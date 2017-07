Lebensversicherungs-Vertrag mit zwei Versicherungsnehmern

7.7.2017 – Standard Life Deutschland hat eine neue fondsgebundene Lebensversicherung gegen Einmalzahlung auf den Markt gebracht. Ihr Vorteil liegt in der problemlosen und unter Umständen erbschaftssteuerfreien Übereignung von hohen Vermögenswerten. Der Vertrag kann mit zwei Versicherungsnehmern ausgestaltet werden. Ein Todesfallschutz ist eingeschlossen, ein flexibler Auszahlungsplan möglich, schreibt Makler Philip Wenzel in seinem Gastbeitrag.

Einem ungeschriebenen Gesetz zufolge müssen neue Versicherungstarife Namen tragen, die vordergründig nichts mit Versicherungen zu tun haben, aber positive Emotionen bei den potenziellen Kunden wecken.

Die Standard Life Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Ltd. macht diesen Trend mit und nennt ihre neue Lebensversicherung „WeitBlick“.

Lebensversicherung gegen Einmalzahlung

Entgegen jedem Trend handelt es sich bei dem Produkt des schottischen Versicherers tatsächlich auch „nur“ um eine fondsgebundene Lebensversicherung ohne Verrentungsoption. Ein Streit um die Qualität des garantierten Rentenfaktors kann hier unter den geschätzten Vermittlerkollegen also nicht entbrennen.

Ob es sinnvoll ist, dass sich das Produkt nur bedingt zur Absicherung der Langlebigkeit eignet, muss hier ebenfalls nicht diskutiert werden.

Für den freien Vermittler ist es immer gut, wenn er eine Lösung mehr im Köcher hat und diese im Einzelfall funktioniert. Wenn darüber hinaus die Kosten für die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos entfallen, kann das unter dem Gesichtspunkt der Rendite nur von Vorteil sein.

Ebenso wird es für die wenigsten Kunden attraktiv oder auch nur möglich sein, eine Lebensversicherung über einen Einmalbeitrag in sinnvoller Höhe zu besparen. Und „WeitBlick“ ist ausschließlich als Lebensversicherung gegen Einmalzahlung abschließbar.

Vermögenswerte steuerfrei übertragen

Das Produkt richtet sich nicht nur deswegen wohl eher an eine betuchtere Klientel. Ein weiteres Indiz hierfür wäre die Zuzahlungshöhe von maximal 1.000.000 Euro pro Zuzahlung.

Der größte Vorteil von „WeitBlick“ ist aber die Möglichkeit, zwei Versicherungsnehmer mit verschieden hohen Anteilen am Vertragsvermögen in den Vertrag einzuschließen. Dadurch lassen sich höhere Vermögenswerte über die Zeit schenkungs- und erbschaftssteuerfrei übertragen.

Will beispielsweise ein Großvater seinem Enkel 500.000 Euro schenken, müssten 300.000 Euro – sofern das Kind des Großvaters nicht mehr lebt immer noch 100.000 Euro – mit elf Prozent versteuert werden. Die Schenkung fiele also 33.000 Euro beziehungsweise 11.000 Euro niedriger aus als gewünscht.

Mit „WeitBlick“ ließen sich sofort 40 Prozent beziehungsweise 80 Prozent der Versicherungsnehmer-Eigenschaften übertragen und nach Ablauf der Zehnjahresfrist weitere 40 Prozent beziehungsweise die restlichen 20 Prozent, ohne dass eine Schenkungssteuer fällig werden würde.

Renditeerwartung tritt in den Hintergrund

Die Mehrheit der Leserschaft dürfte all dies unter der Rubrik „Probleme anderer Menschen“ verbuchen. Aber auch hier gilt: Im Einzelfall kann es eine gute Möglichkeit sein, Steuern zu sparen. Dadurch rückt bei dem Produkt auch die Renditeerwartung in den Hintergrund. Elf Prozent Steuerersparnis müsste ein anderes Produkt erst einmal erwirtschaften.

Aber auch für den Normalverdiener kann das Produkt interessant sein, was es wiederum für den Vermittler vertrieblich interessanter macht. Denn häufig äußern Großeltern den Wunsch, für ihre Enkel Geld anzulegen, bis diese 18 Jahre alt sind.

In der Höhe geht es hier oft um Beiträge um die 50 Euro monatlich, was sich in 18 Jahren zu 10.800 Euro aufsummiert. Das ist durchaus ein Betrag, den der eine oder andere Großvater als Einmalbeitrag zur Verfügung hat. Zumindest eher als die oben genannten 500.000 Euro.

Versicherungsnehmer hat Kontrolle über das Geld

Mit dem Wunsch, den Enkel abzusichern, wird häufig zugleich die Absicht geäußert, man wolle verhindern, dass – kaum ist der Nachwuchs 18 Jahre alt geworden – das ersparte Geld „auf den Kopf gehauen wird“.

Behält der Großvater auch nur ein Prozent der Versicherungsnehmer-Eigenschaften, kann der Enkel nicht ohne seine Zustimmung an das Geld ran. So behält der Opa, so lange er lebt, noch die Kontrolle über das Geld. Das mag dann vielleicht nicht so ganz im Sinne der Enkel sein, aber wer zahlt, bestimmt die Regeln.

Im Todesfall leistet der Vertrag zu Beginn 100 Prozent des Fondsvermögens. Nach Ablauf der Wartezeit von fünf Jahren wären es 110 Prozent, die dann bis zum Ende der Vertragslaufzeit wieder auf 100 Prozent abschmelzen.

Auszahlungsplan möglich

Die ersten drei Jahre wird der Einmalbeitrag Stück für Stück in die gewählten Fonds investiert, um hohe Verluste bei Marktschwankungen zu minimieren. Außerdem kann jederzeit ein Auszahlungsplan vereinbart werden, was gegenüber einer gewöhnlichen Rentenversicherung den Vorteil hat, dass man mit dem Geld weiterhin in der Fondsanlage investiert ist und von der Marktentwicklung profitieren kann.

Als Anlage werden von Standard Life aufgelegte Fonds angeboten, was je nach Entwicklung Vor- und Nachteile haben kann, sowie gemanagte Portfolios. Je nach Fondsauswahl erhält der Kunde einen sogenannten Kundenbonus – ein Teil der Fonds-Managementgebühren wird erstattet –, der dem Portfolio dann zusätzliche Anteile der ausgewählten Fonds zuteilt.

Unter dem Strich betrachtet ist „WeitBlick“ ein Produkt, das Diskussionen um Kosten und Rendite vermeidet, da der große Vorteil die problemlose und unter Umständen erbschaftssteuerfreie Übereignung von hohen Vermögenswerten ermöglicht. Das ist vielleicht nicht für jeden Kunden interessant, aber im Einzelfall die passende Lösung.