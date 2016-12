Neue Tarife in Leben und Kranken

12.12.2016 – Die Zurich kommt zum Jahresbeginn mit einem neuen Garantieprodukt. Standard Life hat seine Fondspalette erweitert. Aus der Absicherung der eigenen Mitarbeiter wird bei Clark ein bAV-Angebot für Dritte. Der Makler Dr. Walter arbeitet mit neuen Bedingungen bei der Reiserücktrittskosten-Versicherung und Universa hat einen weiteren Zusatztarif entwickelt. Mit neuen oder veränderten Produkten haben Vigo und Axa auf die Pflegereform reagiert.

Zum Jahresbeginn bringt die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG das Garantiemodell „VarioInvest“ für alle drei Schichten der Altersvorsorge auf den Markt (VersicherungsJournal 9.12.2016).

Das Produktkonzept ist flexibel hinsichtlich Beitragsanpassungen, Zuzahlungen, Teilentnahmen und Auszahlungsoptionen. Eine Novationsklausel gibt nach Unternehmensangaben Bestandskunden die Möglichkeit, auf künftige Änderungen des Gesetzgebers oder des Kapitalmarktes zu reagieren.

Selbst gemanagt

„VarioInvest“ investiert zu 45 Prozent in Unternehmensanleihen und zu 55 Prozent in Aktienfonds und europäische Staatanleihen. Das Anteilsverhältnis wird unter anderem von der aktuellen Marktlage abhängig gemacht. Sicherungsmechanismen wie ein Auto Lock-in sichern Erträge automatisch während der Laufzeit.

Bei „VarioInvest“ werden die Investment-Experten der Zurich die Anlagestrategie festlegen. Umgesetzt wird diese durch die Deutsche-Bank-Tochter Deutsche Asset Management International GmbH. Das neue Produkt ist ein gemanagtes Anlagemodell mit börsentäglicher Überprüfung, um kurzfristig auf Änderungen des Zins- und Kapitalmarkts reagieren zu können.

Der Auto Lock-in sichert automatisch die Erträge – auch über die Summe der eingezahlten Beiträge hinaus. Der Auto Lock-in kann zu Vertragsbeginn oder jederzeit während der Laufzeit aktiviert werden. In den letzten fünf Jahren vor Vertragsende wird der Auto Lock-in durch den obligatorischen „Ablauf Lock-in“ abgelöst. Dieser sichert automatisch etwaige Erträge zum Laufzeitende. Der Ablauf Lock-in ist in jedem Vertrag von vorneherein eingeschlossen.

Mehr Auswahl

Die Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Limited hat ihr Angebot in den fondsgebundenen Rentenversicherungen „Maxxellence Invest“ und „ParkAllee“ um die Multi-Asset-Produkte „Enhanced Diversification Multi-Asset Fund (EDMA)“, „Absolute Return Global Bond Strategies Fund (ARGBS)“ und „Global Focused Strategies Fund (GFS)“ erweitert. Die drei Fonds werden von der Standard Life Investments (SLI) gemanagt.

Der EDMA strebt eine aktienähnliche Rendite über einen gesamten Marktzyklus an, jedoch bei nur zwei Dritteln der Volatilität des globalen Aktienmarktes. Die Vermögensallokation setzt sich den Angaben zufolge aus globalen Aktien, Anleihen und börsennotierten Immobilien zusammen sowie einer Beimischung von innovativen Strategien mit derivativen Instrumenten. Der EDMA ist an keinen Referenzindex gebunden.

Die beiden anderen neuen Fonds kommen aus dem Absolute-Return-Bereich. Der ARGBS soll über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Rendite von drei Prozent über dem Geldmarkt (Drei-Monats-Libor) pro Jahr zu erzielen (vor Abzug von Kosten). Die Volatilität soll zwischen zwei und vier Prozent liegen; maximal bei fünf Prozent. Der ARGBS investiert in Anleihen und Devisen, verfolgt aber auch Investmentstrategien mit Derivaten wie Duration und Volatilität.

