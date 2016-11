25.11.2016 – Die Signal Krankenversicherung hat als einziger Anbieter die Höchstnote im diesjährigen Ascore-Scoring erhalten. Grundlage der Berechnung sind 15 Kennzahlen, überwiegend aus den Geschäftsberichten 2013 bis 2015.

Die Ascore Das Scoring GmbH hat die deutschen privaten Krankenversicherer erneut einem Scoring unterzogen. Grundlage sind Kennzahlen von 33 Unternehmen, für die im Wesentlichen die Geschäftsberichte 2013 bis 2015 ausgewertet wurden.

Daraus wurden 15 Kennzahlen für die Bewertung herangezogen und in Sterne umgerechnet. Mit dem höchsten Ergebnis von sechs Sternen ging nur die Signal Krankenversicherung aus der Benotung hervor. Sie hatte vor einem Jahr noch einen halben Punkt weniger erreicht.

Einige Versicherer haben sich verbessert

Von den Unternehmen der Spitzengruppe mit mindestens 5,5 Sternen haben sich außerdem Arag, Deutscher Ring, Gothaer und R+V verbessert. Die LVM fiel von der Höchstnote auf 5,5 Sterne zurück.

Neben der Signal mit sechs und den sechs Unternehmen mit 5,5 Sternen erzielten acht Gesellschaften 5 Sterne, sechs weitere 4,5 Sterne. Eine drei vor dem Komma erhielten acht Versicherer.

Schlusslicht Mannheimer, inzwischen verschmolzen auf die Continentale Krankenversicherung a.G. (VersicherungsJournal 27.9.2016), kam auf zwei Sterne.

15 Kennzahlen in der Bewertung

Die 15 für die Bewertung herangezogenen Kriterien umfassen die Bereiche „Erfahrung“, „Sicherheit, „Erfolg“ und „Bestand“.

Für jede Kennzahl wurde eine Benchmark definiert. Diese kann um eine ebenfalls von Ascore festgelegte Toleranz über- beziehungsweise unterschritten werden. Wird die Benchmark unter Berücksichtigung der Toleranz erfüllt, erhält der Versicherer jeweils einen Punkt. Wie gut der vorgegebene Maßstab erfüllt wird, bleibt unberücksichtigt.

So reicht zum Beispiel eine Verwaltungskostenquote von 2,9 Prozent aus, um den Score zu erfüllen. Die von manchen Versicherern erreichten geringeren Werte führen zu keiner besseren Bewertung. Tatsächlich fällt teilweise weniger als die Hälfte der Kosten an. Das zeigt der „Map-Report 888 – Bilanzanalyse Private Krankenversicherung 2004 bis 2015“ (VersicherungsJournal 8.11.2016).

Wird die Messlatte verfehlt, gibt es von Ascore keine Punkte. Das Unterschreiten einer Benchmark kann auch nicht durch eine Übererfüllung bei einem anderen Kriterium kompensiert werden.

