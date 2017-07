Kurz erklärt: RfB

25.7.2017 – Über die Direktgutschrift und die Rückstellungen für Beitragsrückerstattung werden die Kunden der Lebensversicherer an den erwirtschafteten Überschüssen beteiligt. Deshalb ist die RfB ein wichtiges Kriterium beim Anbietervergleich.

WERBUNG

Typischerweise werden die Beiträge für private Lebens- und Rentenversicherungen vorsichtig kalkuliert und bleiben normalerweise über die gesamte Laufzeit garantiert.

Fallen die Zinserträge höher sowie die Kosten für Verwaltung, Vertrieb und Risiko niedriger aus als kalkuliert, entstehen Überschüsse. Diese Gewinne werden als Direktgutschrift verwendet oder zunächst in die Rückstellung für Beitragsrückerstattung eingestellt.

Bei der Zuführung zur RfB zeigen sich erhebliche Leistungsunterschiede. Das dokumentieren immer wieder die Untersuchungen der Map-Report-Redaktion.

Je höher, je besser

Die Kennzahl wird im Map-Report Nummer 889 – „Klassik-Rating deutscher Lebensversicherer“ (VersicherungsJournal 7.12.2016) von Chefredakteur Reinhard Klages so erklärt:

„Diese RfB-Quote ist, sehr grob gesagt, eine Art Umsatzrendite des Lebensversicherers aus Kundensicht. Je höher, je besser.

Es wäre sehr einfach, die RfB-Quote zum Maß aller Dinge zu erklären. Es bleibt aber zu berücksichtigen: Ist das Geld erst einmal in der Rückstellung gelandet, ist noch nicht klar, wann es herauskommt. Und es ist nicht erkennbar, in welchen Gewinnverband es wandert. Gehen alle KLV-Gewinne wieder in die KLV?

WERBUNG

Wie hohe Kundengewinne entstehen

Wer hohe Kundengewinne verteilen will, muss hohe RfB-Zuführungen ausweisen. Wer niedrige RfB-Quoten ausweist, kann nur schwer überzeugen, dass den Kunden eines Tages hohe Renditen in Aussicht stehen. Gute RfB-Quoten sind in der Regel Voraussetzung für hohe Überschusszuteilungen.

Der Umkehrschluss gilt nicht automatisch: Wer hoch zuführt, bringt noch keine Garantie dafür, dass alle LV-Verträge für die Kunden gleichermaßen gut rentieren.

Wem die Rückstellungen gehören

Kontrovers diskutiert wird immer wieder die Zuordnung der RfB zu den Eigenmitteln der Versicherungs-Gesellschaften, wie es […] das Versicherungsaufsichts-Gesetz (VAG) vorsieht.

Rückstellungen zählen, im Gegensatz zu den Rücklagen, eigentlich zum Fremdkapital und somit zu den Mitteln, die den Versicherungsnehmern zustehen. Manche sehen in der Verwendung der Kundengelder als Eigenkapital, obwohl die Kunden keine Eigentümer seien, einen Verstoß gegen das Grundgesetz.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass die RfB-Mittel durch Überschüsse entstehen und die Versicherten dieses Geld in der Regel auch erhalten. Zwar nicht sofort, weil die Überschüsse erst nach etwa zwei Jahren von der freien in die gebundene RfB überführt und den Versicherten direkt zugeordnet werden.

Die freie RfB ist […] eine Art Risikopuffer. Reinhard Klages, Chefredakteur Map-Report

Überschussbeteiligung wird geglättet

Die Mittel der freien RfB sind zwar bereits rechtlich für Zwecke der Beitragsrückerstattung bestimmt, aber über die konkrete Verwendung wurde noch kein Beschluss gefasst. Insofern besteht auch noch kein konkreter Anspruch der Versicherten auf diese Beträge.

Die freie RfB ist damit eine Art Risikopuffer, weil die Festlegung der Überschusszuteilungen zu den einzelnen Versicherungsverträgen für das Folgejahr zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem der Rohüberschuss des laufenden Geschäftsjahres noch nicht abschließend festgestellt ist.

Die Geschäftspolitik vieler Versicherer ist darauf ausgerichtet, diesen Risikopuffer für eine Glättung der Überschussbeteiligung zu nutzen, indem schwankende Rohüberschüsse über einige Jahre verteilt an die Versicherungsverträge weitergegeben werden.“

Große Unterschiede in der Dotierung der RfB

Im letzten Klassik-Rating der Map-Report-Redaktion wurden die durchschnittlichen jährlichen Aufwendungen für Beitrags-Rückerstattungen (inklusive der gesamten Direktgutschrift) für den Zeitraum 2011 bis 2015 ausgewiesen.

Sie lagen bei maximal 54 Prozent der verdienten Bruttobeiträge. Das Schlusslicht der Untersuchung schaffte noch nicht einmal fünf Prozent.

Aufwendungen für Beitrags-Rückerstattungen (inklusive der gesamten Direktgutschrift) in Prozent der verdienten Bruttobeiträge (Bild: Map-Report 889)

Eine Kennzahl macht noch keinen Vergleich aus

Die RfB-Quote bietet auf die Frage, ob ein Lebensversicherer empfehlenswert ist, allerdings nur eine teilweise Antwort.

Die Qualität eines Anbieters wird von zahlreichen anderen Bilanzkennzahlen mit bestimmt. Weitere Entscheidungskriterien können der Service, die Tarifleistungen und die Beitragshöhe, die Annahmerichtlinien und die individuelle Beurteilung der Gesundheit des Versicherten und weitere spezifische Anforderungen sein.

Auszug aus dem Map-Report

Die Erläuterung der RfB-Quote und der Tabellenauszug sind dem Map-Report Nummer 889 – „Klassik-Rating deutscher Lebensversicherer“ entnommen worden.

Dieser enthält umfangreiches Datenmaterial zu zahlreichen Bilanz-, Service- und Vertrags-Kennzahlen der Lebensversicherungs-Gesellschaften.

Die Studie ist lieferbar als (nicht druckbare) PDF-Datei für 77 Euro und als gedrucktes Heft für 85 Euro, jeweils einschließlich Mehrwertsteuer. Bestellt werden kann unter diesem Link.