Der GFS ist ein chancenorientierter Fonds, der breit unter anderem in Aktien etablierter Märkte, aber auch in Emerging Markets sowie in verschiedene Anleihe- und Branchensegmente investiert. Er soll über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine Rendite von Geldmarktzins (Sechs-Monats Euribor) plus 7,5 Prozent jährlich an (vor Abzug von Kosten). Die erwartete Volatilität des GFS beträgt zwischen sechs und zwölf Prozent.

Absicherung für Beschäftigte kleiner und mittlerer Firmen

Für Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen hat der Versicherungsmakler Clark Germany GmbH zusammen mit der Allianz Lebensversicherungs-AG eine betriebliche Altersvorsorge entwickelt. Ausgangspunkt war ein entsprechendes Angebot für die eigenen Mitarbeiter.

Dem Produkt liegt ein vereinfachter Antragsprozess zugrunde. Der Versicherte kann zwischen drei Anlageoptionen wählen: entweder überlässt der Arbeitnehmer die Entscheidung der Kapitalanlage der Allianz, er wählt eine indexgebundene oder eine individuell wählbare Kapitalanlage. Abgesichert werden kann zudem das Risiko der Berufsunfähigkeit.

Terror mitversichert

Bei der neuen „Deutschen Reiseversicherung“ der Dr. Walter GmbH sind nun auch Terroranschläge und Vorerkrankungen mitversichert. Man habe sich bei den Bedingungen der Reiserücktritts-Versicherung an den Kriterien der Stiftung Warentest (VersicherungsJournal 19.5.2016) orientiert.

Die Reiserücktritts-Versicherung übernimmt die Stornokosten, wenn es innerhalb von 14 Tagen vor Reisebeginn zu einem Terroranschlag im Umkreis von 200 Kilometern vom Urlaubsort kommt. Vorerkrankungen sind jetzt mitversichert, wenn sie in den letzten sechs Monaten vor der Reise nicht behandelt wurden. Bestätigt der behandelnde Arzt vor der Reisebuchung, dass der Urlauber die Reise ohne gesundheitliches Risiko antreten kann, sind Vorerkrankungen ebenfalls eingeschlossen.

Bei einer Last Minute-Buchung ist der Abschluss noch bis zu fünf Tage nach Reisebuchung möglich. Der Tod von Onkel, Tanten, Neffen und Nichten gehört nun auch zu den versicherten Gründen für einen Reiserücktritt oder -abbruch.

Partner können in der Jahresversicherung eine Familienpolice abschließen, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Egal ob beruflich oder privat – in der Reiseabbruch-Versicherung sind jetzt Reisen bis 31 Tage in der Einzelversicherung und bis 56 Tage in der Jahrespolice versichert.

Mehr Schutz im Krankenhaus

Der neue Krankenhaus-Zusatztarif „uni-SZ II plus“ der Universa Krankenversicherung a.G. übernimmt die Kosten für ambulante Operationen sowie bei einem stationären Aufenthalt die Kosten für das Zweibettzimmer und die Chefarztbehandlung. Ist die Behandlung medizinisch notwendig, gibt es keine Begrenzung auf die Höchstsätze der Gebührenordnung.

Versicherte können die Klinik unter allen öffentlichen und privaten Krankenhäusern frei wählen. Anfallende Mehrkosten, die entstanden sind, weil nicht das von der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) geforderte nächstgelegene Krankenhaus aufgesucht wurde, sind ebenfalls erstattungsfähig.

Der Tarif kennt keinen Selbstbehalt. Dem Tarif liegen die Musterbedingungen „Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeld-Versicherung“ des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) (MB/KK 2009) zugrunde, die an einigen Stellen erweitert wurden.

So gilt auch der Schwangerschaftsabbruch als Versicherungsfall, und der Versicherungsschutz gilt während eines Aufenthaltes im außereuropäischen Ausland auch ohne besondere Vereinbarung. Eine 30-jährige Person zahlt dafür 33,68 Euro im Monat.

