewicht“ leistet also immer nachrangig – was für eine Schadenversicherung dem Sinn nach auch in Ordnung ist.

Bausteine zur Sicherung von Einkommenslücken

Über den Baustein „GehaltPlus“ kann der Versicherte bis zu 5.000 Euro monatliches Gehalt absichern. Dabei ist eine Überversicherung nicht möglich. Wer also 2.000 Euro verdient, kann maximal 2.000 Euro absichern. Wer 5.000 Euro verdient, kann bei Bedarf aber auch nur 2.000 Euro absichern. Eine Unterversicherung würde hier nicht zu Leistungskürzungen führen.

Der Baustein „GesundPlus“ sichert ab dem 22. Tag einer unfallbedingten Krankschreibung rückwirkend zum ersten Tag wöchentlich 100 Euro zu. Ab der siebten Woche werden 200 Euro gezahlt. Die Leistung ist auf ein Jahr begrenzt. Für diesen Baustein muss keine dauerhafte Einschränkung vorliegen. Eine unfallbedingte Krankschreibung ist als Leistungsauslöser ausreichend.

Im Kundensinne oder dagegen?

Die Bedingungen des Unfalltarifs sind sehr gut zu lesen. Der Volkswohl Bund scheint sich des Erklärungsbedarfs bewusst zu sein, den ein relativ neues Produkt mit sich bringt. Deshalb werden immer wieder konkrete Beispiele eingestreut, die erklären, wann geleistet wird und wann nicht.

Genau an dieser Stelle, wenn man sich also überlegt, wann der Tarif leistungspflichtig ist und wann nicht, beginnt die Sache allerdings noch etwas komplexer zu werden.

Selbstverständlich wird im Kundensinne erwartet, dass alles erstattet wird, das zur Gesundung beiträgt, aber nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen wird. Aber trifft es den Bedarf, wenn der Volkswohl Bund hier eine Grenze zieht und damit festlegt, was jeweils sinnvoll ist und deswegen erstattet wird und was nicht?

Erweiterte Perspektive lässt Fragen offen

Des Weiteren: Der Einkommensausfall ist über den Baustein „GehaltPlus“ abgefangen. Was ist aber mit den verlorenen Rentenansprüchen für eine eventuell später hinzukommende Erwerbsminderungs- oder die noch wahrscheinlicher zu erreichende Alters-Rente? Wird diese in Bezug auf den Status quo zum Zeitpunkt des Unfalls ergänzt oder werden hier anzunehmende Gehaltssteigerungen und mögliche Beförderungen einkalkuliert?

Auch die Angemessenheit vieler Forderungen wie etwa die Ermöglichung der Fortführung von Hobbies bedarf eingehenderer Klärung.

Das Produkt kann ohne jede Frage als sinnvolle Erweiterung des Unfallschutz-Angebots, die Kosten und Ausfälle erstattet, gelten. Es bedarf jedoch noch einiger dieser Tarife, um einen aussagekräftigen Qualitätsvergleich anzustrengen.

Fazit

In diesem Licht betrachtet wäre es wünschenswert, wenn sich Vermittler mit Pioniergeist fänden, die „Gleichgewicht“ ihren Kunden näherbrächten. Sicherlich schadet es nicht, diese Kunden obligatorisch mit einer Rechtsschutz-Versicherung auszustatten, da die Tarifbedingungen noch im Feuer der Rechtsprechung rund geschmiedet werden müssen.

Dieses Schicksal steht der Grundfähigkeits-Versicherung ebenso bevor, wie die Berufsunfähigkeits-Versicherung es zu einem großen Teil bereits hinter sich gebracht hat.

Zusammenfassend empfiehlt sich der neue „Unfall“-Tarif des Volkswohl Bundes vor allem für Selbstständige. Denn die könnten sicherlich einiges mehr an unfallbedingten Kosten geltend machen als Angestellte.

Interessant könnte das Angebot auch für Künstler, Musiker und alle diejenigen sein, die schon bei geringen Einschränkungen ihrer Fingerfertigkeit mit großen finanziellen Einschränkungen rechnen müssen.