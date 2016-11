Neue Ansätze im Schadenmanagement

9.11.2016 – „Vom Kunden her denken“ und „den Kunden in den Mittelpunkt stellen“ – auch dies soll Digitalisierung bringen, die oft ja nur als Einsparprogramme verstanden wird. Beim traditionellen „Schadenforum“ in Köln zeigten unter anderem drei Versicherer neue Ansätze.

Wer kennt das nicht – den Telefonanbieter, der bei einer Vertragsänderung nur noch online, aber nicht mehr persönlich zu erreichen ist?

Roland Stoffels (Bild: Lier)

Genau so ein Beispiel stellte Roland Stoffels, Chef der Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH, seinem Vortrag gestern auf dem „10. BF21-Schadenkongress Aktives Schadenmanagement“ voran.

„Einen 100-prozentigen Digitalisierungsprozess wird es bei uns nicht geben. Versicherer sind Kümmerer – da müssen wir für die Menschen auch erreichbar sein“, versicherte Stoffels.

Alle auf einer Oberfläche

Auch Mathias Scheuber, Vorstandsmitglied der Allianz Versicherungs-AG, stellte bei seinen Ausführungen zu neuen Projekten und Prozessen im Schadenmanagement heraus, dass man nun vom Kunden her denke. Dieser Mentalitätswandel sei eine der großen Herausforderungen bei der Digitalisierung.

So verzichte die Allianz bei ihrer seit einigen Tagen möglichen Online-Schadenmeldung auf umfangreiche Daten zum Vertrag.

Der Kunde werde direkt zu Beginn nach dem Unfallhergang und seinen Wünschen für die Leistungsregulierung gefragt.

Schnelligkeit als Hexerei

Mit einer neuen portalbasierten Oberfläche, die Innen- und Außendienst, aber auch externe Dienstleister miteinbezieht, ist der Generali-Konzern laut Stoffels seit diesem Jahr in der Lage, viele kleine Module im Digitalisierungsprozess zu testen und einzusetzen.

Eines der jüngsten Projekte der Generali ist eine Schaden-App, die aktuell zwei Schadenbearbeitungs-Teams testen. Meldet der Kunde bei ihnen einen Blechschaden, könne er diesen auf Wunsch per App abwickeln. Mit einem vom Unternehmen zugesendeten Link kann sich der Kunde dann eine App herunterladen und fotografiert den Schaden – und hat binnen von zwei Stunden einen Regulierungsvorschlag, den ein externer Sachverständiger kalkuliert hat.

Mathias Scheuber (Bild: Lier)

Die ersten Rückmeldungen der Kunden zeigten großes Interesse, so Stoffels. Er nannte einen Wert von 20 Prozent der infrage kommenden Blechschäden.

Auf eine ähnlich hohe Quote kommt auch die Allianz, die mit ihrem „SchadenAssistent“ bereits einige Monate unterwegs ist. Die Allianz gibt für die Kalkulation einen Zeitraum von vier Stunden an. Tests mit Kunden hätten aber gezeigt, dass einer allzu schnellen Kalkulation des Schadens misstraut werde, so Scheuber.

Wo steckt der Schaden

Neu bei der Generali ist das Schadentracking: Also das Nachverfolgen des gemeldeten Schadens an fünf Bearbeitungspunkten durch den Kunden. Auf Wunsch wird der Kunde, aber auch sein Vermittler, über die Regulierung per SMS auf dem Laufenden gehalten. Auch hier sei die Bereitschaft der Kunden „sehr hoch“, so Stoffels. Vorteil für den Versicherer: Weniger telefonische Kundennachfragen.

Gegen das „unglaublich einfache Manipulieren“ von Fotos setze man eine spezielle Software ein, welche Anhänge systematisch filtere.

Huk: „Alles muss dem Kunden gefallen“

Klaus-Jürgen Heitmann (Bild: Lier)

„Wir müssen lernen, anders über Kundenwünsche nachzudenken“, sagte Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstand der Huk-Coburg Versicherungen.

Dazu gehöre auch, dass man die Kontakthäufigkeit erhöhe und dabei Folgendes berücksichtigt: „Alles muss dem Kunden gefallen.“ Nur so könne die Huk sicherstellen, dass sie auch künftig keine Intermediäre teuer bezahlen müsse.

Heitmann stellte als digitale Neuerungen seines Hause den Unfallmeldedienst, den Telematik-Tarif „Smart driver“, den Autoservice und das Autohaus „Autowelt“ (VersicherungsJournal 5.10.2016) vor. Besorgt zeigte er sich über die niedrige Nachfrage nach dem Unfallmeldedienst (VersicherungsJournal 6.10.2016).

„Das müssen wir mit Leben füllen, wenn wir das nicht schaffen, haben wir ein Problem“, so Heitmann zum schleppenden Verkauf. Heitmann hält eine gute Positionierung beim Unfallmeldestecker für „strategisch wichtig“. Schließlich verbänden die Kunden mit Versicherung „Leben retten“.