Neues nach der Pflegereform

Die Vigo Krankenversicherung VVaG hat ihren Tarif „Düsseldorfer Pflegegeld“ auf die Erfordernisse der Pflegereform (PSG II) umgestellt und um weitere Merkmale ergänzt.

Neu sind Assistanceleistungen wie die Vermittlung eines Pflegeheimplatzes oder Pflegedienstes bei Ausfall eines pflegenden Angehörigen sowie pflegenaher Dienstleistungen innerhalb Deutschlands. Der Tarif gilt nun auch weltweit. Unverändert wird auf Wartezeiten und Altershöchstgrenzen verzichtet.

Die Pflegetagegelder können in der Höhe frei gewählt werden. Für die Pflegegrade 5, 4 und 3 sind es bis zu 3.000 Euro, für die Pflegegrade 2 und 1 bis zu 900 Euro monatlich. Der Schutz kann alle 36 Monate ab Pflegegrad 2 um bis zu 300 Euro monatlich erhöhen werden. Versichert werden müssen nur die Grade 4 und 5. Im Leistungsfall gilt ab Pflegegrad 2 die Beitragsbefreiung.

Automatische Umstellung

Optional abschließbar ist eine Dynamik im Leistungsfall, eine Einmalleistung oder eine erhöhte Leistung für stationäre Pflege. Für eine 50-jährige Person kostet die Absicherung eines Tagegeldes von 100 Euro in Grad 5 und 50 Euro im Grad 4 monatlich 36,47 Euro. Das bei jedem Grad konstante Tagegeld von 25 Euro schlägt mit 63,69 Euro zu Buche; ein von Grad 2 mit 15 Euro bis Grad 5 mit 60 Euro steigendes Pflegetagegeld kostet monatlich 68,22 Euro.

Bestandskunden der bisherigen Tarife „PZ“, „PZV“, „PT“ und „PTV“ werden entsprechend der Reform gestellt. Jeder Bestandskunde erhält Versicherungsschutz für eine höhere Anzahl an Pflegegraden gegenüber der bisher versicherten Anzahl an Pflegestufen.

Aufgrund des neuen Pflegebedürftigkeits-Begriffes und anderer Umstände kommt es nach Unternehmensangaben teilweise zu Beitragserhöhungen, die jedoch aus Mitteln der Rückstellung für Beitragsrückerstattung begrenzt werden sollen.

Auch nur Grad 5 versicherbar

Bei der Pflegezusatz-Versicherung „VARIO“ der Axa Krankenversicherung AG können die Kunden wählen, ob sie nur den höchsten Pflegegrad 5 oder noch weitere Grade versichern. Für jeden Pflegegrad kann ein individuelles monatliches Pflegegeld gewählt werden.

Das Pflegegeld erhöht sich bis zum 71. Geburtstag alle drei Jahre automatisch um zehn Prozent ohne erneute Gesundheitsprüfung. Die Erhöhung erfolgt bis zur Höchstgrenze von bis zu 4.500 Euro monatlich in Pflegevorsorge „VARIO 5“, „VARIO 4“ und „VARIO 3“ (in „VARIO 2“ bis zu 2.250 Euro und in „VARIO 1“ bis zu 1.250 Euro).

Es gibt ein Recht auf Nachversicherung um jeweils 500 Euro bei verschiedenen Anlässen (zum Beispiel mit Beginn des sechsten Versicherungsjahres), sofern vor der Höherversicherung weder der Pflegefall eingetreten noch ein Antrag auf Pflege gestellt wurden.

Im Pflegefall sind Kunden ab Pflegegrad 4 von der Beitragszahlung befreit. Axa verzichtet auf Warte- oder Karenzzeiten. Gezahlt wird das Pflegegeld ab dem Ersten des Monats, in dem die Pflegebedürftigkeit eingetreten ist. Die Leistung gilt im europäischen Ausland inklusive der Schweiz.