Ascore-Scoring Krankenversicherungs-Unternehmen Kriterien Kriterien-Erläuterung Benchmark 2016 * Benchmark 2015 * Erfahrung Verdiente Bruttobeiträge in Euro Verdiente Bruttobeiträge im Geschäftsjahr 295 Mio. 295 Mio. Gründungsjahr Versicherer ist mindestens 20 Jahre am Markt (Angabe Gründungsjahr) 1995 1995 Sicherheit Eigenkapital-Quote (3-Jahres-Durchschnitt) Eigenkapital zzgl. Sonderposten mit Rücklagenanteil, nachrang. Verbindlichkeiten im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 13,50 12,00 RfB-Quote (3-Jahres-Durchschnitt) RfB-Quote gemäß PKV Kennzahlenkatalog im 3-Jahresdurchschnitt [in Prozent] 37,00 35,50 RfB-Zuführungs-Quote (3-Jahres-Durchschnitt) RfB-Zuführungs-Quote gemäß PKV Kennzahlenkatalog im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 11,00 11,00 Überschussverwendungs-Quote (3-Jahres-Durchschnitt) Überschussverwendungs-Quote gemäß PKV Kennzahlenkatalog im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 85,40 84,90 Solvabilitäts-Quote (nach Solvabilität I) Die Solvabilitätsquote drückt aus inwieweit die Eigenmittel die gesetzlichen Solvabilitäts-Anforderungen überschreiten. 130,00 130,00 Erfolg Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote (3-Jahres-Durchschnitt) Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote (VEQ) gemäß PKV Kennzahlenkatalog im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 11,00 11,00 Abschlusskostenquote (3-Jahres-Durchschnitt) Abschlusskostenquote (AKQ) gemäß PKV Kennzahlenkatalog im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 8,00 8,55 Verwaltungskostenquote (3-Jahres-Durchschnitt) Verwaltungskostenquote (VKQ) gemäß PKV Kennzahlenkatalog im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 2,90 2,90 Nettoverzinsung (3-Jahres-Durchschnitt) Nettoverzinsung der Kapitalanlage gemäß PKV Kennzahlenkatalog im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 3,65 3,85 Anteil Bewertungsreserven Bewertungsreserven im Verhältnis zum mittleren Kapitalanlagebestand im Geschäftsjahr [in Prozent] 13,5 15,0 Bestand Veränderung des verdienten Bruttobeitrags (s.a.G.) im Bestand Veränderung des verdienten Bruttobeitrags des selbst abgeschlossenen Geschäfts im Bestand [in Prozent] -0,50 -0,50 Veränderung versicherte Personen im Bestand Veränderung der versicherten natürlichen Personen im Bestand [in Prozent] 0,10 0,45 Schadenquote (3-Jahres-Durchschnitt) Schadenquote im 3-Jahres-Durchschnitt [in Prozent] 79,70 79,70

Grundlage sind die Geschäftsberichte

Die Daten für das Scoring stammen aus den Berichten der Unternehmen bis zum Geschäftsjahr 2015.

„Für einige Zahlen wird ein Drei-Jahresdurchschnitt gebildet, da diese Kennzahlen eher langfristigen Charakter haben und der Durchschnitt einen Glättungseffekt hat“, erläuterte Ascore-Chefin Ellen Ludwig dem VersicherungsJournal.

Zu der Frage, welche Kennzahlen in die Bewertung einfließen, sagte die Geschäftsführerin: „Grundsätzlich soll das Scoring eine Aussage für Kunden und Vermittler haben.“

Insgesamt lieferte die Branche stabile Zahlen in den Bereichen Leistungen und Kosten. Ascore das Scoring GmbH

Überblick zur Marktentwicklung

In einem Überblick zur Marktentwicklung schreibt Ascore: „Die Krankenversicherer konnten beim Beitrag wieder etwas mehr Zuwachs (plus 1,26 Prozent) verzeichnen als in den Vorjahren. In der Vollversicherung war ein moderater Zuwachs von plus 0,22 Prozent zu verzeichnen, die Zusatzversicherung wuchs stärker.

Insgesamt lieferte die Branche stabile Zahlen in den Bereichen Leistungen und Kosten. Die Abschlusskosten sind im branchenweiten Schnitt seit drei Jahren auf einem Niveau von circa 6,5 Prozent, die Verwaltungskosten gingen leicht auf 2,34 Prozent zurück (Quote im Verhältnis zu den verdienten Beiträgen).

Die RfB-Zuführung war erwartungsgemäß niedriger als die Jahre zuvor, blieb aber mit einem Durchschnitt von circa 10,6 Prozent auf einem insgesamt guten Niveau (der Schnitt der Jahre 2011-2014 betrug 12,5 Prozent). Die durch den Kapitalmarkt bedingte weitere Absenkung des Rechnungszinses bei fast allen Krankenversicherern wird mittelfristig zu Beitragssteigerungen führen.“

Weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“

Neben den für das Ergebnis der Bewertung maßgeblichen Faktoren werden im Rahmen des Scoring zahlreiche weitere Kennzahlen „außer Konkurrenz“ mitgeliefert.

Die Liste aller bewerteten Unternehmen bietet Ascore zum Herunterladen (PDF-Datei, 90 KB) an. Die Detailergebnisse der einzelnen Unternehmen werden kostenpflichtig herausgegeben.