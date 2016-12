Kreditversicherer warnen vor massiver Risiko-Zunahme

9.12.2016 – Für die Kreditversicherer lief 2016 gut: Die Deckungssumme erneut auf Rekordniveau, Wachstum bei den Vertragszahlen, weil mehr kleine und mittelständische Firmen Versicherungsschutz nachfragen und eine nur leicht höhere Schadenquote. Wegen der Eintrübung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen warnen die Kreditversicherer vor den höheren Risiken eines Zahlungsausfalls, aber auch zunehmender Kriminalität.

WERBUNG

Die Masche ist so einfach wie effektiv: Aufgrund einer manipulierten Meldung des Chefs überweist der für Auszahlungen Verantwortliche einen großen Geldbetrag auf ein Bankkonto im Ausland.

Thomas Langen (Bild: Lier)

Der Betrag stehe im Zusammenhang mit einer geheimen Firmenaktion, alle Beteiligten müssten daher stillschweigen, so die scheinbare Chef-Order. Bis der Betrug auffällt, sind die Betrüger und das Geld weg.

Jedes siebte Unternehmen ein Opfer

„Fake-President“ heißt diese Betrugsmasche und ist spätestens seit dem Fall des Autozulieferers Leoni AG, der so 40 Millionen Euro verlor, einer größeren Öffentlichkeit bekannt.

Diese Betrugsart wachse zurzeit „exponenziell“, sagte Dr. Thomas Langen von der Atradius-Gruppe, der auch Vorsitzender der Kommission Kreditversicherung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist, gestern beim Jahrespressegespräch der Kreditversicherer.

Nach Zahlen der Kreditversicherer wird mindestens jedes siebte Unternehmen Opfer von Kriminellen – andere Zahlen gehen sogar von jeder fünften Firma aus. Aber das Schutzbewusstsein in den Unternehmen wandele sich, so Langen. Dies zeige sich auch in einer um 11,4 Prozent auf 39.000 Verträge gewachsenen Nachfrage in der Vertrauensschaden-Versicherung.

„Die Unternehmen sind gut beraten, in wirksame Kontrollsysteme zu investieren. Das schreckt Betrüger und kriminelle Mitarbeiter ab und ermöglicht, die Taten schnell zu entdecken. Die Kreditversicherer stehen ihren Kunden auch auf diesem Feld mit ihrer Vertrauensschaden-Versicherung und ihrem Wissen rund um die Vermeidung von Wirtschaftskriminalität zur Seite“, wirbt Langen. Denn fehlendes Compliance-Management kann den Chefs auch im Hinblick auf die D&O-Haftung zum Problem werden.

Höhere Risiken

Aber auch durch die wachsende politische Unsicherheit bei vielen wichtigen Handelsländern Deutschlands werden die Risiken für exportorientierte Unternehmen nach Einschätzung der Kreditversicherer 2017 größer.

„Das Brexit-Votum und die bevorstehenden Regierungswechsel in den USA und Italien haben die wirtschaftlichen Risiken bei wichtigen Handelspartnern Deutschlands erhöht“, so Langen. Kritisch sei zudem die wirtschaftliche Schwäche in zahlreichen Schwellenländern.

Für China seien nach zweistelligen Wachstumsraten nur noch Raten von sieben Prozent zu erwarten – und zudem eine bereits deutlich schlechtere Zahlungsmoral sichtbar. Mit 92 Tagen zahlten die chinesischen Handelspartner fast einen Monat später als der weltweite Durchschnitt.

Der Dominoeffekt

Hinzu komme, dass weltweit auch immer öfter besonders große Konzerne zahlungsunfähig werden. „Jede Großinsolvenz reißt viele kleine Unternehmen wie Dominosteine in den Abwärtsstrudel mit hinein“, so Langen.

So nahm von 2014 auf 2015 die Zahl der Insolvenzen von Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro Umsatz um 60 Prozent auf 152 zu. Der Gesamtumsatz der betroffenen Großunternehmen verdreifachte sich auf 87 Milliarden Euro.

In Deutschland werde die Zahl der Insolvenzen 2016 in einem bislang noch stabilen Umfeld um vier Prozent auf 22.200 Fälle zurückgehen, so Langen. Anders als im Vorjahr (VersicherungsJournal 10.12.2015) rutschten 2016 vor allem kleine und mittlere Unternehmen in die Zahlungsunfähigkeit. Die größten Fälle (KTG Agrar SE, German Pellets GmbH, Steilmann SE, Wöhrl AG und Sinnleffers GmbH) verursachten 40 Millionen Euro Schaden.

Kein Deckungsnotstand

Für 2017 rechnen die Kreditversicherer, dass der seit 2009 zu beobachtende Trend sinkender Insolvenzen in Deutschland stoppt und sich die Zahl der Unternehmensinsolvenzen auf dem Niveau von 2016 stagnieren wird. Hohe Insolvenzrisiken sehen sie für die Textil-, Transport- und Metallbranche.

Anders als in früheren Jahren droht den mit diesen Branchen verbandelten Lieferanten aber kein Deckungsnotstand (VersicherungsJournal 7.12.2012), so Langen. Die Kreditversicherer nähmen keine Branchenprüfung vor, sondern schätzten die Bonität und wirtschaftliche Lage des einzelnen Unternehmens ein.

Zudem hätten die Anbieter ihre Kommunikation mit den Kunden verstärkt und räumten nun auch längere Vorlaufzeiten ein, wenn Limite doch einmal angepasst werden müssten, weil die Bonität eben nicht stimme.

Kräftiges Wachstum

Auf der Basis der ersten drei Quartale rechnen die Kreditversicherer für 2016 mit einer Combined Ratio von 68 (Vorjahr: 67) Prozent. Dieser Hochrechnungen zufolge werden für das Gesamtjahr Ausfallrisiken von 451 Milliarden Euro (plus 1,5 Prozent) abgesichert; davon entfallen 399 Milliarden Euro (plus 1,5 Prozent) auf die Warenkredit- und 52 Milliarden Euro (plus 1,5 Prozent) auf die Kautionsversicherung.

Die Zahl der Verträge der drei Sparten Warenkredit, Kaution und Vertrauensschaden erhöhte sich um 7,5 Prozent auf 477.000 Policen, da zunehmend auch kleine und mittlere Firmen als Kunden gewonnen werden konnten. Die Beitragseinnahmen über alle drei Sparten wuchsen um zwei Prozent auf 1,68 Milliarden Euro.

Einem Rückgang um 1,5 Prozent auf 794 Millionen Euro in der Warenkreditversicherung steht dabei ein Plus von 6,5 Prozent auf 640 Millionen Euro in der Kautionssparte gegenüber. VSV dürfte um 2,5 Prozent auf 245 Millionen Euro zulegen.