Neue Sach- und Haftpflichttarife

24.3.2017 – Neues aus dem Bereich Handy-Schutz melden Assurant und Clickrepair. Die Bavaria Direkt leistet in der privaten Haftpflicht mehr. Ergo hat nun auch die Tarife im Hausrat- und Unfallschutz modular aufgebaut. Zwei Spezialmakler haben spezielle Deckungskonzepte für Gewerbekunden aufgelegt.

Bei den neuen Produkten „HandySchutzbrief“ und „HandySchutzbrief Premium“ der Assurant Deutschland GmbH kann der Handel die Provisionshöhe selbst festlegen. Bei diesen Tarifen handelt es sich um Elektronikversicherungen.

Sturz und Wasser mitversichert

Mit dem „Premium-Reparaturschutz“ des Reparatur-Marktplatzes „clickrepair.de“ sind Smartphones nach der Reparatur vor künftigen Schäden abgesichert. Der Reparaturschutz übernimmt nach Unternehmensangaben auch die Kosten für Schäden, die aus Eigenverschulden entstehen wie etwa Sturzschäden, Elektronikschäden und Wasser- sowie Feuchtigkeitsschäden.

Der Versicherungsschutz ist unabhängig vom Alter des Gerätes. Der Reparaturschutz hat eine Laufzeit von drei Monaten und kostet für diesen Zeitraum einmalig zehn Euro. Der Reparaturdienst wird von Valuecare24 GmbH betrieben, die ein gebundener Versicherungsvermittler der Wertgarantie AG ist.

Mehr Schutz bei Gefälligkeiten und beim Teilen

Gefälligkeitsschäden sind den privaten Haftpflichttarifen der Online-Marke Bavaria Direkt der OVAG Ostdeutsche Versicherung AG nun bis zur Versicherungssumme gedeckt. Bisher betrug die maximale Schadensumme für Gefälligkeitsschäden ein Promille der Versicherungssumme. Die Leistungsausweitung gilt für alle seit Januar 2016 geschlossenen Verträge.

In der Grunddeckung sind der Ersatz von Schäden an gemieteten und geliehenen beweglichen Sachen, sowie Mietsachschäden an Immobilien eingeschlossen. Auch werden private Gastgeber, die via Shareconomy (beispielsweise Airbnb) Dritten ihre eigenen vier Wände überlassen, abgesichert. Versichert sind einzelne Cyber-Risiken wie etwa der Datenverlust oder Datenveränderungen bei Dritten durch die Übermittlung von Datenviren.

Im „Tarif Komfort L“ wurden der Auslandsschutz und die Schadenersatz-Ausfalldeckung erhöht und der Schutz auf die Mitversicherung eines alleinstehenden Elternteils, verschiedene nebenberufliche Tätigkeiten (Botendienste, Handarbeiten, Kunst- und Kunsthandwerk, Markt- und Meinungsforschung, Schönheitspflege, Textverarbeitung, Tierbetreuung, Unterrichtserteilung, Warenhandel) und Öltanks bis 10.000 Litern erweitert.

Stück für Stück ergänzt

Bei ihren neuen Tarifen in Hausrat- und Unfallschutz hat die Ergo Versicherung AG ihre modulare Produktstrategie fortgesetzt. Das Basisprodukt in Hausrat bietet über den Versicherungsschutz bei Feuer, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach Einbruch/Raub, Sturm und Hagel und weiteren Naturgefahren unter anderem weltweiten Versicherungsschutz für Hausrat bis 30 Prozent der Versicherungssumme und ersetzt die Kosten bei widerrechtlicher Verwendung von Kontodaten.

Dieser Grundschutz kann individuell Stück für Stück bis hin zum Premiumschutz ergänzt werden. Beispielsweise versichert der neue Haus- und Wohnungsschutzbrief Schlüsseldienst, Rohrreinigung und die Schädlingsbekämpfung bis zu 3.000 Euro. Der Baustein „grobe Fahrlässigkeit“ sichert die volle Entschädigung, auch wenn der Schaden grob fahrlässig verursacht wurde.

Beim neuen „ERGO Unfallschutz“ wurde die Gliedertaxe verbessert. Zudem wurde der Tarif um weitere Assistenz- und Reha-Maßnahmen ergänzt. Beim Abschluss der Premium-Varianten werden für Hausrat 30 Prozent und beim Unfallschutz nahezu 50 Prozent Rabatt eingeräumt.

Krisenschutz für Reisebüros

Der VVDG Verlags- und Industrieversicherungs-Dienste GmbH bietet Mitgliedern des Deutschen Reiseverbandes (DRV) 20 Prozent Preisnachlass auf das „Krisen Assistance Plus“-Konzept. Dieses Krisenkonzept bietet der Reise- und Touristikbranche nach Unternehmensangaben (Rundum-) Schutz bei plötzlich und unerwartet eintretenden Unglücken oder Großschadenereignissen.

Der Industrieversicherungs-Makler sichert die Kosten für das sofortige Handeln inklusive Experten-Know-how ab. Der Mindestbeitrag beträgt 1.000 Euro im Jahr inklusive Krisenberaterkosten. Versichert ist zudem ein Zuschuss für Präventionsmaßnahmen.

Konzept für Druckereien

Der Versicherungsmakler Gayen & Berns Homann GmbH (GBH) bietet Druckereien und Agenturen ein spezielles „Kfz-Versicherungskonzept“, bei dem sich die Prämie nur nach den Schadenfreiheitsklassen und den KW beziehungsweis PS richtet. Typ- und Regionalklassen kommen nicht zum Tragen. Risikoträger ist die Itzehoer Versicherung Brandgilde von 1691 VVaG.

Das Konzept gilt schon ab dem ersten Fahrzeug und ist eine Alternative zu Flottentarifen. Nach Angaben des Maklers fahren nun einige Druckereien bis zu 30 Prozent günstiger. Statt einzelner Verträge gibt es über die GBH nur noch einen Ansprech- und Abwicklungspartner – auch im Schadensfall.